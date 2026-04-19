El mercado 'cripto' se recupera de su sacudida por las tensiones geopolíticas y el bitcoin vuelve a niveles de principios de febrero

Las tensiones geopolíticas y los anuncios de aranceles globales han influido en la volatilidad y el desempeño del mercado cripto este año.

El sentimiento de los inversores es optimista, según el índice de miedo y codicia, que se sitúa en 63, dentro del terreno de la codicia.

En abril, el bitcoin ha subido un 14%, compensando la caída registrada en febrero y mostrando un cambio de tendencia.

El mundo de las criptomonedas también agradece las expectativas del fin del conflicto en Oriente Próximo. Y así lo refleja su principal representante, el bitcoin. La divisa virtual acumula tres semanas en positivo.

A pesar de que el rendimiento de la criptomoneda en la primera semana de abril fue algo más sutil, el desempeño del bitcoin en los dos últimos balances semanales sí que refleja un claro cambio de tendencia, cuyo inicio coincide, además, con el momento en el que se empezó a avistar un posible final de los ataques.

Trump suspendió el ultimatum que le había dado a Teherán y lanzó la primera piedra para llegar a un acuerdo de paz anunciando un alto el fuego de dos semanas.

Desde este momento, entre las mejoras y empeoramientos de las perspectivas sobre el final de guerra, el bitcoin volvió a despegar.

Aunque el inicio del conflicto en Oriente Próximo pareció fortalecer a la criptodivisa, el bitcoin restó un 1,5% en marzo. Una corrección que se suma a los frágiles niveles de los que partía, derivados de un principio de año más que flojo para el mercado cripto.

Ahora, abril supone un rayo de esperanza para este mercado. En lo que va de mes, el bitcoin ha escalado un 14%. El mismo porcentaje que cedió en febrero, el segundo mes del año.

Con este rendimiento, la moneda virtual vuelve a moverse en el entorno en el que lo hacía antes de que detonasen los ataques en Irán y por encima de una de las fronteras clave para el activo: los 75.000 dólares. Aunque aún está lejos de sus máximos.

El bitcoin tocó su valor más alto en julio del año pasado. En concreto, la criptomoneda logró fijar su valor en los 124.752 dólares y valorar el total de su mercado en los 2,486 billones de dólares.

Desde ese momento, la representante del mercado cripto se ha sumergido en una tendencia bajista que también ha estado motivada por las tensiones geopolíticas más allá de Irán.

Los aranceles globales anunciados por Donald Trump en febrero, después de que el Tribunal Supremo de EEUU suspendiese en esas fechas sus propias tasas, también sacudieron a la criptomoneda.

El futuro, aunque incierto para todos los activos, sí que pinta bien para las criptodivisas. O al menos, así lo muestran los ánimos de sus inversores.

¿Y ahora qué?

El índice del miedo y la codicia de CoinMarketCap, el selectivo que refleja el sentimiento del mercado -y que se mueve entre el 0 y el 100- se sostiene sólidamente en un 63. Además, dentro del terreno de la codicia.

Un indicativo que, a diferencia del débil desempeño de las criptos durante la guerra en Irán, ha firmado una visión positiva del futuro de este mercado conforme avanzaban los ataques en Oriente Próximo, aunque también ha tambaleado en los momentos en los que las expectativas de una guerra a corto recorrido aparecían.