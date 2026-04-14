Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (+1,46%) roza los 18.300 puntos gracias a una posible reunión entre EEUU e Irán
El selectivo español se queda a unos 200 puntos de sus máximos históricos.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:34 Los precios al productor en EE. UU. se moderan en marzo
- 10:08 Analizamos el comportamiento de las acciones de ACS
- 09:15 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:22 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:45 Claves para la sesión de hoy
- ElIbex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 1,46% con la que alcanza los 18.286 puntos gracias a las noticias que apuntan a una posible nueva reunión entre EEUU e Irán el jueves para negociar la paz en Oriente Próximo.
- El selectivo se queda a unos 200 puntos de los máximos históricos alcanzados el pasado 27 de febrero al cierre de dicha sesión en los 18.496,6 enteros. Los máximos intradiarios se registraron un día después en los 18.573,80 enteros.
- Las principales bolsas europeas incrementan las ganancias de la apertura. El Dax alemán suma un 1,22%; el Cac 40 francés, un 1,12%; el FTSE 100 británico, un 0,29%, y el 1,33%.
- Wall Street se mantiene también en positivo. El Dow Jones sube un 0,64%; el S&P 500, un 0,97%, y el Nasdaq Composite, un 1,55%.
- El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz ha entrado en vigor. El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con destruir cualquier buque iraní que se acercase al perímetro controlado por el país norteamericano.
- Pakistán ha propuesto celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán antes de que finalice la tregua de dos semanas.
- Trump ha sugerido este martes en una entrevista con el New York Post que las conversaciones con Irán pueden retomarse en los próximos dos días en Pakistán
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua tras el repunte de la víspera. El crudo cede un 3,8%, hasta los 95,58 dólares por barril. Antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos y de Israel cotizaba en torno a los 72 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, también da una tregua. Su precio cae un 6,57%, hasta los 92,57 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas natural holandés TTF cae un 7,4%, hasta los 42,9 euros por megavatio/hora.
- En cuanto a las referencias macroeconómicas, este martes se ha publicado la revisión del dato del IPC de marzo en España. El INE revisa una décima al alza la cifra y sitúa la inflación del tercer mes del año en el 3,4%, su mayor subida en casi 4 años por la guerra de Irán.
- La temporada de publicación de resultados trimestrales continuará en Wall Street. Citigroup ganó un 42% más en el primer trimestre de 2026, y JPMorgan Chase, un 13% más pero avisa de riesgos "cada vez más complejos".
- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,179 billetes verdes.
- El oro avanza y alcanza los 4.805,9 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, suma un 4,41%, hasta los 75.409,8 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada alcista para el Ibex 35 que fue de menos a más donde el índice español abrió con un interesante hueco al alza que mantuvo durante toda la jornada. Las alzas se incrementaron a medida que transcurría el día, a pesar de un parón inicial que resultó ser una parada consolidativa.
Los alcistas dominaron de principio a fin y las subidas se impusieron en el parqué madrileño, donde el índice cotizó entre un mínimo de 18.115 puntos y un máximo de 18.273 puntos.
A falta de poco menos de media hora para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español gana un 1,24% en los 18.246 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Grifols (+4,72%), ACS (+4,27%) e Indra (+3,66%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-2,70%), Endesa (-0,66%) e Iberdrola (-0,46%).
-
Amazon (+2,93%) y el sector tecnológico remontan con fuerza
Amazon (+2,93%), Nvidia (+2,14%) y Microsoft (+1,97%) lideran las ganancias y actúan como motores del parqué neoyorquino.
En el lado opuesto, la fuerte caída del crudo arrastra a Chevron, que se desploma un 3,40%. McDonald's y Cisco completan el grupo de cola con descensos inferiores al 1%.
El optimismo tecnológico logra compensar la debilidad del sector energético en la sesión.
-
Nuevo tuit de Donald Trump
Donald Trump afirma que Europa se enfrenta a una escasez de energía y critica al Reino Unido por no explotar plenamente las reservas de petróleo del Mar del Norte.
Sostiene que el Reino Unido está perdiendo una oportunidad económica en comparación con Noruega y aboga por un aumento de la perforación, al tiempo que se opone a la expansión de la energía eólica.
-
El petróleo se desploma ante la menor demanda y las expectativas de paz
El crudo West Texas (WTI), referencia en EE. UU., lidera las caídas con un retroceso superior al 5,5%, situándose en los 93,50 dólares por barril. Por su parte, el Brent europeo cede un 3,37% y cotiza en el entorno de los 96 dólares.
Este ajuste bajista se produce tras el informe mensual de la AIE, que revisa a la baja la demanda mundial de crudo para 2026, y ante la esperanza de avances en las negociaciones diplomáticas en Oriente Medio. La relajación de los precios del barril alivia temporalmente las presiones inflacionistas que han marcado el inicio del trimestre.
-
El euro recupera los 1,18 dólares
La divisa europea avanza un 0,33% y se sitúa en los 1,1805 dólares, consolidando una racha positiva que le permite recobrar el aliento frente al billete verde.
Con este movimiento, el euro logra revertir gran parte de la presión vendedora de su último tramo bajista y asienta su posición por encima de una cota psicológica clave.
-
Nuevos máximos intradía para el selectivo español
El Ibex 35 dibuja nuevos máximos de la sesión en los 18.260 puntos, extendiendo así su reacción alcista.
Este movimiento permite al selectivo atacar los máximos de la semana anterior; habrá que seguir de cerca la evolución del mercado para confirmar si logra superarlos definitivamente al cierre de la jornada.
-
El Ibex 35 acelera
El selectivo español intensifica su avance hasta el 1,15% y supera con solvencia la barrera de los 18.200 puntos impulsado por el renovado apetito comprador.
La cotización se sitúa ya en máximos intradiarios gracias al empuje de los grandes valores, dejando atrás las dudas de la apertura.
En el lado opuesto, Repsol encabeza las pérdidas del grupo de seis valores en negativo al profundizar su caída hasta el 1,71%
-
Goolsbee supedita el recorte de tipos a la inflación y al conflicto geopolítico
El miembro de la Fed advierte que la tensión entre Irán y EE. UU. podría retrasar las bajadas de tasas hasta finales de 2026 si los precios no ceden.
Goolsbee reconoce que el conflicto ha enfriado su optimismo previo y no descarta incluso nuevas subidas si las expectativas de inflación se desanclan. La duración de la crisis internacional se convierte así en el factor clave para definir el rumbo de la política monetaria.
-
Última hora: Amazon compra Globalstar para competir con Starlink
Los accionistas del grupo podrán escoger por cada título entre el pago en efectivo de 90 dólares o la entrega de 0,3210 acciones ordinarias de Amazon.
-
Así abre Wall Street
-
El selectivo español roza los 18.200 puntos antes de la apertura americana
El selectivo español encara la apertura de Wall Street con optimismo mientras intenta afianzar la cota de los 18.200 puntos.
Grifols y ACS lideran la sesión con repuntes que ya superan el 4%, seguidos de cerca por Indra que anota una subida superior al 3%.
Por su parte, Solaria y Banco Santander mantienen el tono positivo con avances cercanos al 2,5% en una jornada de claro dominio comprador.
-
FMI proyecta un escenario adverso con el petróleo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla un escenario severo donde el precio medio del crudo escalaría hasta los 110 dólares por barril en 2026 y los 125 dólares en 2027.
Estas cifras contrastan drásticamente con su escenario de referencia, que sitúa el coste del barril en los 82 dólares para el presente año 2026.
-
El índice de volatilidad VIX cae por debajo de los 20 puntos
El indicador del miedo desciende más de un 4% y sitúa su cotización en los 18,37 puntos en la sesión de hoy.
Con este movimiento, el índice logra consolidarse por debajo del umbral crítico de los 20 puntos, nivel que suele marcar la frontera de un mercado excesivamente volátil.
-
El Ibex 35 busca reconquistar los 18.200 puntos
El selectivo español acelera su avance y marca nuevos máximos de la jornada bajo el control absoluto de las compras.
ACS y Grifols lideran la ofensiva con rentabilidades que ya superan el 4% en la sesión, mientras Indra e IAG las escoltan con revalorizaciones superiores al 2,30% cada una.
-
Resumen a media sesión
Jornada de subidas para los principales índices europeos, donde el color verde es el predominante. Los futuros americanos, por su parte, cotizan en positivo con subidas del 0,45% de media, anticipando una apertura alcista para esta tarde en Wall Street.
A la vez, el petróleo desciende entre el 1,5% y el 3%, mientras que la onza de oro y la plata también cotizan en verde; el oro recupera los 4.771 $.
Por su parte, el Bitcoin cede un 0,10% hasta los 74.360 $, mientras que el euro se revaloriza en su cruce contra el dólar un 0,30%.
-
La inflación mayorista más estricta en EE. UU. se modera hasta el 0,2% en marzo
El IPP que excluye alimentación, energía y transporte registra un avance contenido del 0,2% frente al 0,5% del periodo anterior.
Esta métrica de inflación mayorista refleja una pérdida de tracción en las presiones de precios más persistentes del sistema productivo.
-
Los precios al productor en EE. UU. se moderan en marzo
El Índice de Precios al Productor (IPP) mensual se situó en el 0,5%, cumpliendo las previsiones del mercado y bajando significativamente desde el 1,1% previo.
Por su parte, el IPP subyacente mostró un comportamiento aún más contenido al registrar un 0,1%, quedando por debajo del 0,4% esperado y del 0,3% anterior.
Estos datos sugieren una relajación en las presiones inflacionistas desde el lado de la oferta durante el cierre del primer trimestre.
-
Citigroup supera estimaciones en el primer trimestre
El gigante bancario reporta ingresos por ventas y operaciones en FICC de 5,17 billones de dólares frente a los 5,02 billones proyectados por el mercado.
Destaca especialmente el área de acciones, que alcanza los 2,08 billones de dólares y pulveriza la estimación de 1,73 billones.
-
El empleo privado en EE. UU. acelera su crecimiento
El mercado laboral muestra fortaleza al registrar una creación de 39,30 billones de empleos semanales frente a los 26,00 billones anteriores.
Esta cifra refleja el cuarto incremento consecutivo en la contratación privada durante el cierre del trimestre. Los datos superan ampliamente la media previa y confirman el dinamismo empresarial en la generación de puestos de trabajo.