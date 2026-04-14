ACS: superar los 122,40 euros permitirá al valor entrar en subida libre técnica y absoluta

El primer objetivo técnico para ACS está en los 128,50 euros, con una orden de protección sugerida en la pérdida de los 119,30 euros por acción.

Morgan Stanley ha elevado la recomendación de ACS a sobreponderar, impulsando aún más el valor en bolsa.

La acción de ACS ha superado los 122,40 euros, entrando en subida libre técnica y absoluta tras romper sus máximos históricos.

ACS, a través de su filial Hochtief, ha obtenido un contrato de 1.230 millones de euros para desarrollar la línea D del metro de Praga.

El optimismo regresa a los mercados financieros tras la caída del barril de Brent por debajo de los 100 dólares, motivado por las señales de acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán. A pesar de que se mantiene la presión mediante el bloqueo de puertos iraníes, las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de un acuerdo han calmado a los inversores.

En este contexto, el Ibex 35 intenta dejar atrás las pérdidas del 0,99% de la sesión anterior y busca consolidar el rebote desde mínimos diarios anteriores. El principal reto para el índice español será recuperar la cota de los 18.200 puntos. Dentro del selectivo, prestamos atención a las acciones de ACS.

La constructora Hochtief, perteneciente al grupo ACS, ha logrado un importante contrato en la República Checa para desarrollar la línea D del metro de Praga.

Esta adjudicación, valorada en unos 1.230 millones de euros, se llevará a cabo a través de un consorcio internacional en el que participa la filial alemana. Según ha confirmado la propia compañía, el proyecto supone un paso clave para la modernización del transporte suburbano en la capital checa.

Con este movimiento, ACS refuerza su presencia en el mercado de infraestructuras europeo mediante la ejecución de obras ferroviarias de gran envergadura y presupuesto.

Además, otro dato destacado que está impulsando el precio de cotización de ACS es el hecho de que Morgan Stanley haya elevado la recomendación de la constructora a sobreponderar.

Si nos detenemos a analizar los títulos de ACS bajo el punto de vista técnico, observaremos en su gráfico de corto, medio y largo plazo que estamos ante un valor muy alcista.

De inicio, presenta una estructura de mínimos y de máximos ascendentes desde la zona de los 33 euros por acción en enero de 2024, a pesar de los traspiés que ha tenido durante todo este tiempo, aunque no han sido demasiados. La estructura alcista es muy clara, así como la formación de dientes de sierra que han impulsado el precio de sus acciones a alcanzar objetivos interesantes.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches TradingView

En este sentido, las acciones de ACS iniciaron un nuevo impulso alcista con origen en la zona de los 41,50 euros por acción en abril de 2025, dando paso a un movimiento que ha llevado al valor a buscar la resistencia que tenía en los 111,90 euros por título.

Es precisamente en esa zona, cerca de los 112 euros por acción, donde ACS nos ha dejado una formación de triple techo de mercado a corto plazo que, durante las últimas sesiones, ha logrado resolver con cierta claridad y mostrando síntomas de fortaleza muy claros.

Pero ni los altos niveles de sobrecompra extrema ni el entorno geopolítico actual han impedido que ACS siga avanzando. De hecho, el valor nos ha dejado dos importantes huecos alcistas que todavía permanecen abiertos: el primero en la zona de los 104,8 euros por acción y el segundo hueco al alza en los 120 euros.

En la sesión de hoy, la constructora deja abierto un nuevo hueco al alza y supera los máximos históricos en formato intradiario que había alcanzado en la jornada del pasado viernes en la zona de los 122,40 euros por acción, entrando en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

Este escenario se confirmará con un cierre diario por encima de esos 122,40 euros. Dado que nos encontramos en un contexto donde se observan altos niveles de volatilidad en el mercado, deberemos aplicar un pequeño filtro para cualquier operativa que deseemos plantear en ACS, donde parece muy probable que el valor pueda seguir avanzando en el muy corto plazo.

Teniendo en cuenta que el conjunto de sus tres medias móviles se encuentra en una pendiente alcista, que la directriz y zona de mínimos crecientes se ha mantenido en todo momento y la apertura de varios huecos al alza, se puede pensar que ACS todavía tiene fuerzas para seguir avanzando.

De esta manera, en la medida en que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de los 122,40 euros, podremos introducir una orden de compra. No obstante, deberemos hacerlo solamente, como mucho, con un tercio del capital que tengamos destinado a este tipo de inversiones, puesto que la sobrecompra es extrema y la volatilidad del mercado también lo es.

El primer objetivo para el valor lo tendremos situado en los 128,50 euros, que es la anchura del último de los laterales que nos ha dejado ACS ya que al estar en subida libre, ya no tiene resistencias por delante. En cuanto a la orden de protección, esta debería estar colocada en la pérdida de los 119,30 euros en base cierres.