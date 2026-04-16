¿Por qué el oro ha perdido su brillo?

El año empezó con el oro (XAUUSD) al alza. Según algunos, el impulso vino de los cambios en el sistema financiero global y, en particular, de la pérdida de confianza en el dólar y en la deuda de EEUU. Pero también puede que haya habido un fuerte componente especulativo.

A finales de enero, el mercado dio un giro brusco: en apenas unos días, el oro se desplomó de 5.600 a 4.760 dólares después de que las bolsas de todo el mundo endurecieron los requisitos de garantía para operar con metales preciosos y los hicieron dinámicos.

Uno pensaría que, con el ataque de EEUU e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, el oro volvería a brillar. Pero ocurrió lo contrario: a mediados de marzo, al no verse señales claras de fin del conflicto, empezó la venta.

¿Por qué?

Primero, porque el dinero se fue hacia el dólar y, al fortalecerse, el oro se encarece para el resto del mundo y pierde atractivo.

Quizá no se trate de una nueva guerra mundial, pero sí podría disparar la inflación general al provocar una crisis energética

Segundo, por el miedo a que los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, adopten un tono más hawkish por las presiones inflacionarias. El problema es que, con tipos altos, el oro pierde atractivo porque no genera rentabilidad, a diferencia de los bonos.

Tampoco ayudó que algunos bancos centrales, como el de Turquía, hayan ido más allá de reducir el ritmo de compra de oro y hayan vendido parte de sus reservas para conseguir liquidez en medio de la tensión del conflicto con Irán.

Dicho esto, si el conflicto en Irán se calma, el estrecho de Ormuz se reabre y disminuyen los riesgos inflacionarios, el oro podría recuperarse con fuerza.

De hecho, ya lo vimos con las noticias sobre las conversaciones entre Irán y EEUU. Ahora la clave es que estas lleguen a buen puerto.

Ahora bien, si la situación escala, por ejemplo, con una intervención terrestre de EEUU, el golpe puede ser duro, y no sólo para el oro, sino para la mayoría de los activos.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.