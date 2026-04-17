Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 suma su cuarta semana al alza (+1,54%) y roza máximos históricos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes un avance del 2,18%, en los 18.484,5 puntos.

- El índice español avista sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

- El índice español está 12,1 puntos de su récord, alcanzado al cierre de la sesión del pasado 27 de febrero en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después, en los 18.573,80.

- De esta forma, su cuarta alza semanal consecutiva. El repunte acumulado en esta ocasión ha sido del 1,54%.

- Las mayores subidas son las de IAG (+5,94%), Santander (+4,9%) y ArcelorMittal (+4,71%). Las pérdidas más abultadas las sufren Repsol (-5,78%), Cellnex (-2,63%) y Solaria (-2,34%).

- Las principales bolsas europeas terminan el día con subidas en torno al 2%. El Dax alemán suma un 2,39%; el Cac 40 francés, un 1,97%; el FTSE 100, un 0,78%, y el FTSE Mib italiano, un 1,77%.

- Antes de la media sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sube un 2,24%; el S&P 500, un 1,34%, y el Nasdaq Composite, un 1,56%.

- Con este nuevo avance, el S&P 500 marca nuevos máximos históricos por encima de los 7.100 puntos. El Nasdaq hacía también lo propio, aunque en su caso por encima de los 24.400 enteros.

- Si el índice tecnológico termina en positivo, habrá sumado 13 días de ganancias, su racha más larga desde enero de 1992.

- Irán ha anunciado la reapertura total del estrecho de Ormuz tras el alto el fuego en Líbano. Teherán ha afirmado este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

- Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán. El plazo concluye el próximo miércoles, 22 de abril.

- El inquilino de la Casa Blanca cree que ambos países podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz. Sin embargo, ha advertido de que EEUU mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo.

Irán ha contestado a esta amenaza diciendo que, de cumplirse, cerrará de nuevo el paso.

- El Brent, la variante de referencia en Europa, cedía un 10,4%, hasta los 89,04 por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense perdía un 12,18%, hasta los 83,16 dólares.

- El precio del gas natural TTF también cedía posiciones. Caía un 8,56% y se situaba en los 38,79 euros por megavatio hora.

- El euro cede ligeramente terreno frente al dólar y se cambia a 1,1775 billetes verdes.

- El oro se mantiene estable por debajo de los 4.800 dólares por onza.

- El bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, pelea por mantenerse por encima de los 74.900 dólares.