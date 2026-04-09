Los influencers de finanzas se pasan de frenada: la CNMV alerta de que el 10% ignora las normas al sugerir inversiones

La CNMV tomará medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa y prepara una guía informativa y una jornada para influencers y anunciantes.

Algunos finfluencers han promocionado incluso "chiringuitos financieros" ya advertidos por la CNMV.

El regulador ha detectado casos de asesoramiento personalizado sin la correspondiente autorización legal.

La CNMV alerta que un 10% de los influencers financieros no cumple las normas al recomendar inversiones en redes sociales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado que un 10% de los influencers financieros, también llamados finfluencers, incumplen las normas sobre recomendaciones de inversión.

En concreto, el organismo regulador de los mercados alerta de que podrían estar prestando asesoramiento personalizado sin cumplir la normativa.

Es una de las conclusiones extraídas a partir de la revisión de la actividad en redes sociales de aproximadamente 100 finfluencers tras la actuación realizada en 2023.

Como resultado de este ejercicio, el regulador ha identificado casos puntuales en los que los influencers financieros habrían publicado recomendaciones de inversión directas sin cumplir íntegramente con las normas.

Para adecuarse a la normativa hay que presentar estas sugerencias "de forma clara, exacta y objetiva, o sin informar sobre posibles intereses o conflictos de interés de la persona que emite esas recomendaciones", según especifica en un comunicado el organismo.

Ante estos casos identificados, la CNMV requerirá aclaraciones sobre esas actividades y adoptará las "medidas necesarias" para conseguir el cumplimiento íntegro del marco legal.

Respecto al asesoramiento personalizado, el organismo ha detectado varios perfiles en redes sociales que podrían estar prestando este servicio sin la correspondiente autorización.

En estos casos, la CNMV contactará con estas personas para analizar el encaje legal de los servicios prestados, y si fuera necesario, "se les pedirá el cese de su actividad y se les informará de que para poder realizarla es obligatorio obtener la correspondiente autorización".

Asimismo, también se ha detectado un caso en el que el finfluencer estaba promocionando un "chiringuito financiero" advertido por el supervisor. La CNMV ha requerido el cese de esta promoción.

De no corregirse estos incumplimientos de la normativa o no atenderse los requerimientos, el regulador podría imponer sanciones a los finfluencers responsables de estas conductas.

En los próximos meses, la CNMV publicará una guía dirigida a los inversores que detallará los tipos de contenidos que difunden los finfluencers, un segundo documento donde se expliquen las obligaciones de estos divulgadores.

Además, organizará una jornada dirigida a anunciantes y a influencers financieros para intercambiar opiniones sobre su actividad y la aplicación del marco legal.