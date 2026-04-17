Las bolsas europeas suben un 2% y el petróleo cede un 10% tras la apertura de Ormuz

El euro se fortalece un 0,45%, el oro y la plata suben, y el bitcoin supera los 76.500 dólares impulsado por la mejora del contexto internacional.

La reapertura de Ormuz y la tregua en Oriente Próximo provocan descensos en los precios del petróleo, gas y en la rentabilidad de la deuda.

El Ibex 35 recupera niveles previos al conflicto bélico y se acerca a sus máximos históricos, alcanzando los 18.422 puntos.

Las bolsas europeas suben en torno a un 2% tras la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras que el petróleo Brent cae casi un 10%.

Las bolsas suben en torno a un 2% y el petróleo se hunde más de un 10%. Esa es la reacción inmediata de los mercados financieros a la reapertura del estrecho de Ormuz. El paso se mantendrá abierto hasta el fin del alto el fuego entre EEUU e Irán, ahora previsto para el próximo 22 de abril.

Los principales índices europeos avanzaban en torno al mencionado 2%. El Dax alemán avanzaba un 2,19%; el Cac 40 francés, un 2,02%; el FTSE 100 británico un 0,57%, y el FTSE Mib italiano, un 1,62%.

El Ibex 35 sumaba un 1,82% y alcanzaba los 18.422 puntos. El selectivo español se situaba a un paso de sus máximos históricos.

El índice español está a menos de un 0,5% de su récord, alcanzado el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

Lo que sí ha hecho ya el Ibex 35 es recuperar los niveles previos al estallido del conflicto bélico. El selectivo nacional terminóla jornada del 27 de febrero en los 18.360,8 enteros.

Los máximos de Wall Street

Irán ha afirmado este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.



"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha señalado en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Este ha sido el último empujón para que, en líneas generales, las bolsas mundiales hayan sanado la herida de la guerra en Irán.

El MSCI World —el índice en el que cotizan unas 1.500 empresas de países desarrollados— acumula un repunte del 1,9%. El MSCI All Country World —en el que también cotizan valores de países emergentes—suma un 1,6%.

La noticia propiciaba las ganancias en la apertura de la sesión en Wall Street. Tras el toque de campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía un 1,19%; el S&P 500, un 0,73%, y el Nasdaq Composite, un 1,04%.

Con este nuevo avance, el S&P 500 marcaba nuevos máximos históricos por encima de los 7.100 puntos. El Nasdaq hacía también lo propio, aunque en su caso por encima de los 24.400 enteros.

El petróleo se hunde

La reapertura de Ormuz provocaba alzas bursátiles y descensos en los precios del petróleo y el gas.

El Brent, la variante de referencia en Europa, cedía un 9,88%, hasta los 89,53 dólares por barril.

El West Texas Intermediate estadounidense perdía un 11,01%, hasta los 84,26 dólares.

El precio del gas natural TTF también cedía posiciones. Caía un 8,2% y se situaba en los 38,94 euros por megavatio hora.

La respuesta de los precios energéticos es lógica si se tiene en cuenta que por este cuello de botella crítico transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa por mar en el mundo y el 20% del gas natural licuado (GNL).

El anuncio de la apertura se ha producido después de que esta noche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las 10 condiciones del alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8.

Pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Estados Unidos, por su parte, impuso su propio bloqueo a los buques que tengan como destino o provengan de puertos iraníes. Fue la consecuencia de que Washington y Teherán no llegasen a un acuerdo en las negociaciones que mantuvieron el sábado pasado en Islamabad con Pakistán como mediador.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán. El plazo concluye el próximo miércoles, 22 de abril.

El inquilino de la Casa Blanca cree que ambos países podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz. Sin embargo, ha advertido de que EEUU mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo.

Con la apertura de Ormuz y las perspectivas de paz en Oriente Próximo, la rentabilidad de la deuda descendía con fuerza. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años cedía hasta el 4,24%. A su vez, el bono alemán al mismo plazo perforaba a la baja la barrera del 3%.

En la periferia europea, la deuda española a 10 años cedía al 3,38%; la francesa, al 3,58%, y la italiana al 3,68%.

El euro se fortalecía un 0,45% y alcanzaba los 1,183 billetes verdes.

El oro avanzaba un 1,25%, hasta los 4.850,73 dólares por onza. El incremento del precio de la plata era superior, del 4,52% y hasta los 81,94 dólares.

El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo sumaba un 3,76%, superando los 76.500 dólares.

Noticia en actualización

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