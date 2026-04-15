Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El S&P500 marca nuevos máximos en los 7.000 puntos con la esperanza de paz en Irán
El principal índice de Wall Street da por superada la crisis en Oriente Próximo.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:32 Sorpresa en los inventarios de EE. UU. El crudo cae frente a las previsiones de subida
- 15:38 Así abre Wall Street
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inmobiliaria Colonial
- 09:24 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:20 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:50 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión con una caída del 0,55%, hasta los 18.185,8 puntos.
- El índice español está a un 2,1% de sus máximos históricos, alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradía se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.
- Las principales bolsas europeas se tiñen de rojo. Sólo el Dax alemán escapa a las pérdidas y sube un 0,16%. Mientras, el Cac francés pierde un 0,64%; el FTSE 100, un 0,51%, y el FTSE Mib italiano, un 0,06%.
- Wall Street sigue la jornada en signo mixto. El Dow Jones cede un 0,12%, al tiempo que el S&P 500 suma un 0,75% y el Nasdaq Composite, un 1,36%.
- El S&P 500 marca nuevos máximos históricos sobre los 7.000 puntos. Exactamente, ha tocado los 7.021,66 enteros. El índice ha cerrado en positivo nueve de las últimas diez sesiones.
- Los inversores siguen muy pendientes de los avances que llegan desde Oriente Próximo. Trump ha vuelto a asegurar, esta vez en una entrevista al canal Fox News, que la guerra con Irán está "cerca de terminar", subrayando que Teherán está buscando "desesperadamente" llegar a un acuerdo lo antes posible.
- Los Gobiernos de Israel y del Líbano han acordado volver a reunirse tras las conversaciones de paz celebradas este martes en Washington, según ha confirmado el Departamento de Estado de EEUU, que actúa como mediador.
- Los ojos siguen puestos en el estrecho de Ormuz. El Ejército de EEUU implementa un bloqueo "total" de los puertos iraníes y han detenido "por completo" su comercio.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,85% y se sitúa en los 95,6 dólares.
- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, avanza un 1,03%, hasta los 92,22 dólares por barril.
- El euro se fortalece frente al dólar y supera los 1,18 billetes verdes.
- El oro corrige un 0,76%. Pese al descenso, el metal precioso se mantiene por encima de los 4.800 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, recorta un 1,9% y cede el nivel de los 74.000 dólares.
-
Bankinter extiende la IA generativa de Copilot a toda su plantilla
Bankinter ha decidido extender el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa a toda su plantilla, como parte del programa estratégico que está liderando la consejera delegada, Gloria Ortiz, según ha informado en un comunicado.
En concreto, la entidad ha ampliado el despliegue de Microsoft 365 Copilot en todos sus equipos de servicios centrales, sumándose así al uso que ya venía haciendo toda la red comercial de la herramienta específica de IA para el CRM de la compañía, Copilot en Dynamics 365 Sales.
-
BBVA supera la barrera de 100.000 clientes en Alemania menos de un año después de entrar en el país germano
BBVA ha superado la barrera de los 100.000 clientes en Alemania, donde entró en verano de 2025 con el mismo modelo de banca digital que tiene operativo en Italia, según ha informado el banco en un comunicado.
El banco aterrizó en Italia en el último trimestre de 2021 y también logró superar la barrera de los 100.000 clientes en menos de un año. En esta ocasión, BBVA no ha cuantificado el dato exacto de clientes en Alemania, sino que se ha limitado a decir que ha superado "una base de clientes de seis cifras", lo que implica, como mínimo, 100.000 clientes.
El responsable de Bancos Digitales de BBVA, Murat Kalkan, ha asegurado en un evento en Berlín, que difunde el banco en un comunicado, que el 23% de los clientes en el país germano tiene saldos de más de 100.000 euros.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Sesión de caídas para el Ibex 35, que de momento no consigue superar los máximos de la jornada previa. Los bajistas tuvieron el control de la situación en todo momento e impidieron —al menos a pocos minutos del cierre en Europa— que el selectivo se situara cómodamente por encima de los 11.200 puntos, una zona donde hubo una pugna importante entre osos y toros.
No obstante, a pesar de los retrocesos generalizados, se registraron subidas significativas en algunos valores.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,60% en los 18.176 puntos.
El podio de ganadores está compuesto ahora mismo por: Solaria (+4,40%), Amadeus (+2,91%) e Indra (+2,65%).
Las mayores caídas son para: Fluidra (-2,50%), Repsol (-2,11%) y Ferrovial (-1,89%).
-
Goolsbee advierte: el petróleo pone a la Fed en una "zona peligrosa"
Austan Goolsbee (Fed) ha alertado de que la persistencia de los altos precios del crudo, impulsados por la guerra con Irán, amenaza con disparar las expectativas de inflación de los consumidores.
El mandatario admite que la Fed enfrenta "peligros en dos frentes" —precios al alza y crecimiento bajo presión—, lo que podría aplazar cualquier recorte de tipos hasta 2027.
Aunque el mercado laboral resiste, Goolsbee advierte que si la gasolina se mantiene en niveles críticos, el optimismo sobre el control de los precios podría evaporarse definitivamente.
-
Microsoft (+3,25%) lidera el Dow Jones en una jornada de pérdidas para el índice
El Dow Jones cede un 0,31% presionado por los sectores industriales, con Caterpillar y Merck & Co encabezando las caídas al perder más de un 2%.
Sin embargo, el sector tecnológico amortigua el golpe gracias a Microsoft, que se dispara un 3,25%, seguido de cerca por Salesforce con un avance del 2,67%. Nike también logra desmarcarse de la tendencia negativa con un sólido ascenso del 2,57%.
-
Sorpresa en los inventarios de EE. UU. El crudo cae frente a las previsiones de subida
Los inventarios de petróleo en Estados Unidos han registrado una caída inesperada de 0,913 millones de barriles, rompiendo con la previsión de los analistas que esperaban un aumento de 2,100 millones.
Este descenso es aún más significativo si se compara con la subida de 3,081 millones de la semana anterior.
Por su parte, las reservas en el centro de Cushing también cayeron con fuerza en 1,727 millones de barriles, superando con creces la ligera acumulación de 0,024 millones prevista.
-
Última hora: Los mediadores regionales presionan para prorrogar el alto el fuego entre EE. UU. e Irán
Varios mediadores internacionales están trabajando a contrarreloj para extender la tregua entre Estados Unidos e Irán, según informa el Wall Street Journal.
Pese a los esfuerzos diplomáticos, el progreso es lento y persisten las dificultades para consolidar un acuerdo duradero. El mercado se mantiene expectante ante el riesgo de que el fin del cese al fuego reavive las tensiones en Oriente Próximo y afecte a la estabilidad global.
-
El VIX corrige por debajo de los 20 puntos
El índice VIX de volatilidad consolida su fase de corrección y se mantiene por debajo de los 20 puntos, nivel que marca la frontera de la estabilidad financiera.
Este optimismo de los inversores coincide con un alivio en el sector energético, donde el crudo ya cotiza por debajo de la cota psicológica de los 100 dólares.
-
El Euro frena su racha alcista y se estanca frente a los 1,18 dólares
Tras cuatro jornadas consecutivas de subidas, el euro ha detenido su avance al chocar con la resistencia de los 1,18 dólares.
La moneda europea cotiza hoy miércoles con una ligera caída del 0,09%, situándose en los 1,1787 dólares en una sesión de consolidación.
-
Duelo de titanes en el Ibex 35 por el control de los 18.200 puntos
El selectivo español se mantiene atrapado en una zona de total indefinición, con alcistas y bajistas peleando por el nivel clave de la sesión.
En estos instantes, el índice registra una caída del 0,50%, luchando por no alejarse de la cota de resistencia, anterior soporte en los 18.200.
-
Bank of America gana un 16% más y ve una actividad "saludable" en sus clientes
Bank of America (BofA), el segundo mayor banco de Estados Unidos, ha aumentado un 16% su beneficio en el primer trimestre del año, según ha anunciado este miércoles la compañía.
-
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 mira de reojo la apertura americana
El selectivo español llega a la apertura americana con una caída del 0,56%, anclado por debajo de los 18.200 puntos. A pesar de los esfuerzos alcistas, el índice no logra cambiar de signo y mantiene a siete de sus valores con pérdidas superiores al 1%.
Solaria e Indra resisten en la parte alta con subidas del 2,93% y 1,84%, respectivamente, en una jornada de claro dominio vendedor.
-
La Fed confiesa sus dudas: "Es un momento difícil para la política monetaria"
Loretta Hammack, de la Fed, admite que el banco central sigue sin alcanzar su objetivo de inflación mientras los consumidores sufren precios elevados.
Aunque ve las expectativas de inflación controladas y el mercado laboral estable, advierte que los tipos de interés podrían moverse en cualquier dirección debido a los choques de oferta.
Respecto al futuro económico, reconoce que el impacto real de la IA es todavía una incógnita. Por otro lado, Kazajistán impulsó el sector energético al enviar 730.000 toneladas de crudo a Alemania en el primer trimestre.
-
El Ibex 35 pierde de nuevo el soporte de los 18.200 puntos
La presión vendedora se intensifica en el parqué madrileño, forzando al índice a abandonar la cota psicológica de los 18.200 puntos.
Con una caída del 0,69% y 125 puntos perdidos, el selectivo cotiza en los 18.160, acechando peligrosamente sus mínimos intradía.
-
EE. UU. esquiva el riesgo sistémico mientras su industria se dispara
El secretario del Tesoro, Bessent, calma a los mercados al descartar riesgos sistémicos junto a JPMorgan. La noticia coincide con un espectacular dato manufacturero en Nueva York, que escala hasta los 11 puntos frente al estancamiento previsto.
Mientras las exportaciones ganan fuerza al subir un 1,6%, la presión de los precios de importación se desploma al 0,8%.
-
El sector manufacturero de Nueva York crece con fuerza en abril
El índice manufacturero Empire State se disparó hasta los 11,00 puntos en abril, superando de forma masiva el 0,30 esperado por el mercado.
Este dato supone una recuperación drástica respecto al -0,20 del mes anterior. La actividad industrial en la región de Nueva York muestra así una expansión mucho más robusta de lo anticipado.
-
Datos mixtos en el comercio exterior de EE. UU.
El Índice de Precios de Exportación subió un 1,6% en marzo, superando el 1,5% previsto. Por el contrario, los precios de importación aumentaron solo un 0,8%, quedando muy por debajo del 2,3% que esperaba el mercado.
Estos datos reflejan una moderación en los costes de entrada frente a una mayor firmeza en los precios de exportación.
-
La industria canadiense crece con fuerza en febrero
El sector manufacturero de Canadá registra un notable repunte mensual del 3,6%, recuperándose con claridad tras el desplome del -3,1% del mes anterior. Pese a este avance, el dato queda ligeramente por debajo del 3,8% esperado por los analistas.
Por su parte, las ventas mayoristas mensuales presentan un crecimiento del 2,0%, revirtiendo la caída del -1,0% previa.