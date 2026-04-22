Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del martes en los 18.142,6 puntos con una caída del 0,65% en una sesión que se caracterizó por subidas por la mañana y caídas por la tarde.

En Wall Street, la sesión también fue muy errática y los índices se dedicaron a consolidar las recientes ganancias.



En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



- Sacyr: El valor ha marcado un nuevo máximo en formato intradiario para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Laboratorios Rovi: Cerró en 85,40 euros y estamos dentro desde 82,60 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 83,40 euros en base cierres.



- Mapfre: Cerró en 4,258 euros y estamos dentro desde 4,10 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 4,14 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 36,25 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 35,40 euros en base cierres.