Grenergy y cómo beneficiarse de una mega tendencia

Las claves nuevo Generado con IA Grenergy se especializa en desarrollar y vender proyectos de energía renovable, siendo un socio eficiente para grandes compañías. La compañía está bien posicionada para beneficiarse de la tendencia de grandes empresas tecnológicas que buscan energía renovable para sus centros de datos. Grenergy incrementó sus ingresos un 66% y su beneficio neto un 46% interanual en 2025, mostrando fortaleza financiera. El análisis técnico indica un sesgo alcista y posibilidad de continuidad, siempre que se respeten los soportes clave y la directriz actual.

Grenergy es una de las empresas de energía renovable más populares de su sector, pero muchos inversores siguen sin mostrarle la atención que merece. La compañía empieza a cotizar a múltiplos exigentes, pero la mega tendencia en la que está envuelta podría justificar la valoración de la compañía y dar hueco incluso a mayores repuntes. ¿Qué esconde Grenergy?

Grenergy es una compañía de energía renovable, pero con una particularidad muy interesante. La compañía se dedica principalmente a buscar proyectos viables, tanto desde el punto de vista financiero como técnico, para llevarlos a cabo y posteriormente venderlos.

El desarrollo también incluye la construcción del proyecto para finalmente venderlo en fases muy avanzadas o ya finalizados. Su experiencia le hace ser un operador muy eficiente y un gran socio para grandes compañías.

En la era de la IA, podemos encontrarnos con algunos cuellos de botella. Uno de ellos, es la energía. En ese sentido, las grandes empresas que invierten en IA están tratando de que la energía que suministre a sus centros de datos sea renovable, para que el impacto medioambiental sea el mínimo posible.

De hecho, estas empresas están adquiriendo y desarrollando este tipo de proyectos para tener plantas solares propias para sus centros de datos. Por ello, gracias a la experiencia de Grenergy, es muy probable que sea una de las grandes beneficiadas de estas mega tendencia.

Además, la empresa también está incrementando su exposición al negocio de baterías, que son claves para que estos centros de datos no experimenten interrupciones en su operativa.

Pero esto no es todo, porque Grenergy no solo tiene narrativa, también tiene números. La empresa consiguió incrementar sus ingresos en un 66% interanual en el 2025, mientras que su beneficio neto creció en un 46%.

Análisis técnico

El gran desafío de Grenergy es la necesidad de inversiones, pero de momento la demanda está respaldando este esfuerzo.

Grenergy mantiene un sesgo alcista claro, apoyado en una estructura técnica sólida de máximos y mínimos crecientes. En el gráfico se aprecia cómo el precio respeta una directriz alcista (línea verde) que está actuando como soporte dinámico, lo que refuerza la idea de que las correcciones están siendo compradas.

Además, el hecho de que el precio se mantenga en la parte alta del rango reciente indica fortaleza y posibilidad de continuidad, siempre que no se pierdan los últimos mínimos relevantes.

En cuanto a los indicadores que muestras, el estocástico se encuentra en zona media-baja tras haber descargado desde niveles más altos, lo que sugiere que el valor ha eliminado sobrecompra y podría tener margen para un nuevo impulso alcista.

Análisis técnico de Grenergy

Por otro lado, el ADX aparece descendiendo, lo que indica que la tendencia sigue vigente pero con menor intensidad en el corto plazo, algo típico en fases de consolidación dentro de una tendencia principal.

En conjunto, estos indicadores apoyan un escenario de continuación alcista tras una pausa, más que un cambio de tendencia, siempre que el precio siga respetando la directriz y no pierda soportes clave.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.