Telefónica busca asaltar la resistencia de los 3,96 euros siempre que aguante su soporte

Superar los 3,96 euros en cierre permitiría a Telefónica buscar el cierre del hueco bajista en 4,11 euros, con soporte importante en los 3,90 euros.

El grupo Millicom se perfila como comprador principal de los activos de Telefónica en Latinoamérica, facilitando su retirada del continente, excepto Brasil.

El rally histórico que venían experimentando las bolsas internacionales pierde tracción. Tanto en los parqués asiáticos como en los europeos predomina la cautela; los operadores están aligerando sus carteras antes del cierre semanal, pendientes de si se concreta la extensión de la tregua entre Irán y EE.UU. A pesar de que Wall Street logró récords en la sesión de ayer, el optimismo parece estar agotándose.

En el plano nacional, el Ibex 35 inicia la jornada desde los 18.089 puntos, tras no haber podido superar el nivel de los 18.300. Esta resistencia ha propiciado una recogida de beneficios que arroja, por el momento, un saldo semanal negativo para el selectivo español. Dentro del índice, hoy habrá que seguir de cerca la evolución de las acciones de Telefónica.

Bajo la presidencia de Marc Murtra, Telefónica mantiene su firme estrategia de abandonar sus operaciones en Latinoamérica (filial Hispam) para centrarse en mercados más rentables.

Tras planificar su salida de países como Argentina, Colombia, Chile y México, Venezuela se mantiene como su último gran desafío en la región; a pesar de ser un mercado extremadamente complejo por su situación política y económica, la hoja de ruta de la compañía no ha cambiado.

El proceso de desinversión parece haber encontrado un aliado clave en el grupo Millicom, que se perfila como el comprador principal de estos activos. Millicom, que ya ha adquirido varias filiales de la multinacional española en los últimos meses, facilitaría así la retirada definitiva de Telefónica del continente, con la única excepción de su negocio en Brasil.

Si analizamos los títulos de Telefónica bajo el punto de vista técnico, deberemos centrarnos en lo ocurrido desde el pasado mes de agosto, cuando sus acciones llegaron a cotizar en unos máximos anuales en la zona de los 4,69 euros por acción. Nivel alcanzado tras un importante repunte del precio.

A partir de ese momento, los títulos de Telefónica experimentaron una fase de deterioro y ajuste muy importante que se llevó por delante más del 30% de su capitalización bursátil en relativamente poco tiempo, marcando unos mínimos el pasado 21 de enero en la zona de los 3,23 euros por acción.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches TradingView

Durante todo ese proceso bajista, Telefónica nos ha dejado abierto un gran hueco a la baja con origen en los 4,115 euros que todavía permanece abierto.Pero es a partir de los mínimos alcanzados a finales del pasado mes de enero cuando los títulos de Telefónica han comenzado a recuperarse de forma clara y contundente.

Esta recuperación ha venido produciéndose a lo largo de las últimas semanas, dibujando así una sucesión de mínimos y máximos crecientes que ha permitido a Telefónica situarse por encima de la zona de resistencia que teníamos en los 3,58 euros por acción y encarar el siguiente nivel de resistencia en los 3,79 euros.

De esta manera, los títulos de Telefónica han comenzado a mostrar síntomas de fortaleza técnica, ya que se ha recuperado, en la zona de esos 3,80 euros, el 38,20% de Fibonacci de todo el gran proceso bajista precedente. Por tanto, no es un nivel baladí, sino un nivel importante de soporte que la teleco no debe perder bajo ningún concepto para seguir dando forma a esa formación alcista de rebote que acabamos de comentar.

Pero mucho cuidado, porque a muy corto plazo la teleco se enfrenta a dos zonas importantes: la presencia de su media móvil de 200 periodos, que pasa por la zona de los 3,90 euros y que podría detener su avance, y también la próxima resistencia de los 3,96 euros por acción, que se corresponde con el 50% de su retorno proporcional.

Por lo tanto, la compañía cuenta ahora mismo con dos impedimentos que podrían frenar su avance en el corto plazo. Aunque a tenor del aumento significativo en el volumen de contratación que se produjo cuando el valor inició la última fase de rebote cerca de los 3,55 euros, cabe pensar que la teleco pueda superar estos niveles clave en el muy corto plazo, aunque tenga que luchar con ellos.

Así pues, y a pesar de ser un valor que no admite compras en el momento actual, sí que conviene situarlo en observación, puesto que cualquier superación de la zona de los 3,96 euros en niveles de cierre nos permitiría introducir una orden de compra.

Este hecho, que busca evitar cualquier escape fallido como el que se produjo el pasado miércoles 8 de abril, daría al valor los ingredientes necesarios para ir a buscar el cierre del hueco bajista generado en los 4,11 euros, que consideraremos como su primer objetivo.

Finalmente, para limitar o controlar el nivel de riesgo si se dan las condiciones de entrada, deberemos situar una orden de protección que pasará por no perder de nuevo esa media móvil de 200 periodos. Es decir, que una vez superados los 3,96 euros, el valor no cierre ninguna sesión por debajo de los 3,90 euros.