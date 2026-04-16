Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,53%) pierde los 18.100 con el repunte del crudo y pese a la tregua en Líbano

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,53% con la que se sitúa en los 18.089 puntos. El selectivo español ha sido el más bajista del Viejo Continente.

- El índice español aumenta la distancia frente a sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada divididas a pesar de ver el verde durante casi todo el día. El Dax alemán ha subido un 0,42% y el FTSE 100 británico ha avanzado un 0,31%. El Cac francés pierde un 0,14% y el Mib italiano, un 0,25%.

- Wall Street sigue la jornada en positivo. El Dow Jones suma un 0,33%, el S&P 500 avanza un 0,15% -y avista nuevos máximos históricos- y el Nasdaq sube un ligero 0,08%.

- El parqué neoyorquino cerró mixto el miércoles, pero el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos. El S&P 500 terminó el día en los 7.022,9 puntos y el Nasdaq en los 24.016.

- "Los inversores se mostraron animados por las noticias sobre Oriente Medio, que mencionaban la posibilidad de una extensión del actual alto el fuego para poder seguir negociando y por los buenos resultados trimestrales que están dando a conocer las cotizadas, especialmente los grandes bancos", explican los analistas de Link Securities.

- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego entre Israel y Líbano a partir de esta noche de diez días de duración.

- El Pentágono ha elevado la presión sobre Irán para llegar a un acuerdo y ha amenazado con reanudar los ataques si no se alcanza un pacto de paz.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 3,33% y alcanza los 98,09 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 2,49%, hasta los 93,56 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 2,68%, hasta los 42,51 euros/megavatio hora.

- El Ejército de Estados Unidos ha señalado que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por Trump.

- En la agenda macroeconómica del día destaca la publicación del dato final de marzo del IPC de la eurozona. El dato de la inflación general en la región se ha situado en el 2,6%, una décima más que lo esperado por los analistas y siete más que el anterior registro.

- El euro se mantiene estable justo por encima de los 1,18 dólares.

- El oro avanza un 0,78% y alcanza los 4.827,95 dólares por onza.

- El bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, escala un 1,46% y roza los 75.000 dólares.