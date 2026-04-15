Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El S&P500 marca nuevos máximos en los 7.000 puntos con la esperanza de paz en Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión con una caída del 0,55%, hasta los 18.185,8 puntos.

- El índice español está a un 2,1% de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

- Las principales bolsas europeas se tiñen de rojo. Sólo el Dax alemán escapa a las pérdidas y sube un 0,16%. Mientras, el Cac francés pierde un 0,64%; el FTSE 100, un 0,51%, y el FTSE Mib italiano, un 0,06%.

- Wall Street sigue la jornada en signo mixto. El Dow Jones cede un 0,12%, al tiempo que el S&P 500 suma un 0,75% y el Nasdaq Composite, un 1,36%.

- El S&P 500 marca nuevos máximos históricos sobre los 7.000 puntos. Exactamente, ha tocado los 7.021,66 enteros. El índice ha cerrado en positivo nueve de las últimas diez sesiones.

- Los inversores siguen muy pendientes de los avances que llegan desde Oriente Próximo. Trump ha vuelto a asegurar, esta vez en una entrevista al canal Fox News, que la guerra con Irán está "cerca de terminar", subrayando que Teherán está buscando "desesperadamente" llegar a un acuerdo lo antes posible.

- Los Gobiernos de Israel y del Líbano han acordado volver a reunirse tras las conversaciones de paz celebradas este martes en Washington, según ha confirmado el Departamento de Estado de EEUU, que actúa como mediador.

- Los ojos siguen puestos en el estrecho de Ormuz. El Ejército de EEUU implementa un bloqueo "total" de los puertos iraníes y han detenido "por completo" su comercio.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,85% y se sitúa en los 95,6 dólares.

- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, avanza un 1,03%, hasta los 92,22 dólares por barril.

- El euro se fortalece frente al dólar y supera los 1,18 billetes verdes.

- El oro corrige un 0,76%. Pese al descenso, el metal precioso se mantiene por encima de los 4.800 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, recorta un 1,9% y cede el nivel de los 74.000 dólares.