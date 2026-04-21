Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del lunes en los 18.260,9 puntos con una caída del 1,21% en una sesión de poco movimiento y con un cierre en niveles muy similares a los de la apertura.

En Wall Street, la sesión fue de signo mixto con el Dow Jones y el Russell, que lograron subir, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cosecharon tímidas caídas.



En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



- Meliá Hotels: Cerró en 11,44 euros y estamos dentro desde 9 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 11,15 euros en base cierres.



- Laboratorios Rovi: Cerró en 85,55 euros y estamos dentro desde 82,60 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 83,40 euros en base cierres.



- Mapfre: Cerró en 4,26 euros y estamos dentro desde 4,10 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 4,14 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 36,25 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 35,40 euros en base cierres.