Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 suma su cuarta semana al alza (+1,54%) y roza máximos históricos
Irán ha anunciado la reapertura total del estrecho de Ormuz tras el alto el fuego en Líbano.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes un avance del 2,18%, en los 18.484,5 puntos.
- El índice español avista sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.
- El índice español está 12,1 puntos de su récord, alcanzado al cierre de la sesión del pasado 27 de febrero en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después, en los 18.573,80.
- De esta forma, su cuarta alza semanal consecutiva. El repunte acumulado en esta ocasión ha sido del 1,54%.
- Las mayores subidas son las de IAG (+5,94%), Santander (+4,9%) y ArcelorMittal (+4,71%). Las pérdidas más abultadas las sufren Repsol (-5,78%), Cellnex (-2,63%) y Solaria (-2,34%).
- Las principales bolsas europeas terminan el día con subidas en torno al 2%. El Dax alemán suma un 2,39%; el Cac 40 francés, un 1,97%; el FTSE 100, un 0,78%, y el FTSE Mib italiano, un 1,77%.
- Antes de la media sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sube un 2,24%; el S&P 500, un 1,34%, y el Nasdaq Composite, un 1,56%.
- Con este nuevo avance, el S&P 500 marca nuevos máximos históricos por encima de los 7.100 puntos. El Nasdaq hacía también lo propio, aunque en su caso por encima de los 24.400 enteros.
- Si el índice tecnológico termina en positivo, habrá sumado 13 días de ganancias, su racha más larga desde enero de 1992.
- Irán ha anunciado la reapertura total del estrecho de Ormuz tras el alto el fuego en Líbano. Teherán ha afirmado este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.
- Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán. El plazo concluye el próximo miércoles, 22 de abril.
- El inquilino de la Casa Blanca cree que ambos países podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz. Sin embargo, ha advertido de que EEUU mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo.
Irán ha contestado a esta amenaza diciendo que, de cumplirse, cerrará de nuevo el paso.
- El Brent, la variante de referencia en Europa, cedía un 10,4%, hasta los 89,04 por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense perdía un 12,18%, hasta los 83,16 dólares.
- El precio del gas natural TTF también cedía posiciones. Caía un 8,56% y se situaba en los 38,79 euros por megavatio hora.
- El euro cede ligeramente terreno frente al dólar y se cambia a 1,1775 billetes verdes.
- El oro se mantiene estable por debajo de los 4.800 dólares por onza.
- El bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, pelea por mantenerse por encima de los 74.900 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Sesión de avances importantes para el Ibex 35, que tuvo ciertas dudas en superar la zona de los 18.200 puntos durante gran parte de la jornada. Fue a media sesión, cuando se conoció la apertura del Estrecho de Ormuz y el petróleo comenzó a hundirse, cuando el índice español experimentó un latigazo alcista que lo impulsó hacia la zona de los 18.500 puntos.
Los máximos de la sesión se situaron en 18.508 puntos, muy cerca de los máximos históricos intradiarios alcanzados el pasado 27 de febrero. Veremos al cierre si es capaz de superar el récord de cierre del 26 de febrero. El índice español ha desplegado una potente vela alcista.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,99%. El saldo semanal es positivo con un avance del 1,54%.
El podio de ganadores está formado por: IAG (+6,61%), ArcelorMittal (+4,51%) y Banco Santander (+4,47%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-6,39%), Solaria (-2,80%) y Enagás (-2,20%).
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Se acelera la caída del petróleo al 12%
El petróleo Brent cae hasta los 87 dólares por barril. El descenso es del 12% mientras que el del tipo americano o WTI cede ya un 13% en los 85 dólares.
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Boeing y el sector minorista impulsan al Dow Jones frente al desplome de Chevron
El Dow Jones de Industriales muestra una clara tendencia alcista con Boeing liderando las ganancias al repuntar un 4,63%. Le siguen de cerca Sherwin-Williams, con un avance del 4,60%, y Home Depot, que suma un 4,11%, reflejando el optimismo de los inversores ante la desescalada de tensiones internacionales.
En el lado opuesto, solo cuatro valores cotizan en terreno negativo. Chevron protagoniza la caída más agresiva con un descenso del 5,19%, lastrada por el desplome generalizado de los precios del crudo. Por su parte, Verizon y Walmart registran pérdidas más moderadas, ambas con un retroceso del 0,57%.
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Últimas afirmaciones de Trump
Trump afirmó que EE. UU. se quedaría con el material nuclear iraní, descartando cualquier intercambio de dinero en un eventual acuerdo.
Además, aseguró que Israel dejará de bombardear Líbano por presión directa de Washington, mientras EE.UU. abordará por separado la situación con Hezbollah.
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El euro recupera los 1,18 dólares
La divisa europea registra un importante repunte tras confirmarse la noticia de la reapertura del Estrecho de Ormuz, logrando recuperar la cota de los 1,18 dólares. El euro gana terreno frente al billete verde y encara ya los máximos marcados en la jornada de ayer.
Con un avance del 0,37%, la moneda única se sitúa en los 1,1825 dólares.
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El Ibex 35 se toma un respiro tras rozar los 18.450 puntos
El selectivo español frena su vertical escalada en las inmediaciones de los 18.450 puntos, nivel donde la presión compradora ha comenzado a remitir. Tras el intenso rally de la sesión, el mercado parece entrar en una fase de pausa, aumentando las probabilidades de un ajuste correctivo a corto plazo para consolidar niveles.
A pesar de este alto en el camino, el tono de la jornada sigue siendo marcadamente positivo. El índice mantiene ganancias cercanas al 2% en estos momentos.
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Este es el último tuit de Donald Trump
Trump/Truth Social: Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso sin restricciones. Gracias!
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Así abre Wall Street
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El petróleo se deja casi el 10%
El petróleo tipo WTI se deja ahora mismo un 10,06% en los 85,13 dólares mientras que el de tipo Brent cae un 9,37% en los 90,10 dólares.
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Los futuros de Wall Street se disparan ante el alivio geopolítico en Oriente Medio
Los futuros de Nueva York aceleran sus ganancias en el premarket, impulsados por un escenario de desescalada que los inversores celebran con compras masivas. El Russell 2000 lidera el movimiento con un avance del 1,4%, seguido por el Dow Jones que suma un 1,2%, situándose ambos en zona de récords.
El optimismo responde al acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano, sumado a las señales de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz. Esta distensión ha provocado un desplome histórico en el precio del petróleo, con caídas de hasta el 9% en los principales barriles de referencia.
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El selectivo español supera el 2% de subida
El latigazo al alza sigue su curso y el Ibex 35 gana ya 378 puntos desde el cierre anterior, equivalente a un 2,06% ahora mismo.
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El Ibex 35 rompe máximos semanales y alcanza los 18.400 puntos
El selectivo español mantiene un ritmo frenético y logra superar la barrera psicológica de los 18.400 puntos. Este latigazo alcista no encuentra resistencia y el índice continúa marcando nuevos máximos de la sesión, impulsado por una entrada masiva de capital que busca aprovechar la inercia positiva del mercado.
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Última hora: segunda ronda de negociaciones en EE.UU. - Irán fijada para el domingo
Las conversaciones volverán a celebrarse en Pakistán. EE. UU. estaría dispuesto a desbloquear 20.000 millones de dólares en activos iraníes.
A cambio, Irán entregaría o reduciría significativamente su stock de uranio enriquecido. Por primera vez, parece que ambas partes están acercando posturas.
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El Ibex 35 conquista los 18.300 puntos. Ha vuelto la euforia
El selectivo español rompe sus máximos de la sesión y supera con contundencia la barrera de los 18.200 puntos. El índice suma ya 233 puntos desde el cierre previo, alcanzando los 18.330 puntos impulsado por el optimismo generalizado en los mercados.
Indra lidera las ganancias en la parte alta de la tabla con un repunte del 3,75%, seguida muy de cerca por IAG, que avanza un 3,14%. Banco Santander también se suma a la fiesta alcista con una subida que ya supera el 3%, consolidando el fuerte apetito por el riesgo en la plaza madrileña.
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Futuros al alza y petróleo cayendo más del 4%
El mercado energético reacciona con ventas masivas ante los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent cae más de un 4% hasta los 95 dólares, mientras que el West Texas sufre un correctivo superior al 5%, situándose cerca de los 90 dólares.
Esta caída del crudo alivia las presiones inflacionistas y espolea a los futuros estadounidenses, que amplían sus ganancias antes de la apertura. Los inversores celebran la posibilidad de un acuerdo que normalice el suministro global, inyectando optimismo en los activos de riesgo y consolidando el rebote de la renta variable.
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El Ibex 35 resurge con fuerza y encara de nuevo máximos intradía
El selectivo español protagoniza una recuperación espectacular tras los rumores de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. El índice ha logrado rebotar con fuerza desde los 18.100 puntos, borrando casi por completo el correctivo previo y situándose de nuevo en los 18.188 puntos.
Este giro alcista supone un avance del 0,52% y devuelve el optimismo a la bolsa madrileña.
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Reacción al posible acuerdo nuclear
Esta es la reacción del Índice Dólar, el S&P 500 y el petróleo WTI ante el anuncio del acuerdo nuclear:
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Última hora: EE.UU. e Irán negocian un acuerdo de 20.000 millones para frenar la escalada nuclear
Estados Unidos e Irán estudian un plan de tres páginas para poner fin al conflicto bélico actual. El punto clave de la negociación es la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán entregue todo su arsenal de uranio enriquecido.
Fuentes oficiales confirman avances significativos esta semana, aunque persisten diferencias importantes sobre los plazos y la verificación. El acuerdo busca un alto el fuego permanente y la reapertura total del Estrecho de Ormuz para estabilizar los mercados energéticos globales.
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Las nuevas construcciones de viviendas en Canadá sufren un frenazo inesperado
El sector inmobiliario canadiense registró 235.900 nuevas viviendas en marzo, una cifra que se sitúa por debajo de las 258.000 previstas.
Este resultado supone un retroceso frente a las 251.000 unidades del mes anterior, evidenciando una pérdida de impulso en la actividad constructora del país.