Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

Las claves nuevo Generado con IA El Ibex 35 cerró en 18.204,30 puntos, con una subida semanal del 3,7%, impulsado por el sector bancario y valores industriales. En Wall Street, el Nasdaq subió un 0,35% gracias al sector tecnológico, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones registraron caídas. Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Viscofan y Elecnor destacan por su fortaleza técnica y tendencia alcista, con niveles claros de entrada y stop loss. Estas acciones son recomendadas para aprovechar la continuidad de la reacción alcista en el mercado.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes 10 de abril en los 18.204,30 puntos, lo que supuso una subida del 0,55% en la jornada y una revalorización semanal cercana al 3,7%. El selectivo español logró recuperar niveles cercanos al conflicto en Oriente Próximo, impulsado por el sector bancario y valores como ArcelorMittal, en un entorno de menor presión en los precios del crudo.



En Wall Street, la jornada del viernes fue de signo mixto. Mientras que el Nasdaq Composite logró avanzar un 0,35% hasta los 22.902,89 puntos gracias al empuje del sector tecnológico y los semiconductores, el S&P 500 cedió un 0,11% (6.816,89 puntos) y el Dow Jones Industrial cayó un 0,56% (47.916,57 puntos), condicionados por la fragilidad del alto el fuego geopolítico y los datos de inflación de marzo.



En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?