Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,65%) pierde los 18.200 puntos pendiente del final del alto el fuego entre Irán y EEUU

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 0,65%, hasta los 18.142 puntos.

- El índice español se aleja de nuevo de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

- Las principales bolsas europeas terminan el día en rojo tras haberlo iniciado al alza. El Dax alemán resta un 0,85%; el Cac 40 francés, un 1,14%; el FTSE 100 británico, un 1,08%, y el FTSE Mib italiano, un 0,54%.

- Wall Street también se decanta por las pérdidas. El Dow Jones cede un 0,16%; el S&P 500, un 0,23%, y el Nasdaq Composite, un 0,1%.

- Los inversores siguen teniendo la atención puesta en Oriente Próximo. Este miércoles llega a su fin la tregua de dos semanas pactada por Irán y Estados Unidos.

- El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní afirmó el lunes "no tener planes para la próxima ronda de negociaciones", conversaciones que tendrán lugar este martes en Islamabad.

- El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha advertido en declaraciones a la prensa de que si Irán no acepta el acuerdo, "Estados Unidos va a destruir cada una de las centrales eléctricas y cada uno de los puentes de Irán".

- Sobre la posibilidad de extender el alto el fuego, Trump comentaba que "tal vez no lo extienda" y que si no se llega a un pacto tendrán que empezar a lanzar bombas de nuevo.

- Pakistán aún espera una respuesta formal de Irán sobre la confirmación de la delegación que asistirá a una segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad.

- El petróleo Brent suma un 2,16%. El precio del crudo de referencia en Europa se sitúa en los 97,54 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate repunta un 2,65%, hasta los 89,75 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas holandés TTF suma un 5,4% y alcanza los 42,47 euros por megavatio hora.

- Este martes tiene lugar la audiencia de confirmación de Kevin Warsh ante el Comité Bancario del Senado. El candidato propuesto por Donald Trump para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed) se somete a examen como paso previo para confirmar su futuro cargo.

- Tim Cook deja de ser el CEO de Apple después de 15 años y John Ternus será su sucesor. Los títulos de la compañía restan un 2,14%.

- El euro pierde terreno frente al dólar y se cambia a 1,174 billetes verdes.

- El oro se deja un 1,59%, hasta los 4.744,34 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, suma un 0,04% y roza los 75.800 dólares.