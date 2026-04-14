Ezentis cerrará tres operaciones de compra en mayo tras su nueva ampliación de capital

Alantra prevé que Ezentis multiplique por cinco sus ingresos en tres años, alcanzando casi 200 millones de euros en 2029 si se cumplen las proyecciones.

La estrategia de Ezentis busca multiplicar por cuatro sus ingresos hasta 2028, diversificar clientes y reducir el endeudamiento a largo plazo.

Las compras se centran en empresas pequeñas y rentables de los sectores de instalaciones y mantenimiento, dentro del plan estratégico 2025-2028.

Ezentis cerrará en mayo tres adquisiciones de empresas tras completar una ampliación de capital de 7,94 millones de euros.

El grupo Ezentis cierra flecos para completar en mayo tres operaciones de compra de empresas para seguir con su crecimiento inorgánico, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas a la compañía.

Unas adquisiciones que se abordarán cuando a finales de este mes esté completamente cerrada la ampliación de capital que lanzó la semana pasada por 7,94 millones de euros.

La mitad de esta operación será suscrita por el accionista mayoritario, José Elías, que además es el propietario de Audax y La Sirena. El 8 de mayo empezarán a cotizar las nuevas acciones.

De esta manera, Ezentis cumplirá con su objetivo de cerrar al menos tres adquisiciones antes de cumplir la primera parte del año, según su plan estratégico 2025-2028. Esto deja la puerta abierta a incorporar más empresas antes de que termine 2026.

Se trata de tres empresas de tamaño pequeño centradas en el sector de las instalaciones y el mantenimiento en sectores como la edificación, industrial o el agrícola.

Es el core de Ezentis en este nuevo plan. La compañía quiere convertirse en un vehículo para adquisiciones que se financiará, fundamentalmente, mediante operaciones de ampliación de capital, con el fin de evitar un apalancamiento excesivo.

Son empresas regionales y rentables (de menos de 30 millones de euros de facturación), a un precio de aproximadamente cinco veces el ratio del valor de empresa y Ebitda. Inicialmente se adquiere el 55% de estos nuevos negocios para comprar un 5% adicional cada año siguiente y así "digerir" cada una de estas adquisiciones.

El resto del año, Ezentis tendrá el reto de integrar todas estas operaciones para capturar sinergias y comenzar a rentabilizar sus inversiones.

En 2025, José Elías presentó las principales líneas maestras del plan estratégico con el objetivo de multiplicar por cuatro los ingresos, superando los 160 millones en 2028; diversificar la cartera de clientes y expandir líneas de negocio hacia sectores como instalaciones y mantenimientos integrales; y mejorar la generación de caja para situar los ratios de endeudamiento a largo plazo.

Un año después, Alantra Equities estima que Ezentis multiplicará por cinco sus ingresos en los próximos tres años.

Esto supone pasar de una facturación de 34,4 millones, con la que cerró el curso 2025, hasta una estimación por encima de 170 millones en 2028 y del plan estratégico de Ezentis.

Alantra estima que los ingresos rocen los 200 millones en 2029, hasta situarse en 198, siempre que se cumplan sus proyecciones de crecimiento. Y los beneficios operativos brutos (Ebitda) pasarán del millón de euros de 2025, hasta los 12,4 millones en 2028 y 17,4 en 2029.

Desde la compañía se indica que los positivos números en lo que va de este año, y las previsiones para todo 2026, probablemente les llevará a tener que actualizar al alza su plan estratégico presentado.

Evolución bursátil

¿Cotización en bolsa? Todo parece indicar que Ezentis está haciendo los deberes, pero su cotización sigue estando por debajo de las expectativas, con un valor de unos 45 millones y unas acciones a 0,078 euros.

En Ezentis reconocen que el mercado no está recogiendo todavía la actividad del negocio, pero también advierten que hace solo un par de años estuvieron al borde de la cesación de pagos y de la quiebra.

Ezentis salió del preconcurso de acreedores a finales del año 2023, tras más de un año negociando con la banca; a comienzos de 2024 empezaron a cotizar, pero no ha sido hasta 2025 cuando han comenzado a ajustar piezas.

El verdadero movimiento comenzó a producirse el año pasado con la incorporación de dos compañías, y en 2026 se ha empezado a crecer con racionalidad. Esto supone -dicen en Ezentis- que en los próximos meses, y de cara a 2027, la cotización debería comenzar a mejorar. Pero todo dependerá del cumplimiento del plan de negocios, advierten.

'Roadshow' en París

Con todo, Ezentis participó la semana pasada en un roadshow en París con otras cotizadas small caps de la bolsa española como Dia, OHLA o Neinor. Y -dicen las fuentes consultadas- el recibimiento fue importante e incluso algunos inversores se mostraron interesados en acudir a la ampliación de capital.

En cualquier caso, las previsiones de Alantra pasan por un crecimiento exponencial en tres años respaldado por sinergias y apalancamiento operativo. En este sentido, estiman que el beneficio por acción mejorará de -0,005 euros en 2025 a 0,004 euros en 2028.