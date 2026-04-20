Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,21%) se aleja de máximos y el crudo sube un 5% con las nuevas tensiones en Irán
Los problemas en el estrecho de Ormuz se recrudecen debido al ataque y captura, por parte de EEUU, de un carguero iraní.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 El IPC subyacente de Canadá se acelera en marzo
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de Amadeus
- 09:13 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:13 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:28 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 1,29% con la que se sitúa en los 18.260 puntos.
- El índice español se aleja de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.
- Las principales bolsas europeas cierran en negativo. El Dax alemán ha cedido un 1,14%; el Cac 40 francés, un 1,12%; el FTSE 100 británico, un 0,65%, y el FTSE Mib italiano, un 1,45%.
- Wall Street se tiñe de rojo tras una apertura en signo mixto. El Dow Jones baja un 0,1%; el S&P 500, un 0,38%, y el Nasdaq Composite, un 0,65%.
- El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 5,61%, hasta los 95,45 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 5,59%, hasta los 87,21 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 3,47%, hasta los 40,115 euros/megavatio hora.
- Las subidas de los precios energéticos se producen después de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
- Los problemas en el estrecho de Ormuz se recrudecen debido al ataque y captura, por parte de EEUU, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático.
- "Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima”, señalan las Fuerzas Armadas iraníes.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la llegada este próximo lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el próximo martes 21 las negociaciones de paz con Irán, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.
- La televisión pública iraní, IRIB, ha informado, citando a un miembro de la delegación de negociación iraní, que no tienen previsto participar en una nueva ronda de contactos por el momento.
- El euro avanza ligeramente frente al dólar y se cambia a 1,1767 billetes verdes.
- El oro pierde un 0,12%, hasta los 4.824,58 dólares por onza.
- El bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, cede un 0,95%, todavía por encima de los 75.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
La primera sesión de la semana se salda, al menos por el momento, con signo negativo. Tras una mañana de movimientos tibios en la que los bajistas mantuvieron la presión, las declaraciones de Donald Trump han disparado la volatilidad al máximo.
De esta manera, poco antes de la apertura de Wall Street, el Ibex 35 experimentaba un repunte importante de casi 100 puntos en apenas unos minutos, para después desplomarse en la misma medida. El selectivo no solo ha perdido los mínimos de la jornada, sino que ha pasado a tantear la zona de los 18.200 puntos, arrastrado nuevamente por el aumento de las tensiones geopolíticas.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español pierde un 1,48% en los 18.209 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+2,07%), Endesa (+1,74%) y Enagás (+1,00%).
Las mayores caídas son para: BBVA (-3,52%), Banco Santander (-2,78%) e IAG (-2,59%).
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Ultimátum de Trump: "O hay acuerdo o no habrá Estrecho de Ormuz"
Donald Trump eleva la tensión al máximo al anunciar que no permitirá la apertura del Estrecho de Ormuz hasta que se firme un pacto definitivo con Irán.
El presidente estadounidense ha recordado que el alto el fuego expira este miércoles por la noche, advirtiendo de que el tiempo se agota para las negociaciones en Islamabad.
La negativa a desbloquear esta vía vital para el petróleo mundial mantiene en vilo a los mercados energéticos y financieros.
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Se pierden los mínimos intradía
El índice español pierde los mínimos de la sesión. La última reacción de los alcistas queda en nada y el color rojo vuelve a adueñarse del parqué madrileño.
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Aumenta la presión bajista
La volatilidad extrema sacude el parqué español y hunde al índice hasta su nivel más bajo del día. En pocos minutos, las ventas se han acelerado con fuerza llevando los números rojos hasta el 1,38%.
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El selectivo español encalla bajo los 18.300 puntos pese a la resistencia de las compras
El selectivo español se mantiene en una zona de nadie intentando recuperar el terreno perdido sin éxito. Aunque los alcistas han logrado alejarse de los mínimos de la jornada, la barrera de los 18.300 puntos se resiste con fuerza.
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Apple se desmarca de los "Siete Magníficos" mientras Wall Street acecha máximos
Apple desafía la corriente vendedora de los gigantes tecnológicos al sumar un 1,36%, convirtiéndose en el único valor del grupo en positivo. A pesar de las caídas en sus homólogos, la fortaleza de la amplitud del mercado mantiene al S&P 500 y al Nasdaq muy cerca de sus niveles récord.
Dentro del Dow Jones, Salesforce se alza como el valor más alcista con una subida del 2,24%, seguido The Travelers, que suma un 1,52%, y JPMorgan, con un 1,32%. Por el contrario, destacan las caídas superiores al 1,30% en Amazon y Nvidia.
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Los bajistas recuperan el mando del Ibex 35 ante un estallido de volatilidad
La inestabilidad se apodera del parqué español y fulmina el amago de recuperación visto hace unos minutos. El selectivo pierde nuevamente la cota de los 18.300 puntos y profundiza su caída hasta el 1,13%.
En estos momentos, el índice cotiza en los 18.274 enteros bajo una fuerte presión vendedora.
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Semana de infarto en Wall Street: Tesla y Boeing lideran la avalancha de resultados
Tesla, Boeing e Intel encabezan la avalancha de resultados trimestrales que marcará el ritmo del mercado.También conoceremos las cifras de gigantes como UnitedHealth, IBM, General Electric y American Express.
El sector tecnológico e industrial se somete al veredicto de los inversores en un entorno de alta tensión.
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El Ibex 35 lucha por aguantar los 18.300
El selectivo español logra un giro inesperado al reducir sus caídas al 0,94% justo antes del inicio de sesión en Nueva York. Tras una mañana crítica, el índice recupera la cota de los 18.310 puntos gracias a un repentino impulso comprador.
El mercado intenta sacudirse el pesimismo previo apoyado en la mejora de los futuros estadounidenses. La atención se centra ahora en la capacidad del índice para consolidar este nivel durante la tarde.
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Turbo Energy suministrará Hithium tecnología para sus baterías
Integrará su plataforma de software basada en IA con los sistemas de almacenamiento. Sus acciones suben un 11,06% en los 1,799 dólares.
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El guardián de la energía avisa: "El mundo ignora la gravedad de la crisis"
Fatih Birol lanza una advertencia desesperada ante un escenario económico que califica de muy serio. La Agencia Internacional de la Energía abre la puerta a liberar más reservas estratégicas tras el despliegue histórico de 400 millones de barriles en marzo.
Mientras tanto, el crudo estadounidense pierde fuelle y cae hasta los 87 dólares por barril.
La parálisis en el Estrecho de Ormuz sigue siendo el nudo gordiano que impide la estabilidad de los precios globales.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana buscando escapar de mínimos intradía
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street instalado en los números rojos, con caídas de 208 puntos respecto al cierre anterior. Esto equivale a un descenso del 1,13%, con la mayoría de sus valores en negativo.
Destaca Repsol en la parte alta (+2,02%), seguido por el sector energético en su conjunto, con Solaria, Enagás, Endesa y Naturgy ocupando las siguientes posiciones.
En los últimos minutos se ha producido un intento rápido de reacción por parte de los alcistas.
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Wall Street en vilo ante el abismo diplomático en el Estrecho de Ormuz
Los futuros de Wall Street cotizan a la baja tras un fin de semana de máxima tensión por la captura de un carguero iraní por parte de Estados Unidos. El incidente dinamita las expectativas de paz justo antes de que el alto el fuego expire este martes, dejando en el aire la reunión de Islamabad.
Mientras el futuro del Nasdaq 100 defiende los 26.533 puntos, el petróleo repunta ante el temor de que Irán bloquee definitivamente el paso de crudo. La incertidumbre geopolítica dicta el ritmo de una preapertura que huye de los activos de riesgo.
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El Ibex 35 se estanca en el rojo
El selectivo español no logra levantar cabeza y mantiene un retroceso del 1,31% a media sesión. El empuje de Repsol y las eléctricas es insuficiente para compensar el lastre de ArcelorMittal y BBVA, que ceden más de un 3%.
El índice sigue atrapado en una dinámica de máximos decrecientes sin encontrar un catalizador que active las compras.
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El IPC subyacente de Canadá se acelera en marzo
La inflación subyacente en Canadá ha repuntado en el mes de marzo al situarse en el 2,5% en tasa anual, superando el 2,3% que esperaba el mercado y el dato anterior.
En términos mensuales, el indicador escaló un 0,2%, una cifra inferior a la previsión del 0,4%.
Estos datos reflejan una persistencia en las presiones de los precios que complica la hoja de ruta de su banco central, en un contexto donde el mercado esperaba una mayor moderación de la tasa anual.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Tesla: 398,44 dólares (-0,54%)
NVIDIA: 199,85 dólares (-0,91%)
Marvell: 146,76 dólares (+5,06%)
Alphabet C: 336,73 dólares (-0,79%)
Micron: 453,85 dólares (-0,27%)
Microsoft: 419,80 dólares (-0,71%)
Intel: 67,70 dólares (-1,17%)
Strategy: 163,06 dólares (-2,08%)
AMD: 276,73 dólares (-0,60%)
Meta Platforms: 682,25 dólares (-0,92%)
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Iberia invertirá 400 millones para crecer en mantenimiento de motores
La aerolínea obtiene una licencia del gigante de los motores CFM por la que podrá reparar y mantener el 70% del mercado de corto y medio radio (A320 neo y B737 MAX). Los sindicatos apuntan a la creación de medio millar de empleos.
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Bitcoin reacciona y reconquista los 75.200 dólares
La fiebre por las criptomonedas permite al Bitcoin recuperarse de los mínimos registrados el pasado viernes. El activo suma un 1,88% en estos momentos y logra reconquistar la cota de los 75.213 dólares.
Esta subida consolida la formación de mínimos crecientes iniciada a principios de abril, reforzando la tendencia positiva del mercado cripto en la sesión de este lunes.