Repsol se la juega entre su soporte más inmediato y la resistencia de los 22,65 euros

La volatilidad en las acciones de Repsol ha aumentado, mientras los analistas sugieren estrategias de compra parcial dependiendo del acercamiento a los soportes o ruptura de resistencias.

El comportamiento de las acciones de Repsol está estrechamente vinculado al precio del petróleo, que recientemente superó los 100 dólares por barril.

La rentabilidad del refino de la compañía se ha duplicado en el primer trimestre, aunque el margen por barril es ligeramente inferior al trimestre anterior.

Repsol enfrenta una situación técnica clave entre el soporte de 21,15 euros y la resistencia de 22,65 euros, tras una corrección desde máximos históricos.

La atención de los inversores se centra hoy en los próximos encuentros diplomáticos que tendrán lugar en Pakistán entre las delegaciones de Teherán y Washington. Aunque el presidente Trump ha expresado su confianza en alcanzar un pacto, la tensión persiste debido a sus recientes advertencias sobre los peajes en el estrecho de Ormuz.

Paralelamente, el foco macroeconómico está puesto en el IPC estadounidense, una cifra clave para medir el efecto del encarecimiento energético.

En el plano nacional, el Ibex 35 lucha por cerrar una semana brillante tras haber superado la barrera de los 18.000 enteros. El selectivo español busca consolidar su avance semanal del 3%. Entre los valores que componen el principal índice de la Bolsa española, destacamos el comportamiento de las acciones de Repsol, que caen con fuerza en los primeros movimientos de la jornada.

Los resultados operativos de la compañía hasta marzo muestran un fuerte impulso en la rentabilidad del refino, que se ha duplicado con creces (+105,7%) frente al primer trimestre del año pasado.

Aunque el margen de 10,9 dólares por barril es levemente inferior al del trimestre previo, la tendencia interanual sigue siendo muy sólida. Por otro lado, la extracción se mantuvo estable con un volumen de 539.000 barriles equivalentes de petróleo al día, apenas un 0,2% por debajo de las cifras registradas hace un año.

Tal y como ya sabemos, la cotización de Repsol viene estrechamente ligada al precio del petróleo, ya que cuando este sube aumentan los márgenes de la petrolera y descienden sus beneficios cuando el precio de esta materia prima cae.

En las últimas semanas hemos visto cómo el precio del barril de petróleo se ha disparado hasta situarse, durante varias sesiones consecutivas, por encima de los 100 dólares por barril en el Brent y también en el crudo West Texas. Este hecho produjo una interesante escalada en la cotización de Repsol, que llegó a alcanzar unos máximos históricos en formato intradiario el pasado mes de marzo en la zona de los 24,90 euros.

Si atendemos a lo ocurrido en los títulos de Repsol exactamente desde el pasado mes de abril, con origen en la zona de los 8,80 euros por acción, veremos que se ha desarrollado una interesante estructura alcista con formación de mínimos y máximos crecientes.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

Esta estructura ha venido siempre acompañada de su correspondiente directriz alcista y por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, que en estos momentos mantienen la pendiente alcista mostrando síntomas de un buen comportamiento.

Lo más interesante que ha ocurrido con los títulos de Repsol es que, desde la zona de los 17 euros, el valor ha elevado su pendiente en gráfico de temporalidad diaria.

Sin embargo, tras alcanzar la zona de máximos cerca de los 25 euros por acción, Repsol ha mostrado algunos síntomas de debilidad y agotamiento comprador. El correctivo al que ha estado sometido el valor en las últimas sesiones viene dado también por los altos niveles de sobrecompra que acumula en el corto plazo.

De esta manera, Repsol nos ha dejado un hueco bajista abierto desde la zona de los 24,11 euros por acción que ha dado paso a un nuevo movimiento de corrección, tanteando el soporte de los 21,14 euros durante esta misma semana. La volatilidad también se ha incrementado en las últimas sesiones y hoy Repsol ha abierto con un nuevo hueco a la baja, perdiendo el soporte de los 22,70 euros que recuperó en la sesión anterior.

Con este escenario técnico, para averiguar cuáles son los soportes y las resistencias que permitan trazar una estrategia, deberemos extender los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci al último tramo de subidas. Desde la zona de los 15,30 a los 24,90 euros, esto nos da un soporte horizontal clave en la zona de los 21,15 euros, que es exactamente el 38,20% de su retroceso. Por arriba, la resistencia se sitúa en los 22,65 euros.

En la medida en que Repsol se acerque a los 21,25 euros, se podría permitir la introducción de algún tipo de orden de compra de, como mucho, un tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características, con una orden de protección por debajo de los 20,38 euros en base a cierres.

Si, por el contrario, aumentan las tensiones geopolíticas y el precio del petróleo vuelve a situarse por encima de los 100 dólares, será bastante probable que Repsol supere la zona de los 22,65 euros.

En este caso, aplicaríamos un pequeño filtro y esperaríamos a que el valor supere los 23 euros por título para acometer una compra parcial con una orden de protección por debajo del 50% del cuerpo de la vela desplegada ayer (por debajo de 22,05 euros) y un objetivo en los 23,95 euros.