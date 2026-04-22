Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,75%) salva por la mínima los 18.000 mientras el crudo repunta más de 3%

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una caída del 0,75% con la que se sitúa en los 18.006 puntos. El selectivo español consigue mantener la barrera psicológica de los 18.000 enteros.

- Las principales bolsas europeas se tiñen de rojo al término de la jornada. El Dax alemán ha cedido un 0,47%; el Cac 40 francés, un 0,96%; el FTSE 100 británico, un 0,18% y el FTSE Mib italiano, un 0,09%.

- Wall Street sigue viviendo una sesión en positivo. El Dow Jones sube un 0,66%; el S&P 500, un 0,79%, y el Nasdaq Composite, un 1,23%.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, avanza un 3,39%, hasta los 101,82 dólares por barril. El crudo vuelve a superar la barrera psicológica de los 100 dólares.

- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 3,8%, hasta los 93,08 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF gana un 4,588%, hasta los 43,85 euros/megavatio hora.

- La Guardia Revolucionaria iraní ha abierto fuego contra tres buques que trataron de cruzar el estrecho de Ormuz por "infracciones marítimas" y ha capturado dos de ellos, que han sido transferidos a puertos de Irán.

- Los ataques se producen un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.

- Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90% del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

- “Si bien el alto el fuego indefinido puede considerarse como lo menos malo en el contexto actual, ello no cambia el hecho de que el estrecho de Ormuz siga cerrado al tráfico marítimo y que, cada día que pasa así, la crisis energética empeora”, señalan los analistas de Link Securities.

- Por otro lado, la Fuerza Aérea Israelí ha vuelto a atacar el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, justificando que el bombardeo fue autorizado "en defensa propia".

- El euro cae un 0,25% respecto al cierre de ayer, manteniéndose en los 1,1715 billetes verdes.

- El oro recupera la zona de los 4.750 dólares a la espera de avances en el acuerdo para la paz en Oriente Próximo.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, marca nuevos máximos no vistos desde el 3 de febrero por encima de los 79.000 dólares.