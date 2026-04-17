Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión en los 18.098,5 puntos con una caída del 0,53% y certifica la impotencia en hacerse con la zona clave de resistencias de los 18.300 puntos.

En Wall Street, la sesión fue alcista con un Nasdaq que lideró las alzas, el S&P 500 consolidando niveles y el Dow Jones teniendo un comportamiento más plano, dejando el escenario abierto de cara a las próximas sesiones.



En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



- Meliá Hotels: Cerró en 11,45 euros y estamos dentro desde 9 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 11,05 euros en base cierres.



- Laboratorios Rovi: Cerró en 84,25 euros y estamos dentro desde 82,60 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 82,40 euros en base cierres.



- Mapfre: Cerró en 4,182 euros y estamos dentro desde 4,10 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 4,10 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 36,15 euros y estamos dentro desde 31 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 35,28 euros en base cierres.