Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,21%) se aleja de máximos y el crudo sube un 5% con las nuevas tensiones en Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 1,29% con la que se sitúa en los 18.260 puntos.

- El índice español se aleja de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

- Las principales bolsas europeas cierran en negativo. El Dax alemán ha cedido un 1,14%; el Cac 40 francés, un 1,12%; el FTSE 100 británico, un 0,65%, y el FTSE Mib italiano, un 1,45%.

- Wall Street se tiñe de rojo tras una apertura en signo mixto. El Dow Jones baja un 0,1%; el S&P 500, un 0,38%, y el Nasdaq Composite, un 0,65%.

- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 5,61%, hasta los 95,45 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 5,59%, hasta los 87,21 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 3,47%, hasta los 40,115 euros/megavatio hora.

- Las subidas de los precios energéticos se producen después de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

- Los problemas en el estrecho de Ormuz se recrudecen debido al ataque y captura, por parte de EEUU, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático.

- "Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima”, señalan las Fuerzas Armadas iraníes.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la llegada este próximo lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el próximo martes 21 las negociaciones de paz con Irán, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

- La televisión pública iraní, IRIB, ha informado, citando a un miembro de la delegación de negociación iraní, que no tienen previsto participar en una nueva ronda de contactos por el momento.

- El euro avanza ligeramente frente al dólar y se cambia a 1,1767 billetes verdes.

- El oro pierde un 0,12%, hasta los 4.824,58 dólares por onza.

- El bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, cede un 0,95%, todavía por encima de los 75.000 dólares.