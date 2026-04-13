Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex (-0,99%) salva los 18.000 puntos tras comenzar el bloqueo de Ormuz

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 0,99% con la que se sitúa en los 18.023 puntos. El selectivo español consigue salvar la cota psicológica de los 18.000 enteros.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en negativo. El Dax alemán ha cedido un 0,51%; el Cac 40 francés, un 0,29%; el FTSE 100 británico, un 0,17%, y el FTSE Mib italiano, un 0,06%.

- Wall Street sigue la sesión en signo mixto después de una apertura en rojo. El Dow Jones se deja un 0,49% mientras el Nasdaq avanza un 0,22% y el S&P 500 suma un 0,06%.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 7,02% y alcanza los 101,89 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos y de Israel.

- El crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarece un 6,63%, hasta los 102,99 dólares por barril.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, que ya ha entrado en vigor.

- Las fuerzas militares estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes", ha explicado el republicano.

- Preguntado por las negociaciones mantenidas entre las delegaciones de ambos países el sábado en Islamabad, Trump ha indicado que "la reunión fue bien" y que se habían acordado "la mayoría de los puntos" pero que "el único punto realmente importante, el nuclear, no".

- El euro pierde terreno tímidamente frente al dólar y se cambia a 1,1709 billetes verdes.

- El oro baja ligeramente aunque cotiza por debajo del soporte de los 4.750 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, sube un 0,18% y pelea por hacerse con los 71.000 dólares.