Bankinter: el proceso correctivo sitúa al valor en plena zona de control sobre los 14,10 euros

El análisis técnico sugiere diferentes estrategias según el comportamiento del valor, con opciones de compra si supera los 14,34 euros o búsqueda de rebote técnico si desciende hasta los 13,90 euros.

Actualmente, el valor se sitúa en una zona clave de soporte entre los 14,10 y 14,20 euros, niveles técnicos relevantes para determinar el futuro movimiento de la acción.

La acción de Bankinter ha experimentado una fase correctiva tras alcanzar máximos históricos de 14,82 euros, perdiendo más del 15% de su capitalización en poco más de mes y medio.

Bankinter presenta un sólido crecimiento en el primer trimestre de 2026, con un beneficio antes de impuestos de 410 millones de euros y un beneficio neto de 291 millones.

El repunte en los precios del petróleo, con el Brent superando los 103 dólares (+1%), mantiene en alerta a unos inversores preocupados por el conflicto entre EEUU e Irán. A pesar del cierre histórico en Wall Street —impulsado por la prórroga del alto el fuego anunciada por Trump—, el estancamiento de las conversaciones de paz sugiere un panorama económico complejo.

En España, el selectivo Ibex 35 lucha por no alejarse demasiado de la barrera psicológica de los 18.000 enteros. Dentro del índice, destaca hoy jueves la evolución de las acciones de Bankinter, que se somete al examen del mercado tras rendir cuentas ante sus accionistas.

Bankinter ha iniciado el ejercicio 2026 con un sólido crecimiento y una mayor diversificación geográfica, apoyándose en un modelo de negocio que prioriza la calidad del balance y el control de costes.

Esta estrategia se ha traducido en un incremento de los beneficios durante el primer trimestre: el beneficio antes de impuestos subió a 410 millones de euros (un 8,2% más), mientras que el beneficio neto alcanzó los 291 millones, reflejando una mejora del 7,6% respecto al año anterior.

En cuanto a sus indicadores de rentabilidad, la entidad sigue destacando en el panorama europeo por su solvencia y eficiencia; el ROE se sitúa en el 18,8% y el ROTE se consolida en el 20%, cifras que ratifican la fortaleza del grupo y la calidad de sus activos en este arranque de año.

Si analizamos los títulos de Bankinter bajo el punto de vista técnico, observamos un sesgo alcista de fondo en una estructura que nació tras marcar mínimos el pasado abril de 2025, hace justo un año, en la zona de los 7,40 euros por acción.

A partir de ahí, el valor ha venido mostrando una progresión al alza, incluso abriendo algún que otro hueco alcista como el que se originó el pasado 23 de julio en la zona de los 11,21 euros por acción. Este comportamiento, técnicamente muy positivo, permitió ya durante el pasado mes de marzo marcar nuevos máximos históricos en formato intradiario en la zona de los 14,82 euros.

Sin embargo, tras esos máximos, la volatilidad de los títulos de Bankinter aumentó de forma considerable y el valor acometió una fase de corrección bastante intensa en la que perdió, en poco más de mes y medio, más del 15% de su capitalización bursátil hasta alcanzar la zona de los 12,55 euros.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches TradingView

Fue en ese nivel cuando Bankinter construyó un doble suelo de mercado a corto plazo que permitió apoyar el precio de su cotización, tanto en la directriz alcista como en su media móvil de 200 períodos, para proyectar de nuevo su cotización al alza en forma de un rebote técnico fuerte, sólido y consistente para ir a buscar la zona de los 15 euros por acción durante la semana pasada.

Si nos centramos en el muy corto plazo, observamos que Bankinter se encuentra de nuevo ante un proceso correctivo en el que se ha perforado a la baja el soporte intermedio, o resistencia anterior, que se situaba en los 14,60 euros.

En estos instantes, el valor trata de apoyarse en el siguiente de los soportes, es decir, en la zona de los 14,20 euros. Pero mucho cuidado, porque este nivel no es una zona cualquiera, sino que se encuentra ya muy cerca del siguiente nivel de soporte de corrección proporcional Fibonacci a todo el último tramo alcista precedente: el 38,20% de esta proporcionalidad en los 14,10 euros.

Por lo tanto, tenemos a Bankinter en una zona de control y nivel intermedio con posibilidades de detención del deterioro.

Teniendo en cuenta el escenario técnico actual, Bankinter se encuentra en una zona clave y crítica donde, por debajo de los 14,10 euros, se incrementarían notablemente las probabilidades de ir a buscar el siguiente soporte en los 13,80 euros.

En ese punto confluyen, muy cerca, tanto la media móvil de corto como la de medio plazo, formando un soporte fuerte y consistente que es difícil que el valor perfore a la baja. Con este escenario encima de la mesa, Bankinter nos deja varias posibilidades de acercamiento desde el punto de vista técnico.

La primera opción sería esperar a que el valor supere los máximos de la jornada de hoy en un cierre diario, es decir, que supere los 14,34 euros. Con ello se podría introducir una orden de compra buscando el cierre del hueco bajista que se ha aperturado hoy desde los 14,58 euros y que consideraremos como su objetivo a corto plazo. La orden de protección quedaría por debajo de los mínimos que nos deje la jornada de hoy.

Como alternativa, si Bankinter continúa con el proceso correctivo, pierde la zona de los 14,10 y vemos que el valor se viene a buscar, en poco tiempo, los 13,90 euros, con los niveles de sobrecompra aliviados junto con una corrección ya importante permitirán buscar de nuevo algún tipo de rebote técnico.

El primer objetivo de esta estrategia lo tendremos en la zona de los 14,20 euros y la correspondiente orden de protección que tendrá como objetivo limitar las pérdidas en caso de un giro inesperado, quedará bastante ceñida al precio, es decir, por debajo de los 13,75 euros.