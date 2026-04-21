Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una caída del 1,21%, situándose en 18.260,9 puntos tras una jornada de escaso movimiento.
En Wall Street, el Dow Jones y el Russell subieron, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron leves descensos.
Valores destacados para invertir actualmente son Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Mapfre y Elecnor, todos en zonas técnicas importantes y con stops de ganancias gestionados.
El Ibex 35 cerró la sesión del lunes en los 18.260,9 puntos con una caída del 1,21% en una sesión de poco movimiento y con un cierre en niveles muy similares a los de la apertura.
En Wall Street, la sesión fue de signo mixto con el Dow Jones y el Russell, que lograron subir, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cosecharon tímidas caídas.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
¿En qué deberías invertir según tu edad?:
- Meliá Hotels: Cerró en 11,44 euros y estamos dentro desde 9 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 11,15 euros en base cierres.
- Laboratorios Rovi: Cerró en 85,55 euros y estamos dentro desde 82,60 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 83,40 euros en base cierres.
- Mapfre: Cerró en 4,26 euros y estamos dentro desde 4,10 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 4,14 euros en base cierres.
- Elecnor: Cerró en 36,25 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 35,40 euros en base cierres.