Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,65%) pierde los 18.200 puntos pendiente del final del alto el fuego entre Irán y EEUU
Pakistán aún espera la confirmación de Teherán sobre la segunda ronda de conversaciones. Los precios del petróleo, que habían registrado caídas todo el día, suman más de un 2%.
LAS CLAVES
- 15:45 Así abre Wall Street
- 14:31 Las ventas minoristas en EE. UU. superan con fuerza las expectativas
- 10:00 Analizamos el comportamiento de las acciones de Enagás
- 09:18 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:34 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:37 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 0,65%, hasta los 18.142 puntos.
- El índice español se aleja de nuevo de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.
- Las principales bolsas europeas terminan el día en rojo tras haberlo iniciado al alza. El Dax alemán resta un 0,85%; el Cac 40 francés, un 1,14%; el FTSE 100 británico, un 1,08%, y el FTSE Mib italiano, un 0,54%.
- Wall Street también se decanta por las pérdidas. El Dow Jones cede un 0,16%; el S&P 500, un 0,23%, y el Nasdaq Composite, un 0,1%.
- Los inversores siguen teniendo la atención puesta en Oriente Próximo. Este miércoles llega a su fin la tregua de dos semanas pactada por Irán y Estados Unidos.
- El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní afirmó el lunes "no tener planes para la próxima ronda de negociaciones", conversaciones que tendrán lugar este martes en Islamabad.
- El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha advertido en declaraciones a la prensa de que si Irán no acepta el acuerdo, "Estados Unidos va a destruir cada una de las centrales eléctricas y cada uno de los puentes de Irán".
- Sobre la posibilidad de extender el alto el fuego, Trump comentaba que "tal vez no lo extienda" y que si no se llega a un pacto tendrán que empezar a lanzar bombas de nuevo.
- Pakistán aún espera una respuesta formal de Irán sobre la confirmación de la delegación que asistirá a una segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad.
- El petróleo Brent suma un 2,16%. El precio del crudo de referencia en Europa se sitúa en los 97,54 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate repunta un 2,65%, hasta los 89,75 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas holandés TTF suma un 5,4% y alcanza los 42,47 euros por megavatio hora.
- Este martes tiene lugar la audiencia de confirmación de Kevin Warsh ante el Comité Bancario del Senado. El candidato propuesto por Donald Trump para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed) se somete a examen como paso previo para confirmar su futuro cargo.
- Tim Cook deja de ser el CEO de Apple después de 15 años y John Ternus será su sucesor. Los títulos de la compañía restan un 2,14%.
- El euro pierde terreno frente al dólar y se cambia a 1,174 billetes verdes.
- El oro se deja un 1,59%, hasta los 4.744,34 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, suma un 0,04% y roza los 75.800 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
Cierre del Ibex 35 en mínimos de la sesión en un giro imprevisto desde sus máximos intradía. La presión de los bajistas, ejercida con fuerza, provocó un goteo a la baja que se intensificó en la última parte de la jornada, en una sesión condicionada por el flujo de noticias.
Como valor más alcista destacó Puig Brands, que se anotó un 5,48% al cierre. Le siguió Repsol, con un alza del 2,68%, en consonancia con la subida del petróleo registrada durante la tarde. Endesa ocupó la tercera posición con un avance del 1,17%, seguida de Solaria con un 1,14%. Cerrando la lista de valores que sumaron más de un punto porcentual se situó Acciona Energía.
En la parte baja de la tabla, IAG fue el peor valor del índice español con una caída del 2,06%, seguido de BBVA, que perdió un 1,96%. Por su parte, Grifols y Cellnex se anotaron un retroceso del 1,92% cada uno, en una jornada donde la lista de valores en rojo superó ampliamente a los de color verde.
Mañana el índice español partirá desde los 18.164 puntos tras anotarse hoy una caída del 0,53%.
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de caídas para el Ibex 35, donde los inversores —especialmente en la segunda parte de la misma— comenzaron a ponerse nerviosos por el fin de la tregua de EE.UU. a Irán y el crecimiento de las tensiones geopolíticas en la zona. El selectivo español, que llegó a alcanzar un máximo de sesión en los 18.371 puntos, se dio la vuelta y, por la tarde, aceleró la toma de beneficios trasladándose al color rojo.
A pesar de ello, en estos momentos alrededor de la mitad de los valores del Ibex 35 cotizan en negativo y la otra mitad en positivo; durante toda la jornada destacaron los avances de Puig Brands.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,50% en los 18.171 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Puig Brands (+5,59%), Repsol (+2,36%) y Solaria (+1,23%).
Las mayores caídas son para: Grifols (-2,01%), IAG (-1,95%) y ArcelorMittal (-1,74%).
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Máxima tensión entre EE.UU. e Irán
La situación diplomática entre Irán, Estados Unidos y Pakistán ha llegado a un punto de máxima tensión hoy, 21 de abril de 2026.
Las declaraciones del Ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, confirman que el tiempo se agota para evitar la reanudación de las hostilidades a gran escala.
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Atentos que ya hay valores cayendo por encima del 2%
En estos instantes ya tenemos a IAG y a Grifols cayendo más del 2% ocupando las dos últimas posiciones de la tabla.
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Aumenta la caída del selectivo español
El movimiento de corrección sigue acelerándose y no se ven a los alcistas aparecer, al menos por ahora. El índice español pierde ya un 0,39% en 18.187 puntos.
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Los 18.200 puntos bajo amenaza
El Ibex 35 acelera el impulso bajista y perfora la zona de los 18.200 puntos. La caída está yendo a más y el retroceso desde máximos intradía devuelve un 0,35% de caída.
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El Ibex 35 se da la vuelta y entra en terreno negativo
El selectivo español ha borrado sus ganancias iniciales, girando hacia el signo negativo tras perder los mínimos de la sesión. Actualmente, el índice cae un ligero 0,07% en los 18.247 puntos.
Se complica el último tramo de la sesión.
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El euro se estanca ante la barrera de los 1,18 dólares
La divisa europea vuelve a estancarse frente al dólar y cede un 0,14% hasta los 1,1767 dólares tras un breve intento de superación.
A pesar de la caída, el euro mantiene su estructura de mínimos ascendentes y cotiza por encima de sus medias móviles principales.
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El Ibex 35 pierde fuelle y amenaza los mínimos de la sesión
El selectivo español sufre un deterioro progresivo y presiona ya los niveles mínimos de la jornada. Actualmente, el índice apenas logra mantener un avance del 0,13%, situándose en los 18.284 puntos.
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Los inventarios de negocios en EE. UU. crecen más de lo previsto
Los inventarios de negocios aumentaron un 0,4% en febrero, superando el 0,3% esperado y el 0,0% del mes anterior. Por su parte, los inventarios minoristas excluyendo automóviles cumplieron las previsiones al situarse en el 0,3%, tras el 0,4% de enero.
Estos datos reflejan un ligero incremento en el almacenamiento de las empresas para satisfacer la demanda interna.
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Las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. superan las previsiones en marzo
El índice de ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos registró un avance del 1,5% en marzo, superando ampliamente el 0,0% que anticipaba el mercado.
Aunque el dato supone una moderación frente al 2,5% del mes anterior, la cifra bate las expectativas de estancamiento de los analistas. Este repunte sugiere una mayor actividad en el sector inmobiliario.
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UnitedHealth bate previsiones con resultados sólidos
UnitedHealth ha superado las expectativas del mercado con un beneficio por acción de 7,23 dólares, frente a los 6,56 estimados. Los ingresos alcanzaron los 111.700 millones de dólares, batiendo también los 109.600 millones previstos por los analistas.
Además, la tasa de atención médica se situó en el 83,9%, reflejando una gestión eficiente de los costes operativos.
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El VIX roza la zona de alerta
El índice de volatilidad no logra relajarse y sube un 2,02% hasta los 19,20 puntos. Al situarse ligeramente por debajo de la barrera de las veinte unidades, el mercado se mantiene en el límite entre la calma y la inestabilidad.
Esta falta de confianza refleja el nerviosismo de los inversores ante el entorno actual. La proximidad a la zona de alerta sugiere que cualquier imprevisto podría reactivar las turbulencias.
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JPMorgan AM cree que el mercado es muy agresivo con las expectativas de subidas de tipos
La gestora del banco estadounidense considera que el escenario actual es distinto al de la crisis de 2022. Prevé que el BCE realice una subida de tipos de interés y la Fed mantenga sin cambios su política monetaria.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana por encima de los 18.300 puntos
El Ibex 35 defiende los 18.323 puntos con un avance del 0,34% antes de que abra Wall Street. Puig Brands brilla con un repunte del 6,27%, seguido por las alzas de Repsol y CaixaBank.
En el lado opuesto, Fluidra y Acciona lideran los retrocesos de la sesión. El selectivo español logra mantenerse por encima de soportes clave en una jornada de tono mayoritariamente positivo.
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Irán sopesa volver a la mesa de negociaciones tras la mediación de Pakistán
Teherán estudia participar en una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad, según informa Reuters citando fuentes diplomáticas de alto rango.
Este posible cambio de postura responde a los esfuerzos de Pakistán por mediar ante el gobierno de Trump para levantar el bloqueo naval a los puertos iraníes.
Aunque el tono parece suavizarse, todavía no existe una confirmación oficial sobre la decisión definitiva de Irán para retomar el diálogo.
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Thales cae con ganas pese a mejorar sus números
Las acciones de Thales caen con ganas en la Bolsa de París pese a que la compañía ha anunciado que sus ventas en el primer trimestre superaron las expectativas del mercado.
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Relevo histórico en Apple: John Ternus sustituirá a Tim Cook como CEO
A partir del 1 de septiembre, John Ternus asumirá la dirección de Apple, mientras que Tim Cook pasará a ser Presidente Ejecutivo.
Cook, que lideraba la firma desde 2011 tras suceder a Steve Jobs, cierra una etapa histórica para dar paso a una nueva era bajo el mando del hasta ahora jefe de ingeniería de hardware.
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Trump eleva la tensión con Irán: "Estamos listos militarmente"
A menos de 24 horas para que expire la tregua, el presidente Donald Trump ha endurecido su discurso contra Teherán, advirtiendo que las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para intervenir si no se alcanza un acuerdo inmediato.
En una serie de declaraciones recientes, el mandatario ha dejado claro que la opción diplomática se agota.