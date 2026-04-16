Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,53%) pierde los 18.100 con el repunte del crudo y pese a la tregua en Líbano
Donald Trump ha elevado la presión sobre Irán para llegar a un acuerdo y ha amenazado con reanudar los ataques si no se alcanza un pacto de paz.
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 15:16 La producción manufacturera en EE. UU. supera las expectativas
- 14:31 El mercado laboral de EE. UU. muestra fortaleza
- 11:16 El IPC de la eurozona repunta al 2,6% y supera las previsiones
- 10:30 Analizamos el comportamiento de las acciones de Sacyr
- 09:10 Así abre el Ibex 35
- 09:02 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:33 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:56 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,53% con la que se sitúa en los 18.089 puntos. El selectivo español ha sido el más bajista del Viejo Continente.
- El índice español aumenta la distancia frente a sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada divididas a pesar de ver el verde durante casi todo el día. El Dax alemán ha subido un 0,42% y el FTSE 100 británico ha avanzado un 0,31%. El Cac francés pierde un 0,14% y el Mib italiano, un 0,25%.
- Wall Street sigue la jornada en positivo. El Dow Jones suma un 0,33%, el S&P 500 avanza un 0,15% -y avista nuevos máximos históricos- y el Nasdaq sube un ligero 0,08%.
- El parqué neoyorquino cerró mixto el miércoles, pero el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos. El S&P 500 terminó el día en los 7.022,9 puntos y el Nasdaq en los 24.016.
- "Los inversores se mostraron animados por las noticias sobre Oriente Medio, que mencionaban la posibilidad de una extensión del actual alto el fuego para poder seguir negociando y por los buenos resultados trimestrales que están dando a conocer las cotizadas, especialmente los grandes bancos", explican los analistas de Link Securities.
- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego entre Israel y Líbano a partir de esta noche de diez días de duración.
- El Pentágono ha elevado la presión sobre Irán para llegar a un acuerdo y ha amenazado con reanudar los ataques si no se alcanza un pacto de paz.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 3,33% y alcanza los 98,09 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense avanza un 2,49%, hasta los 93,56 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF repunta un 2,68%, hasta los 42,51 euros/megavatio hora.
- El Ejército de Estados Unidos ha señalado que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por Trump.
- En la agenda macroeconómica del día destaca la publicación del dato final de marzo del IPC de la eurozona. El dato de la inflación general en la región se ha situado en el 2,6%, una décima más que lo esperado por los analistas y siete más que el anterior registro.
- El euro se mantiene estable justo por encima de los 1,18 dólares.
- El oro avanza un 0,78% y alcanza los 4.827,95 dólares por onza.
- El bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, escala un 1,46% y roza los 75.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Segunda sesión consecutiva de caídas, al menos por ahora, para el Ibex 35, que vivió una primera mitad de la sesión donde los alcistas y bajistas estuvieron luchando en las inmediaciones de los 18.200 puntos y donde los números verdes terminaron imperando; pero hubo un giro inesperado durante la tarde.
En cuanto Irán dejó entrever que quería cobrar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, provocó una caída en los índices que en el Ibex 35 lo llevó a tantear la zona de los 18.100 puntos.
Tras alcanzar un máximo de la sesión en los 18.247 puntos, rápidamente los vendedores aparecieron y una gran cantidad de valores se pasaron al lado rojo, mientras que Repsol comenzó a liderar la parte alta de la tabla.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español pierde un 0,39% en los 18.114 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+2,41%), Amadeus (+1,59%) y Sacyr (+1,54%).
Las mayores caídas son para: ArcelorMittal (-2,33%), IAG (-2,32%) y Enagás (-2,24%).
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Verizon y Nike suben en el Dow Jones frente a la caída de Boeing
Verizon lidera las subidas en el Dow Jones con un repunte del 2,55% seguido de Sherwin-Williams y Nike que avanzan cerca del 2%.
En el lado opuesto Boeing arrastra al índice con una caída del 3,50% mientras Merck&Co y Apple también cotizan en rojo con descensos superiores al 1,70%.
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El selectivo español detiene la caída cerca de los 18.100 puntos
El selectivo español acentúa su caída hasta los 18.100 puntos, aproximándose peligrosamente a los mínimos marcados el pasado martes. La cotización dibuja una vela diaria claramente bajista con un retroceso del 0,35% que empaña el comportamiento del parqué madrileño.
Títulos de peso como ArcelorMittal y Enagas lideran los descensos con pérdidas que ya superan el 2% en la jornada de hoy.
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Atención que se pierden los mínimos de la sesión en el Ibex 35
El selectivo español amplía su corrección intradiaria con un descenso del 0,15%, situándose en niveles que comprometen los mínimos del día.
Este movimiento ha iniciado el cierre parcial del último hueco alcista, lo que aumenta la presión técnica sobre el índice en el corto plazo.
La lista de valores en terreno negativo sigue creciendo, reflejando un deterioro generalizado de la confianza en el parqué madrileño.
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Irán planea cobrar el "peaje de Ormuz" a través de sus propios bancos
Irán ha anunciado, a través de la agencia ISNA, que el peaje para transitar por el estrecho de Ormuz deberá abonarse mediante entidades bancarias iraníes.
Esta decisión ha provocado movimientos bruscos en el Índice Dólar, el S&P 500 y el petróleo.
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Irán exige cumplimiento de compromisos a EE. UU. para un alto el fuego
Irán ha comunicado a través de mediadores paquistaníes que Estados Unidos debe cumplir sus compromisos previos y abandonar sus "exigencias excesivas" para avanzar en el diálogo.
Teherán sostiene que las conversaciones en Islamabad serán improductivas si no se cierran primero los trámites preliminares y se garantiza un acuerdo justo.
El Gobierno persa mantiene su escepticismo sobre la buena fe de Washington, lo que arroja dudas sobre la efectividad de las recientes reuniones tras el alto el fuego. Estas declaraciones coinciden con la presión militar de EE. UU., que advierte de consecuencias si no se acepta el acuerdo antes de que expire la tregua el 22 de abril.
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Giro bajista en el Ibex 35: el selectivo entra en negativo
El Ibex 35 borra sus ganancias matinales y entra en terreno negativo tras sufrir una fuerte presión vendedora desde sus máximos diarios.
En estos momentos, el índice cede un leve 0,04% y se sitúa en los 18.180 puntos, perdiendo el impulso que lo mantenía en verde.
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El euro frena su racha alcista ante la resistencia de los 1,18 dólares
La divisa europea ha detenido su progresión al chocar con la resistencia técnica de los 1,18 dólares, nivel que está bloqueando nuevos avances.
Tras encadenar cinco jornadas consecutivas de subidas, el euro cede hoy un 0,23% y sitúa su cruce en las 1,1780 unidades frente al billete verde.
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Así abre Wall Street
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La producción industrial de EE. UU. crece un 0,70% anual
La producción industrial en Estados Unidos registró un incremento del 0,70% interanual en el mes de marzo, una cifra que se queda significativamente por debajo del 1,44% registrado en el periodo anterior.
Este enfriamiento en el ritmo de crecimiento refleja una moderación en la actividad del sector en comparación con el dinamismo mostrado meses atrás.
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La utilización de la capacidad instalada en EE. UU. decepciona
La tasa de utilización de la capacidad productiva se situó en el 75,7%, quedando por debajo del 76,3% previsto por el mercado.
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La producción manufacturera en EE. UU. supera las expectativas
a producción manufacturera de Estados Unidos registró un sólido avance del 0,4% en marzo, superando el 0,1% previsto y mejorando el dato negativo del -0,1% del mes anterior.
Este repunte confirma la resiliencia del sector industrial frente al endurecimiento de las condiciones financieras y los costes energéticos.
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El índice VIX se mantiene en zona de calma
El indicador de volatilidad cotiza actualmente en los 18,40 puntos tras anotarse una leve subida del 0,55%. A pesar de este incremento, el VIX permanece por debajo de la barrera crítica de los 20 puntos, nivel que separa técnicamente un mercado estable de uno volátil.
Esta lectura sugiere que, por ahora, el sentimiento de complacencia predomina entre los inversores y no se percibe un miedo excesivo en las bolsas.
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El Ibex 35 se lanza a por los máximos del día
El selectivo español acelera su tendencia alcista y alcanza los 18.240 puntos tras anotarse un avance del 0,30%. El índice logra así batir sus máximos de la sesión gracias al empuje de valores clave que registran subidas superiores al 2%.
Amadeus, Indra y Sacyr se sitúan al frente del mercado liderando las ganancias y consolidando el sentimiento positivo entre los inversores.
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Trump dice que Israel y Líbano hablarán este jueves
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que "los líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves para alcanzar un alto el fuego, tan solo un día después de las primeras conversaciones directas entre los dos países mediterráneos en décadas.
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Oracle y Amazon anuncian una alianza estratégica
Oracle y AWS han sellado una asociación para expandir su red multicloud mediante una conectividad directa entre sus respectivos centros de datos.
Este acuerdo permitirá a los clientes utilizar una conexión gestionada, rápida y privada para ejecutar aplicaciones de forma integrada.
La interoperabilidad facilitará el movimiento de datos y cargas de trabajo de manera fluida entre las plataformas OCI y AWS. Con este movimiento, ambas compañías buscan simplificar la experiencia del usuario en entornos de nube híbrida.
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Las renovaciones de subsidios en EE. UU. suben por encima de lo previsto
El número de estadounidenses que reciben subsidios por desempleo de forma continuada ascendió a 1,818 millones, superando los 1,810 millones esperados.
Este dato supone un incremento respecto a la cifra anterior de 1,787 millones, reflejando una mayor dificultad de los parados para reincorporarse al mercado laboral.
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La actividad manufacturera de la Fed de Filadelfia se dispara en abril
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia ha sorprendido con un salto hasta los 26,7 puntos, superando ampliamente los 10,3 previstos y los 18,1 del mes anterior.
En la misma línea, el índice de nuevos pedidos ha registrado un crecimiento explosivo situándose en los 33,0 puntos frente a los 8,6 estimados.
Estos datos reflejan una expansión del sector industrial mucho más fuerte de lo anticipado, impulsando el optimismo sobre la actividad económica en la región.
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El mercado laboral de EE. UU. muestra fortaleza
Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos se situaron en 207.000, un dato mejor de lo esperado frente a las 213.000 previstas y las 218.000 del registro anterior.
Esta cifra refleja un mercado laboral robusto que sigue resistiendo a pesar de la política restrictiva de tipos de interés.