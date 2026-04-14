Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (+1,46%) roza los 18.300 puntos gracias a una posible reunión entre EEUU e Irán

- ElIbex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 1,46% con la que alcanza los 18.286 puntos gracias a las noticias que apuntan a una posible nueva reunión entre EEUU e Irán el jueves para negociar la paz en Oriente Próximo.

- El selectivo se queda a unos 200 puntos de los máximos históricos alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradiarios se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.

- Las principales bolsas europeas incrementan las ganancias de la apertura. El Dax alemán suma un 1,22%; el Cac 40 francés, un 1,12%; el FTSE 100 británico, un 0,29%, y el 1,33%.

- Wall Street se mantiene también en positivo. El Dow Jones sube un 0,64%; el S&P 500, un 0,97%, y el Nasdaq Composite, un 1,55%.

- El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz ha entrado en vigor. El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con destruir cualquier buque iraní que se acercase al perímetro controlado por el país norteamericano.

- Pakistán ha propuesto celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán antes de que finalice la tregua de dos semanas.

- Trump ha sugerido este martes en una entrevista con el New York Post que las conversaciones con Irán pueden retomarse en los próximos dos días en Pakistán

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua tras el repunte de la víspera. El crudo cede un 3,8%, hasta los 95,58 dólares por barril. Antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos y de Israel cotizaba en torno a los 72 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, también da una tregua. Su precio cae un 6,57%, hasta los 92,57 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF cae un 7,4%, hasta los 42,9 euros por megavatio/hora.

- En cuanto a las referencias macroeconómicas, este martes se ha publicado la revisión del dato del IPC de marzo en España. El INE revisa una décima al alza la cifra y sitúa la inflación del tercer mes del año en el 3,4%, su mayor subida en casi 4 años por la guerra de Irán.

- La temporada de publicación de resultados trimestrales continuará en Wall Street. Citigroup ganó un 42% más en el primer trimestre de 2026, y JPMorgan Chase, un 13% más pero avisa de riesgos "cada vez más complejos".

- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,179 billetes verdes.

- El oro avanza y alcanza los 4.805,9 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, suma un 4,41%, hasta los 75.409,8 dólares.