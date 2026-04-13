Solaria: la recaída hacia los 22,90 euros podría generar una importante fase de reacción

Una posible recaída hacia los 22,90 euros podría ofrecer una oportunidad de compra, con objetivos de rebote en los 24,05 y 25,00 euros, siempre aplicando protección ante alta volatilidad.

Desde el punto de vista técnico, Solaria mantiene una estructura de fondo alcista, aunque enfrenta una zona de resistencia importante cerca de los 24 euros por acción.

La compañía ha acelerado sus objetivos estratégicos de almacenamiento y mantiene sus metas para 2026, reforzando su posición competitiva en el sector energético.

Solaria cerró el año fiscal 2025 con una facturación de 303,4 millones de euros, un 27% más, y un beneficio neto que creció un 55% hasta los 137,4 millones.

El fracaso diplomático entre Irán y Estados Unidos ha dinamitado la estabilidad del alto el fuego en la región. Con Washington dispuesto a bloquear el paso por el estrecho de Ormuz para asfixiar económicamente a Teherán, el precio del barril de petróleo ha roto la barrera de los 100 dólares, provocando un efecto dominó de pérdidas en las bolsas mundiales.

Por su parte, el parqué madrileño inicia la sesión desde los 18.204 puntos. Aunque el Ibex 35 logró cerrar la semana pasada en verde, la volatilidad actual pone en duda que pueda resistir por encima de la cota de los 18.000. Poniendo el foco en los valores de su composición, destacamos hoy el comportamiento de las acciones de Solaria, que escapan de la corriente vendedora inicial.

Solaria concluyó el año fiscal 2025 consolidando un cambio de tendencia histórico en sus cifras. La firma alcanzó una facturación de 303,4 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 27%. Este avance se apoyó principalmente en la expansión del área de infraestructuras, que creció un 70%, y la puesta en marcha de activos adicionales.

En cuanto a la rentabilidad, el EBITDA escaló hasta los 266,1 millones de euros, un 32% más, superando en un 6% las previsiones iniciales. Por su parte, el beneficio neto experimentó un salto del 55% hasta los 137,4 millones, evidenciando una sólida eficiencia operativa y una fuerte capacidad de generación de liquidez.

Además, la energética ha desvelado que ha acelerado de forma tangible sus objetivos estratégicos de almacenamiento y mantiene sus metas para este 2026. Esta hoja de ruta refuerza su posición competitiva en un mercado que demanda, cada vez más, soluciones de gestión energética flexibles y resilientes.

Si analizamos los títulos de Solaria bajo el punto de vista técnico, veremos que el valor mantiene una estructura de fondo alcista. Se observa una formación de mínimos y máximos crecientes que se inició tras haber formado un suelo de mercado entre los meses de marzo y mayo de 2025, justo en la zona de los 6,09 euros por acción y que viene desarrollándose hasta el momento actual.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Ese punto dejó un claro apoyo que ha permitido al valor avanzar de forma sostenida. Esta formación alcista ha venido siempre acompañada por su correspondiente directriz y acompañada por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas: las de 50, 100 y 200 períodos. En la actualidad, estas medias siguen siendo alcistas, favoreciendo que el valor pueda seguir remontando en el corto plazo.

Si observamos su gráfico de largo plazo, comprobaremos que Solaria ha formado una zona de resistencia importante y de control cerca de los 24 euros por acción. Es un nivel donde ya en el año 2007 detuvo los avances, y durante el ejercicio 2021 también realizó otro intento fallido de superación. En el momento actual, nos encontramos nuevamente ante la posibilidad de rebasar este nivel clave.

Si nos fijamos en el más riguroso corto plazo, veremos que Solaria ha dibujado unos máximos interanuales en formato intradiario en la zona de los 25,13 euros por acción. Estos máximos han dado paso a una fase de corrección y ajuste donde acumula ya cuatro sesiones consecutivas de caídas, llegando a tantear durante la sesión del pasado viernes la zona de los 23 euros por título.

Como niveles operativos, en la medida en que Solaria siga retrocediendo hacia la zona de los 22,90 euros, que fueron los mínimos del pasado viernes, la cercanía a este soporte nos permitiría introducir una orden de compra. Esta aproximación al soporte técnico ofrece una ventana de oportunidad óptima para aquellos inversores que esperan una señal de estabilización antes de entrar en el valor.

Buscaremos una reacción al alza que pueda devolver el valor hacia la zona de los 24 euros, que actúa como resistencia intermedia, antes de alcanzar de nuevo los 25 euros por acción. De esta manera, situaríamos el primer objetivo de la estrategia planteada en los 24,05 euros y el siguiente en los 25,00 euros.

Como en toda operación realizada en momentos de alta volatilidad, deberemos establecer una orden de protección con el fin de no quedar atrapados ante la posibilidad de que se produzca un proceso correctivo mayor. Para limitar el riesgo, no dejaremos que el precio de las acciones caiga más de un 3% por debajo del nivel de entrada.