La rentabilidad de las letras a 3 y 9 meses bate el 2% y alcanza máximos desde principios de 2025 por la guerra en Irán

El jueves 16 de abril se celebrará una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado, con expectativas de adjudicar entre 5.000 y 6.000 millones de euros.

El repunte de los intereses se atribuye a la posible subida de tipos para frenar la inflación, impulsada por la guerra en Oriente Próximo.

La fuerte demanda de inversores superó los 5.921 millones de euros, muy por encima de los 2.716 millones finalmente adjudicados en la subasta.

La rentabilidad de las letras del Tesoro a 3 meses sube al 2,123%, su nivel más alto desde marzo de 2025, y las de 9 meses alcanzan el 2,471%, el máximo desde enero pasado.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 2.716,65 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses.

En ella, el interés de los títulos ha escalado hasta su nivel más alto en más de un año ante la posible subida de los tipos de interés para frenar la escalada de precios por la guerra en Oriente Próximo.

En concreto, la rentabilidad marginal de las letras a tres meses ha repuntado hasta el 2,123%, su nivel más alto desde marzo de 2025. Para los títulos a nueve meses, el interés ha subido hasta el 2,471%, el máximo desde enero del año pasado.

Los inversores siguen respondiendo con entusiasmo a la adjudicación de títulos españoles. De hecho, en esta tercera subasta del mes de abril la demanda ha superado los 5.921 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

El organismo financiero dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 998,397 millones de euros en letras a tres meses, que han generado una demanda superior a los 2.388 millones de euros.

Para estos títulos, el interés marginal se ha colocado en el 2,123%. En la última subasta de este tipo de papel se fijó en el 1,981%. La rentabilidad llevaba un año sin superar el 2%.

En la subasta a nueve meses, se han adjudicado 1.718,254 millones de euros, también por encima del importe demandado por los inversores.

Para las letras en este plazo, la rentabilidad media se ha situado en el 2,471%, mucho más elevado que el 2,175% de la subasta anterior de la misma referencia. Se trata también del interés más elevado desde enero de 2025.

A la emisión de hoy le seguirá otra esta misma semana, en concreto, el jueves 16 de abril. En ella se subastarán bonos y obligaciones del Estado. El objetivo es adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros.

Próxima subasta, el jueves

En concreto, en esta última subasta de abril se prevé colocar obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 3 meses, con cupón del 3,10%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3% y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,737% para obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 3 meses. Para las obligaciones del Estado a 7 años se sitúa en el en el 2,863% y en el 3,609% para las obligaciones del Estado a 15 años.