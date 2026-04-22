Broadcom: el nuevo gigante que desafía el dominio de las “Siete Magníficas”

El principal riesgo para Broadcom radica en su alta concentración de clientes y su dependencia de TSMC para la fabricación de chips avanzados, lo que representa un posible cuello de botella.

La acción de Broadcom ha subido más de un 140% en los últimos doce meses, gracias a su papel clave como socio tecnológico en el diseño y producción de hardware avanzado.

Su crecimiento está impulsado por acuerdos estratégicos con grandes hyperscalers como Google, Meta, Anthropic y OpenAI, para el desarrollo de chips personalizados y soluciones de inteligencia artificial.

Broadcom se ha convertido en el sexto valor más grande del S&P 500, superando a empresas como Meta y Tesla, con una capitalización de 1,9 billones de dólares.

En los últimos meses, mientras las empresas de semiconductores se han convertido en las nuevas estrellas del mercado bursátil, un actor ha logrado algo que parecía improbable, destronar a varios miembros de las “Siete Magníficas”. Ese actor es Broadcom, que hoy se posiciona como el sexto valor más grande del S&P 500.

La combinación de su negocio de software con su creciente peso en el diseño de chips personalizados ha impulsado su capitalización hasta los 1,9 billones de dólares, superando ya a gigantes como Meta o Tesla. Su ascenso ha sido meteórico, la acción se ha revalorizado más de un 140% en los últimos doce meses, convirtiéndose en uno de los principales motores del índice estadounidense.

La pregunta es inevitable: ¿qué ha permitido a Broadcom subir a este ritmo mientras otros proveedores de semiconductores avanzan de forma más moderada?

La respuesta está en un concepto clave: los XPUs, la apuesta de los hyperscalers para reducir su dependencia de NVIDIA.

Vía de escape

Ante el dominio absoluto que NVIDIA ha ejercido en los últimos años, ningún competidor ha logrado situarse a su altura. Esta situación ha llevado a varios hyperscalers a iniciar el desarrollo de sus propios chips, con el objetivo de reducir su dependencia de la compañía con mayor capitalización del mundo.

Es precisamente en este contexto donde Broadcom ha emergido como un aliado esencial. La compañía está ayudando a estos grandes actores a fabricar su nuevo hardware, aportando un valor añadido clave. Generando valor a partir de su red de relaciones con los principales foundries, su capacidad en packaging avanzado, los procesos de testing y, sobre todo, la integración de la interconexión que permite que el chip funcione como un sistema cohesionado.

Este papel como socio estratégico de múltiples compañías que están destinando enormes cantidades de capital a la inteligencia artificial ha provocado que el backlog de Broadcom se dispare. En concreto, la compañía ha registrado un crecimiento extraordinario en ingresos: +44% en 2024 y +24% en 2025, cifras que reflejan la magnitud del ciclo inversor en IA.

Una oleada de contratos que consolida su papel estratégico

Durante los últimos meses, la compañía ha ido formalizando y ampliando contratos ya existentes, reforzando su papel como intermediario esencial para los grandes hyperscalers. Entre los acuerdos más relevantes destacan:

Google: extensión del contrato para el diseño de TPUs hasta 2031.

Anthropic: acuerdo para desplegar múltiples gigavatios de capacidad de cómputo en 2026, escalando hasta 3,5 GW en 2027.

Meta: colaboración para desarrollar y diseñar conjuntamente los procesadores MTIA, extendiendo la asociación al menos hasta 2029.

OpenAI: confirmada como sexto cliente hyperscaler, con un acuerdo plurianual para co-desarrollar 10 GW de aceleradores personalizados y capacidad de cómputo antes de finales de 2029.

En conjunto, estos acuerdos han transformado a Broadcom en un aliado imprescindible para los grandes actores de la inteligencia artificial, encargándose de desarrollar, diseñar y llevar a producción chips personalizados que están impulsando un crecimiento acelerado tanto en ingresos como en su cartera de pedidos.

No obstante, el inversor debe vigilar ciertos riesgos que podrían interrumpir esta narrativa tan favorable. Entre ellos destacan la alta concentración de clientes, que otorga un poder de negociación considerable a los hyperscalers, y la dependencia total de TSMC para fabricar sus chips más avanzados, un cuello de botella crítico que Broadcom no controla.

Análisis técnico

A nivel semanal, Broadcom mantiene una tendencia alcista estructural de largo plazo, escalando desde los mínimos de 137 dólares hasta marcar máximos históricos en torno a los 414 dólares en diciembre de 2025. Desde esos máximos, el precio desarrolló una corrección que lo llevó hasta la zona del 38.2% de Fibonacci, desde donde ha rebotado con una fuerza extraordinaria en las últimas semanas para situarse actualmente en 402 dólares, recuperando prácticamente la totalidad del terreno perdido.

En cuanto a indicadores adelantados, el RSI se sitúa en 65.3, en zona alcista con recorrido aún hacia la sobrecompra. Lo más relevante es que el oscilador ha perforado al alza la directriz bajista que mantenía desde los máximos de agosto, señal técnica positiva. Conviene no obstante vigilar si el RSI es capaz de superar la zona de 70 sin formar una nueva divergencia bajista.

Análisis técnico

Respecto a resistencias y soportes dinámicos, el precio se encuentra testando la resistencia crítica en los 414 dólares, zona de máximos históricos. Por debajo, la SMA de 50 periodos en 321 dólares actúa como primer soporte dinámico, mientras que el nivel del 23.6% de Fibonacci en 350 dólares es la primera zona de control intermedia en caso de nueva corrección.

En conclusión, por la parte baja el valor cuenta con tres niveles que podrían frenar caídas adicionales:

350 dólares: retroceso de Fibonacci del 23.6%, primera zona de control tras los máximos.

retroceso de Fibonacci del 23.6%, primera zona de control tras los máximos. 312-321 dólares: retroceso de Fibonacci del 38.2%, confluente con la SMA de 50.

retroceso de Fibonacci del 38.2%, confluente con la SMA de 50. 250-270 dólares: SMA de 100 periodos y nivel del 50% de Fibonacci.

Mientras el precio se mantenga por encima del 38.2% de Fibonacci y las medias móviles conserven su pendiente positiva, el sesgo técnico de fondo es alcista. Si el precio lograse cerrar la semana por encima de los 414 dólares, quedaría despejado el camino hacia nuevos máximos históricos. En caso contrario, una pérdida sostenida de los 361 dólares obligaría a replantear el escenario y situar un stop loss por debajo de los 280 dólares para limitar el riesgo ante una recaída hacia zonas de mayor soporte.

*** Yago Serrano Maristany es analista de XTB.