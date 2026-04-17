Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró en 18.098,5 puntos con una caída del 0,53%, sin superar la resistencia de los 18.300 puntos.
En Wall Street, el Nasdaq lideró las subidas y el S&P 500 consolidó niveles, mientras el Dow Jones tuvo un comportamiento estable.
Valores destacados por su momento técnico: Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Mapfre y Elecnor, con gestión activa de stops de ganancias.
El Ibex 35 cerró la sesión en los 18.098,5 puntos con una caída del 0,53% y certifica la impotencia en hacerse con la zona clave de resistencias de los 18.300 puntos.
En Wall Street, la sesión fue alcista con un Nasdaq que lideró las alzas, el S&P 500 consolidando niveles y el Dow Jones teniendo un comportamiento más plano, dejando el escenario abierto de cara a las próximas sesiones.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
¿En qué deberías invertir según tu edad?:
- Meliá Hotels: Cerró en 11,45 euros y estamos dentro desde 9 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 11,05 euros en base cierres.
- Laboratorios Rovi: Cerró en 84,25 euros y estamos dentro desde 82,60 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 82,40 euros en base cierres.
- Mapfre: Cerró en 4,182 euros y estamos dentro desde 4,10 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 4,10 euros en base cierres.
- Elecnor: Cerró en 36,15 euros y estamos dentro desde 31 euros por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa en los 35,28 euros en base cierres.