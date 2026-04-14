Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Los analistas destacan que estos valores presentan un momento técnico relevante y atraen el interés de numerosos inversores.

Entre los valores destacados para invertir están Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Mapfre y Elecnor, todos con recomendaciones de stop loss específicas.

Wall Street vivió una sesión mixta, con cautela ante la debilidad en renta fija y la espera del dato del IPP clave para la Fed.

El Ibex 35 cerró con una caída del 0,99% debido a la tensión en el Estrecho de Ormuz, que elevó el precio del brent por encima de 100 euros.

El Ibex 35 cerró la sesión con una caída del 0,99%, situándose en los 18.023,80 puntos. La jornada estuvo marcada por la tensión derivada del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, que ha disparado el brent por encima de los 100 euros. Esta presión sobre las materias primas ha pesado de forma notable sobre el selectivo español.

En Wall Street, la sesión fue de signo mixto y con mucha cautela entre los inversores. Goldman Sachs ha batido beneficios, pero ha sufrido en bolsa por la debilidad en renta fija, lo que ha generado cierta decepción en el mercado. Hoy esperamos el dato del IPP, que será clave para la Fed y para marcar la dirección de las próximas sesiones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Estamos dentro del valor desde que se hizo con los 9 euros, por lo que continuamos gestionando a nuestro favor la tendencia alcista que viene desarrollando. El stop loss se sitúa en los 10,28 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Estamos dentro del valor desde que se hizo con los 82,60 euros. El stop loss se sitúa en los 81,35 euros en base cierres.

3) Mapfre: El valor rompe la resistencia de los 4,10 euros, por lo que de quedar hoy por encima de los 4,10 entraremos en él colocando un stop loss en los 3,97 euros en base cierres.

4) Elecnor: Nuevos máximos para el valor en el que hemos entrado al ver un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que seguiremos ajustando nuestra orden de protección. El stop loss se sitúa en los 34,82 euros en base cierres.