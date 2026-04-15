Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ibex 35 cerró con una subida del 1,46%, superando los 18.286 puntos, pese a la incertidumbre por el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. El precio del Brent cerca de los 100 dólares sigue presionando los costes energéticos y afecta a las decisiones de los inversores. En Wall Street, los resultados de Goldman Sachs superaron expectativas, pero la debilidad en la renta fija genera cautela. Valores destacados para invertir actualmente incluyen Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Mapfre y Elecnor, todos con sus respectivos niveles de stop loss ajustados.

La sesión del martes fue muy positiva para el Ibex 35, ya que logró cerrar en los 18.286,10 puntos tras anotarse un avance del 1,46%. No obstante, la atención sigue centrada en el impacto del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, que ha inyectado una gran dosis de incertidumbre en el mercado español. Con el precio del Brent consolidado muy cerca de los 100 dólares, la presión sobre los costes energéticos sigue siendo un factor determinante para los inversores.



Por su parte, en Wall Street tuvimos una gran sesión con un cierre mayoritariamente al alza impulsado por el sector tecnológico. Los resultados de Goldman Sachs superaron las expectativas de beneficio con un BPA de 17,55 dólares, aunque la debilidad en su unidad de renta fija, con una caída del 10%, ha generado cautela. El dato del IPP, que subió un 0,5% frente al 1,1% esperado, se ha posicionado como el principal catalizador para las próximas decisiones de la Fed.



En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?