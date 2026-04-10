Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Se recomiendan estrategias de entrada y protección específicas para cada valor, basadas en cierres y niveles clave.

Entre los valores destacados para invertir están Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Viscofan y Elecnor, todos en importantes momentos técnicos.

El selectivo español mantiene los 18.100 puntos pese a la volatilidad, llegando a perder los 18.000 puntos durante la jornada.

El selectivo español logra mantener al cierre los 18.100 puntos a pesar de la volatilidad de la jornada que le ha llevado inclusive a perder los 18.000 puntos en formato intradiario.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense, consigue avanzar en la jornada del jueves y continúa con su proceso de acercamiento a la zona de los máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,95 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entramos en el valor tras ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 80,55 euros en base cierres.

3) Viscofan: Entramos en el valor tras ver un segundo cierre por encima de los 60,70 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 60,70 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 34,45 euros en base cierres.