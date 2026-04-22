Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,75%) salva por la mínima los 18.000 mientras el crudo repunta más de 3%
La Guardia Revolucionaria iraní ha abierto fuego contra tres buques que trataron de cruzar el estrecho de Ormuz y ha capturado dos de ellos.
LAS CLAVES
- 16:31 Los inventarios de crudo en EE. UU. aumentan frente a la previsión de descenso
- 15:38 Así abre Wall Street
- 10:07 Analizamos el comportamiento de las acciones de Cellnex
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 09:02 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:32 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:45 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una caída del 0,75% con la que se sitúa en los 18.006 puntos. El selectivo español consigue mantener la barrera psicológica de los 18.000 enteros.
- Las principales bolsas europeas se tiñen de rojo al término de la jornada. El Dax alemán ha cedido un 0,47%; el Cac 40 francés, un 0,96%; el FTSE 100 británico, un 0,18% y el FTSE Mib italiano, un 0,09%.
- Wall Street sigue viviendo una sesión en positivo. El Dow Jones sube un 0,66%; el S&P 500, un 0,79%, y el Nasdaq Composite, un 1,23%.
- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, avanza un 3,39%, hasta los 101,82 dólares por barril. El crudo vuelve a superar la barrera psicológica de los 100 dólares.
- El West Texas Intermediate estadounidense repunta un 3,8%, hasta los 93,08 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF gana un 4,588%, hasta los 43,85 euros/megavatio hora.
- La Guardia Revolucionaria iraní ha abierto fuego contra tres buques que trataron de cruzar el estrecho de Ormuz por "infracciones marítimas" y ha capturado dos de ellos, que han sido transferidos a puertos de Irán.
- Los ataques se producen un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.
- Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90% del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.
- “Si bien el alto el fuego indefinido puede considerarse como lo menos malo en el contexto actual, ello no cambia el hecho de que el estrecho de Ormuz siga cerrado al tráfico marítimo y que, cada día que pasa así, la crisis energética empeora”, señalan los analistas de Link Securities.
- Por otro lado, la Fuerza Aérea Israelí ha vuelto a atacar el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, justificando que el bombardeo fue autorizado "en defensa propia".
- El euro cae un 0,25% respecto al cierre de ayer, manteniéndose en los 1,1715 billetes verdes.
- El oro recupera la zona de los 4.750 dólares a la espera de avances en el acuerdo para la paz en Oriente Próximo.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, marca nuevos máximos no vistos desde el 3 de febrero por encima de los 79.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
Finalmente, los alcistas no lograron ninguna reacción y el Ibex 35 cerró en zona de mínimos intradía. El índice español se movió entre un máximo de 18.022 y un mínimo de 17.981 puntos, perdiendo al cierre un 0,87%, aunque logró salvar por la mínima la cota psicológica de los 18.000 puntos. La sesión fue claramente de más a menos y finalmente los números rojos se impusieron y se perdieron los mínimos de la semana.
El valor más alcista de la jornada fue Repsol, con un repunte del 2,61%, seguido de Solaria, que sumó un 2,26%. Por su parte, Acciona y su filial de energía anotaron avances de entre el 1,71% y el 1,45%, mientras que Naturgy y Enagás también lograron esquivar los números rojos con ganancias del 1,25%.
En la parte baja de la tabla, la presión vendedora fue notable en Telefónica, Amadeus e IAG, con descensos superiores al 3%. Entre los valores financieros, Banco Sabadell cedió un 2,03%, mientras que Puig Brands finalizó la sesión con una caída del 1,87%.
Mañana jueves, el índice español partirá desde los 18.006 puntos.
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de caídas para el Ibex 35, que ha evolucionado de más a menos a lo largo de la jornada. Los alcistas lo intentaron en varias ocasiones; sin embargo, los 18.100 puntos se convirtieron en la clave tras la primera hora de negociación. Al ser incapaz de materializar alzas sostenidas por encima de ese nivel, la cota quedó establecida como la referencia de control para el resto del día.
Ya por la tarde, y con Wall Street abierto, los bajistas incrementaron su presión y enviaron al índice español directamente a la zona de los 18.000 puntos, un nivel que llegó a tantear de forma bastante peligrosa.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,86% en los 18.008 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+2,64%), Repsol (+2,40%) y Acciona Energía (+1,81%).
Las mayores caídas son para: Amadeus (-3,34%), IAG (-3,24%) y Telefónica (-3,07%).
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El selectivo español pierde mínimos de la jornada
El selectivo español acaba de perforar los mínimos de la sesión y encara la cota psicológica de los 18.000 puntos. Los bajistas siguen presionando, mientras que los alcistas se muestran incapaces de materializar una reacción importante.
A esta hora, las caídas se agudizan y alcanzan el 0,74%.
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UnitedHealth lidera las ganancias en el Dow Jones
UnitedHealth encabeza el avance del Dow Jones Industrial con una sólida subida del 3,22% en la sesión actual. Le siguen Boeing, que repunta un 2,79% tras sus resultados, y Apple con una revalorización del 1,90%.
En el extremo opuesto, Verizon lidera los descensos del índice al perder un 1,97% de su valor. Nike y Citigroup completan la parte baja de la tabla con caídas más moderadas del 0,51% y 0,47% respectivamente.
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Los inventarios de crudo en EE. UU. aumentan frente a la previsión de descenso
La Administración de Información de Energía (AIE) ha reportado un incremento de 1,925 millones de barriles en las reservas de petróleo crudo.
Este dato sorprende al mercado, que anticipaba una caída de 1,900 millones de barriles, y contrasta con el descenso de 0,913 millones de la semana previa.
Por su parte, los inventarios en el centro de Cushing registraron un aumento de 0,806 millones de barriles, superando también el dato anterior de -1,727 millones. Estas cifras sugieren una acumulación de existencias mayor a la esperada.
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El euro pone a prueba el soporte de los 1,1730
La moneda única cede posiciones tras acercarse a la cota de los 1,18 dólares y ahora cotiza con un ligero descenso del 0,09%. El cruce se sitúa en los 1,1734 dólares mientras los operadores vigilan estrechamente el soporte técnico de los 1,1730.
Perder este nivel anticiparía una extensión del proceso correctivo hacia la zona de los 1,17 dólares.
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Trump abre la puerta a negociar con Irán bajo la mediación de Pakistán
Donald Trump ha señalado que este viernes podrían iniciarse nuevas rondas de negociación con Irán según informaciones del New York Post. Desde Islamabad confirman que el alto el fuego se mantiene estable y que Pakistán lidera los avances para reactivar el diálogo de paz en un plazo de 36 a 72 horas.
A pesar de la tensa retórica ambas partes han evitado por ahora una escalada militar directa en la región. Sin embargo la agencia Tasnim reporta que el gobierno iraní todavía no ha confirmado oficialmente su asistencia a la cita de este viernes.
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Alibaba y Tencent negocian una inversión millonaria en la firma de IA DeepSeek
Los gigantes chinos Alibaba y Tencent planean entrar en el capital de DeepSeek con una valoración superior a 20.000 millones de dólares. Según informa The Information este 22 de abril de 2026, la startup busca su primera ronda de financiación externa.
El interés de los inversores ha duplicado el objetivo inicial de valoración que se situaba en 10.000 millones. DeepSeek, propiedad del fondo High-Flyer, destaca por sus modelos de IA de alta eficiencia y bajo coste operativo.
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El selectivo español queda atrapado en un rango lateral
El índice español se mantiene estancado en una franja estrecha que oscila entre los 18.055 y los 18.100 puntos. Esta última cifra actúa como una resistencia psicológica y técnica que el selectivo no ha conseguido confirmar al alza.
Actualmente el Ibex 35 registra una caída del 0,50% mientras los inversores esperan un catalizador que rompa este letargo.
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Iberdrola rinde cuentas: se espera un "crecimiento limitado" pero acorde a los objetivos
El mercado no espera un informe de ganancias impactante por parte de Iberdrola la próxima semana, ya que las previsiones anticipan un "crecimiento limitado" en el negocio de la eléctrica española, aunque suficiente para alcanzar los objetivos marcados en su propia guía.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 vuelve a intentarlo antes de la apertura americana
El Ibex 35 vuelve a intentar un ataque a la zona de los 18.100 puntos antes de la apertura americana. El índice cotiza con una caída del 0,47% hasta los 18.078 puntos.
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La Mafia se sienta a la mesa cambia a La Famiglia se sienta a la Mesa tras lograr Italia anular la marca
La cadena de restauración La Mafia se sienta a la mesa cambia su nombre a La Famiglia se sienta a la mesa tras la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que estimó la solicitud de nulidad de la marca tras una iniciativa promovida desde la Embajada de Italia en España.
En concreto, el organismo español estimó hace unos meses la solicitud de nulidad de marca realizada por Italia, dado que el signo reproducía de "manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente".
"Decidimos dar un paso adelante y salirnos de la polémicas de la última temporada y de asuntos que no nos representan para nada. Damos paso a lo que no es un cambio, para nosotros una palabra no significa 25 años de historia, pasamos de La Mafia al nuevo nombre La Famiglia se sienta a la mesa, es una nueva forma de contar lo que hemos sido siempre y refleja lo que somos", ha avanzado el consejero delegado de la firma Javier Floristán, en un encuentro con medios.
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Alphabet desafía el liderazgo de NVIDIA con el lanzamiento de nuevos chips de IA
Las acciones de Alphabet Inc. suben un 2% en preapertura tras anunciar el desarrollo de procesadores específicos para entrenamiento e inferencia.
Este movimiento estratégico busca reducir la dependencia de proveedores externos y optimizar sus capacidades en inteligencia artificial.
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El Ibex 35 choca por tercera ocasión consecutiva con los 18.100 puntos
El selectivo español no logra superar la barrera de los 18.100 puntos tras tres intentos fallidos durante la jornada. Esta resistencia clave ha devuelto al índice hacia su zona de mínimos mientras la presión bajista recupera el control.
En estos momentos el Ibex 35 cotiza en los 18.057 puntos lo que representa una caída del 0,59%.
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Metrovacesa y Santander invierten en proyectos de coliving
Metrovacesa ha alcanzado un acuerdo con Santander Alternative Investments, plataforma de inversión alternativa de Banco Santander, para el desarrollo conjunto de dos proyectos de coliving en Valencia y Sevilla.
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Renta 4 abre la puerta del capital privado al inversor minorista
Renta 4 Gestora ha lanzado el Renta 4 Private Equity Selección I FCR, un fondo de fondos que ofrece acceso diversificado a capital privado global "de primera calidad" al invertir en alrededor de diez fondos subyacentes de gestoras basadas en EEUU y Europa con un historial consistente de calidad en la gestión y exitosas rentabilidades.
El fondo democratiza el acceso a capital privado constituyendo una clase A con inversión mínima de 10.000 euros, contratación 100% online y comisiones "muy competitivas".
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Indexa Capital y CNP Iberia facilitan el acceso al seguro de vida
CNP Iberia e Indexa Capital han anunciado el lanzamiento de un nuevo seguro de vida-riesgo, desarrollado conjuntamente, con una solución más flexible, que reduce la tasa de rechazo y facilita el acceso a la protección para sus clientes.
Integra nuevas opciones de pago fraccionado y amplía los límites de capital asegurado en función de la edad del cliente.
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Finizens alcanza los 600 millones de negocio y se marca el objetivo de superar los 1.000 millones
Finizens, gestor automatizado de inversiones (roboadvisor) especializado en carteras indexadas, ha superado los 600 millones de euros en activos bajo gestión y asesoramiento, un nuevo hito en su trayectoria de crecimiento en el mercado español.
"Gracias a nuestros 24.000 inversores por demostrar que, con un modelo sólido, el crecimiento no se detiene ante nada. Aceleramos el paso hacia nuestro siguiente hito: los 1.000 millones", ha explicado Giorgio Semenzato, CEO y cofundador de Finizens.
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eDreams amplía sus capacidades en IA para la gestión de reservas inmediatas
eDreams ha anunciado este miércoles un nuevo avance dentro de su conjunto de capacidades de inteligencia artificial (IA) con el despliegue de funcionalidades agénticas mejoradas.