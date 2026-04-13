Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (-0,99%) salva los 18.000 puntos tras comenzar el bloqueo de Ormuz
El petróleo reacciona al alza al fracaso de las negociaciones entre EEUU e Irán y supera de nuevo los 100 dólares por barril.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:01 Las ventas de viviendas de segunda mano caen con fuerza en EE. UU.
- 15:38 Así abre Wall Street
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de Solaria
- 09:12 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 09:02 Niveles operativo de los valores del Ibex 35
- 07:45 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 0,99% con la que se sitúa en los 18.023 puntos. El selectivo español consigue salvar la cota psicológica de los 18.000 enteros.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en negativo. El Dax alemán ha cedido un 0,51%; el Cac 40 francés, un 0,29%; el FTSE 100 británico, un 0,17%, y el FTSE Mib italiano, un 0,06%.
- Wall Street sigue la sesión en signo mixto después de una apertura en rojo. El Dow Jones se deja un 0,49% mientras el Nasdaq avanza un 0,22% y el S&P 500 suma un 0,06%.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 7,02% y alcanza los 101,89 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos y de Israel.
- El crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarece un 6,63%, hasta los 102,99 dólares por barril.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, que ya ha entrado en vigor.
- Las fuerzas militares estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes", ha explicado el republicano.
- Preguntado por las negociaciones mantenidas entre las delegaciones de ambos países el sábado en Islamabad, Trump ha indicado que "la reunión fue bien" y que se habían acordado "la mayoría de los puntos" pero que "el único punto realmente importante, el nuclear, no".
- El euro pierde terreno tímidamente frente al dólar y se cambia a 1,1709 billetes verdes.
- El oro baja ligeramente aunque cotiza por debajo del soporte de los 4.750 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, sube un 0,18% y pelea por hacerse con los 71.000 dólares.
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Francisco Serrano renueva su mandato como presidente de Ibercaja por otros cuatro años
Francisco Serrano Gill de Albornoz, presidente no ejecutivo de Ibercaja, ha renovado su mandato al frente del máximo órgano de gobierno de la entidad por otros cuatro años, hasta 2030.
La junta general de accionistas de Ibercaja acordó su renovación como miembro del consejo de administración, con la categoría de consejero externo dominical, en la sesión celebrada el pasado viernes, 10 de abril. Serrano fue nombrado presidente del banco en marzo de 2022.
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Fotocasa y CaixaBank se alían para facilitar el acompañamiento financiero durante el proceso de compra de una vivienda
El acceso al simulador hipotecario de CaixaBank desde Fotocasa permite obtener la cuota, calcular los costes y conocer las opciones de financiación a través del propio marketplace.
"La alianza entre dos compañías de referencia en sus respectivos sectores facilita la búsqueda inmobiliaria y la de financiación para mejorar la experiencia de usuario y contribuir a la toma de decisiones más informadas y responsables", señalan desde el banco.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Jornada de caídas para el Ibex 35 y el resto de las plazas europeas. A pesar de que el tono de la sesión mejoró por la tarde y el índice español logró alejarse de sus mínimos intradía reduciendo las pérdidas de forma significativa, los bajistas siguieron dominando la jornada.
El aumento de las tensiones geopolíticas con el estrecho de Ormuz como telón de fondo tiñó la jornada de rojo con el petróleo de nuevo disparado.
El Ibex se movió en un rango entre los 17.862 puntos de mínimo y los 18.048 puntos de máximo.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español se deja un 1,01% en los 18.023 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Bankinter (+1,28%), Mapfre (+0,61%) y Repsol (+0,46%).
Las mayores caídas son para: Inditex (-2,11%), Aena (-2,08%) y Logista (-1,77%).
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Salesforce y Goldman Sachs (-2,85%) son la cara y la cruz del índice Dow Jones
El Dow Jones de Industriales cede un 0,41 por ciento en una sesión donde Salesforce destaca como el valor más alcista con una subida del 3,32 por ciento, seguido por Microsoft con un 2,25 por ciento e IBM que suma un 1 por ciento.
En el lado opuesto, Goldman Sachs lidera las caídas con un descenso del 2,85 por ciento, acompañado por Sherwin-Williams que pierde un 2,32 por ciento y Coca-Cola con un recorte del 1,44 por ciento.
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El selectivo español aguanta bien en zona de máximos intradía
El Ibex 35 se mantiene en zona de máximos de la sesión y cotiza holgadamente por encima de los 18.000 puntos tras una fuerte reacción alcista. El índice español ha logrado reducir sus pérdidas hasta el 0,88 por ciento, dejando atrás los momentos más críticos de la jornada y mejorando notablemente su aspecto técnico antes del cierre.
En el lado positivo de la tabla ya se sitúan seis valores: Bankinter, Mapfre, Rovi, Unicaja Banco, Inmobiliaria Colonial y Grifols. Esta mejoría generalizada en el parqué madrileño refleja un cambio de sentimiento tras los mínimos alcanzados durante la mañana.
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El euro se estanca frente al dólar
La divisa europea lucha por consolidar un rebote y superar la barrera técnica que representan sus tres medias móviles principales, situadas en el entorno de los 1,17$.
Actualmente, el euro cede un 0,15% frente al billete verde, cotizando en los 1,1706$. Esta zona de confluencia técnica está actuando como un techo difícil de franquear para la moneda única.
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Importante: Irán evalúa renunciar al enriquecimiento de uranio para sellar la paz
Funcionarios iraníes estarían sopesando aceptar la exigencia de Estados Unidos de abandonar el enriquecimiento de uranio como condición clave para poner fin al conflicto bélico.
Tras semanas de enfrentamientos y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, esta posible concesión de Teherán marcaría un punto de inflexión en las negociaciones de paz iniciadas en Islamabad.
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Atención que el selectivo español reconquista los 18.000 puntos
Un fuerte latigazo al alza ha permitido al selectivo español superar la barrera psicológica de los 18.000 puntos. Este giro alcista coincide con una moderación en las subidas del petróleo, que ahora avanza menos del 5%, situando al barril Brent por debajo de los 100$.
El alivio en los precios energéticos ha propulsado rápidamente a la renta variable, permitiendo al índice recuperar niveles clave. Los alcistas retoman el control tras una mañana de gran tensión y mínimos intradía.
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Las ventas de viviendas de segunda mano caen con fuerza en EE. UU.
El mercado inmobiliario estadounidense muestra signos de debilidad tras publicarse una caída del 3,6% en las ventas de viviendas de segunda mano en marzo.
La cifra total se situó en 3,98 millones, quedando significativamente por debajo de los 4,07 millones esperados y de los 4,13 millones del mes anterior.
Este retroceso pone fin a la racha de crecimiento del 2,7% vista previamente, reflejando el impacto de los altos precios y los tipos de interés. El dato ha enfriado los ánimos en Wall Street al inicio de la sesión.
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HSBC pone en duda la reestructuración de Nike y recorta su recomendación y precio
Los analistas de HSBC no terminan de encontrar la confianza que esperaban en el plan de reestructuración de Nike, tras un año y medio de ejecución, y ahora han decidido recortar su recomendación para las acciones de la empresa, de comprar a mantener, y el precio objetivo, de 90 a 48 dólares, lo que implica un potencial de revalorización del 12,6% respecto al cierre del viernes.
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El Ibex 35 sigue en plena fase de recuperación intradía
A pesar de describir una secuencia de mínimos crecientes tras tocar los 17.860 puntos, el selectivo español no logra borrar las pérdidas y retrocede un 1,44%.
Solaria, Repsol y Bankinter se mantienen como los únicos valores en verde, resistiendo la presión vendedora que domina el resto del parqué.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español espera la apertura americana en negativo
El selectivo español logra alejarse de sus mínimos diarios tras reaccionar desde la zona de los 17.860 puntos, recuperando cerca de 80 puntos antes del inicio de la sesión en Nueva York.
A pesar de este amago de rebote, el índice se mantiene en rojo, presionado por unos futuros americanos que anticipan caídas del 0,50% en el S&P 500 y el Nasdaq 100, y del 0,80% en el Dow Jones.
La tensión geopolítica por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz y el crudo por encima de los 100$ siguen limitando cualquier intento de recuperación.
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Francia coloca deuda a corto plazo con intereses a la baja
El Tesoro francés ha completado con éxito sus subastas de letras (BTF), logrando reducir los tipos de interés en todos los tramos frente a las emisiones anteriores.
En el plazo de 12 meses, el interés medio bajó al 2,634% (desde el 2,694%), mientras que a 6 meses descendió al 2,448% (desde el 2,509%). Por su parte, la deuda a 3 meses se colocó al 2,248%, mejorando el 2,253% previo.
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La volatilidad se dispara y el VIX recupera la zona de los 20 puntos
El índice de volatilidad (VIX) ha experimentado un repunte superior al 10%, regresando a la zona crítica de los 20 puntos.
Este movimiento refleja el regreso del miedo a los mercados, impulsado por la incertidumbre geopolítica y la caída de las bolsas globales.
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Recuperamos los 17.900 puntos
El selectivo español logra reconquistar el nivel de los 17.900 puntos tras haberlo perdido momentáneamente, aunque la debilidad técnica persiste. A esta hora, el índice retrocede un 1,66%, situándose exactamente en esa cota psicológica
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Los permisos de construcción en Canadá se desploman en febrero
El sector de la construcción canadiense ha sufrido un duro golpe en febrero con una caída de los permisos del 8,4%, un dato mucho peor que el ligero descenso del 0,4% previsto.
Este desplome contrasta con el crecimiento del 3,5% registrado en el mes anterior (revisado), lo que sugiere un enfriamiento significativo en las intenciones de edificación.
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Resumen a media sesión
El selectivo español lucha por recuperar los 17.900 puntos en una media sesión dominada por los números rojos, tendencia que se replica en toda Europa con caídas superiores al 1%.
Mientras Repsol y Fluidra resisten como únicos valores en positivo, el crudo Brent se dispara por encima de los 100$ ante las tensiones en el Estrecho de Ormuz.
Por su parte, el euro retrocede frente al dólar, el Bitcoin suma un 0,31% y el índice VIX escala sobre los 20 puntos, reflejando el nerviosismo del mercado. El oro y la plata corrigen posiciones, completando un escenario de clara aversión al riesgo.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
NVIDIA: 185,70$ (-1,55%)
Micron: 413,03$ (-1,80%)
Palantir: 129,93$ (+1,46%)
Tesla: 346,16$ (-0,80%)
Amazon.com: 235,68$ (-1,13%)
Goldman Sachs: 874,00$ (-3,72%)
Broadcom: 366,85$ (-1,26%)
Meta Platforms: 622,16$ (-1,22%)
AMD: 241,50$ (-1,44%)
Microsoft: 369,52$ (-0,36%)