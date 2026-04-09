Nvidia: ¿puede el líder de la IA marcar nuevos máximos?

El análisis técnico identifica soportes clave en los 172,18 y 163,83 dólares, y una posible resistencia relevante en los 197,77 dólares, con un potencial alcista del 51% según analistas de Bloomberg.

El crecimiento de beneficios de Nvidia se espera que sea del 65% hasta 2026, impulsado por su innovación y liderazgo en hardware para inteligencia artificial.

La compañía cotiza actualmente a 20 veces las ganancias estimadas para 2027, por debajo de su media de los últimos cinco años y del resto de las Siete Magníficas.

Nvidia ha iniciado el año con un movimiento lateral en bolsa, a diferencia de otras tecnológicas como Intel o Micron que han subido con fuerza.

Desde el inicio del año, el sector tecnológico estadounidense ha experimentado una rotación interna de capital. Y el líder del hardware para inteligencia artificial, Nvidia, tampoco ha tenido un buen arranque de año.

Mientras acciones del mismo segmento (como Intel o Micron) se han disparado, Nvidia ha retrocedido y se mantiene en un movimiento lateral, a la espera de una nueva inyección de capital que le permita atacar máximos.

Tras los recientes anuncios sobre la tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos y la apertura bursátil claramente positiva en Europa, Nvidia vuelve a situarse como una de las potenciales opciones de compra para los inversores.

Siempre y cuando el escenario geopolítico no se dé la vuelta, la acción podría buscar capturar el 28% de recorrido que separa el precio actual de los máximos históricos.

Nvidia, que llegó a ser la empresa más cara de las Siete Magníficas en 2023 (con un PER cercano a 60 veces), se ha convertido hoy en la más barata del grupo si atendemos a los beneficios futuros.

Actualmente cotiza a sólo 20 veces las ganancias estimadas para 2027, es decir, un tercio del múltiplo que llegó a alcanzar en máximos. Para ponerlo en contexto, el resto de las Siete Magníficas cotiza entre 22 y 28 veces, con la excepción de Tesla, que se mueve en niveles extraordinarios de más de 160 veces beneficios.

Además, Nvidia cotiza a 20 veces beneficios estimados, frente a su media de los últimos cinco años de 37 veces beneficios.

Este ajuste no proviene de una caída en las expectativas, sino del crecimiento explosivo de los beneficios actuales y futuros, que según el consenso de Bloomberg aumentarán alrededor de un 65% para 2026, con previsiones de aceleración durante los próximos tres años.

Un ciclo de innovación imparable

El elemento más diferencial de Nvidia frente a cualquier competidor es su ritmo de innovación, con una nueva arquitectura de chips cada año. Esta velocidad de desarrollo es lo que mantiene a Nvidia como el principal jugador de hardware dispuesto a captar una parte sustancial de los flujos de inversión dirigidos a la IA.

La segunda ola de crecimiento también impulsa a la compañía. La diferencia respecto a los modelos conversacionales es crítica. Un agente de IA no se limita a responder preguntas, sino que ejecuta tareas complejas, en bucles de razonamiento encadenado que requieren decenas o cientos de veces más potencia de inferencia por interacción.

Todo ello demuestra que Nvidia está decidida a mantenerse como el líder indiscutible de la inteligencia artificial, sosteniendo su crecimiento mediante la ampliación de productos a lo largo de toda la cadena de valor de la IA.

Conclusión: una tesis de alto crecimiento

Con todo, no debemos olvidar que Nvidia también enfrenta desafíos. Para mantener su tendencia alcista, la compañía debe gestionar su elevada concentración de ingresos en ciertos clientes, el riesgo de una inversión en IA inferior a la prevista y factores regulatorios como las restricciones políticas que limitan su acceso al mercado chino.

Aun así, si Nvidia logra ejecutar su hoja de ruta con la misma disciplina y precisión que ha demostrado en los últimos años, su papel como infraestructura indispensable de la revolución de la inteligencia artificial la sitúa como un valor especialmente interesante para los inversores que buscan exposición a semiconductores e inteligencia artificial.

Análisis técnico

El consenso de analistas de Bloomberg sitúa el precio objetivo medio en 270 dólares, lo que implicaría un potencial del 51% a doce meses desde el precio actual de 178 dólares.

A nivel semanal, Nvidia ha vivido un buen desempeño a lo largo de 2025, escalando desde mínimos cercanos a los 85 dólares en enero de 2025 hasta marcar máximos históricos en la zona de los 231 dólares en el mes de octubre, logrando una revalorización de más del 100% de mínimos a máximos del año.

Desde esos máximos, el precio ha iniciado una corrección prolongada que lo ha devuelto hasta los 177 dólares actuales, después de haber perforado el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%, situado en 181 dólares, lo que abre la puerta a un testeo del siguiente nivel relevante.

En cuanto a resistencias dinámicas, la directriz bajista trazada desde los máximos de febrero, visible en el gráfico en color rojo discontinuo, actúa como resistencia dinámica decreciente que el precio no ha sido capaz de superar en las últimas semanas.

La SMA de 50 periodos en 172.18 dólares se encuentra muy próxima al precio actual y actúa como soporte dinámico inmediato, mientras que la resistencia horizontal en 197.77 dólares es el primer nivel relevante a recuperar por la parte alta para que el panorama técnico mejore de forma significativa.

Análisis técnico de Nvidia

En conclusión, por la parte baja el valor cuenta con varios niveles que podrían frenar caídas adicionales: la SMA de 50 periodos en 172.18 dólares como primer soporte dinámico, la zona de 163.83 dólares correspondiente al retroceso del 38.2% de Fibonacci, y el nivel de 132.69 dólares coincidente con el 50% de retroceso y la SMA de 100 periodos en 148.32 dólares como red de seguridad estructural.

Si el precio perdiese de forma sostenida la SMA de 50 periodos y el soporte en 163.83 dólares, sería prudente situar un stop loss por debajo de los 145 dólares para limitar el riesgo ante una corrección más profunda que podría perforar la zona del 50% de Fibonacci y SMA de 200 periodos.

*** Yago Serrano Maristany es analista de XTB.