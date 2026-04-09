Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,15%) salva los 18.100 puntos pese al repunte del petróleo
La fragilidad del acuerdo de paz en Oriente Próximo hace que el petróleo Brent se vuelva a acercar a los 100 dólares.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:42 Así abre Wall Street
- 14:32 Las peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. suben más de lo previsto
- 14:31 El crecimiento de EE.UU. se frena bruscamente
- 14:30 El PCE subyacente de Estados Unidos cumple las previsiones
- 10:08 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acciona
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:56 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:04 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:43 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,15% con la que alcanza los 18.104,9 puntos. El selectivo español firmó el miércoles su mayor alza diaria en un año y recuperó la cota de los 18.100 enteros.
- Las principales bolsas europeas se tiñen de rojo de forma mayoritaria. El Dax alemán cede un 0,78%; el Cac 40 francés, un 0,22%, y el FTSE 100 británico, un 0,04%. La única excepción es el FTSE Mib italiano, que suma un 0,60%.
- Los principales índices de Wall Street registran subidas contenidas. El Dow Jones suma un 0,16%; el S&P 500, un 0,26%, y el Nasdaq Composite, un 0,33%.
- Las bolsas mundiales celebraron en la víspera el alto el fuego pactado entre EEUU e Irán a cambio de una apertura segura del estrecho de Ormuz.
- El acuerdo de paz se tambalea. Israel sigue atacando Líbano mientras Donald Trump sostiene que el país queda fuera del alto el fuego. Teherán, por su parte, ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz tras la ofensiva israelí en Líbano.
- El presidente de EEUU ha amenazado a Teherán con una ofensiva "más grande y más fuerte" si no se cumple el alto el fuego. Por el momento, ni el Ejército estadounidense ha bombardeado Irán desde el anuncio de la tregua ni Teherán ha lanzado ataques de represalia contra los activos de Washington en la región.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que su Gobierno iniciará negociaciones directas con el Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas" entre ambos países.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, reacciona al alza y sube un 2,58%, hasta los 97,23 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, también sube. Avanza un 5,68%, hasta los 99,75 dólares por barril.
- En el mercado holandés, el gas natural TTF cede un 1,45%, hasta los 44,64 euros por megavatio/hora.
- El deflactor de consumo privado PCE en Estados Unidos se ha mantenido en febrero en el 2,8% interanual.
- Estados Unidos ha recortado todavía más el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2025, hasta dejarlo en un 0,5% interanual, desde el 0,7% de la segunda lectura y el 1,4% de la primera. Se trata de una fuerte desaceleración frente al 4,4% del tercer trimestre.
- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,198 billetes verdes.
- El oro suma un 1,43% y alcanza los 4.789,08 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, repunta un 1,26% y supera los 72.200 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de números rojos para la renta variable europea y estadounidense, en una jornada marcada por el predominio del signo negativo. Las alzas de ayer y el reciente rally alcista no tuvieron continuidad ante la reaparición de unas dudas que se impusieron en un mercado apático, donde los inversores no mostraron capacidad para tomar posiciones de forma consistente.
En este contexto de incertidumbre, el índice español mostró una notable volatilidad intradía. El selectivo se movió entre un máximo de 18.149 puntos y un mínimo de sesión de 17.980 puntos, reflejando la dificultad de la bolsa nacional para mantener los niveles alcanzados en la apertura.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,40% en los 18.006 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+1,62%), Naturgy (+1,61%) y Cellnex (+1,31%).
Los valores más penalizados son, a esta hora: Grifols (-7,17%), Amadeus (-3,00%) e Indra (-2,06%).
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No hay tregua en la renta variable
Software y Ciberseguridad caen un 3% de media mientras el sector de los semiconductores sube un 1%.
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El euro se estanca ante la confluencia de sus medias móviles
El par EUR/USD cotiza con escasa volatilidad, situándose en el entorno de los 1,1675 dólares con una leve subida del 0,15%.
El cruce encuentra una resistencia significativa en la confluencia de sus tres medias móviles principales (corto, medio y largo plazo).
Esta barrera técnica frena, por ahora, cualquier intento de avance mayor en una sesión de movimientos muy moderados para la divisa europea.
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Las reservas de gas natural en EE. UU. suben más de lo previsto
El Departamento de Energía de EE. UU. reportó un incremento de 50.000 millones de pies cúbicos (50B) en las reservas de gas natural, superando los 41B esperados.
Este dato, superior también a los 36B del periodo anterior, refleja una acumulación de existencias más rápida de lo anticipado. La cifra presiona a la baja los precios del combustible al evidenciar una oferta holgada frente a la demanda actual.
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Descienden los inventarios mayoristas de EE. UU.
El comercio mayorista en Estados Unidos muestra una reducción de existencias mayor de la prevista, con una caída del 0,5% en los inventarios de febrero.
Por el contrario, las ventas sorprenden al alza con un robusto crecimiento del 2,7%, superando ampliamente las expectativas del mercado.
Estas cifras reflejan una demanda sólida que está drenando el almacenamiento más rápido de lo esperado.
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Georgieva advierte sobre crisis de oferta y el hambre en el mundo
La directora del FMI alerta que la guerra mantendrá la escasez de productos y el cierre de refinerías, elevando a 360 millones los afectados por inseguridad alimentaria.
Georgieva insta a rechazar restricciones comerciales y pide a los bancos centrales subir tipos si la inflación se descontrola. Además, advierte que el gasto con déficit solo agravará la presión sobre la política monetaria.
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El Ibex 35 intenta la remontada pero los 18.000 puntos siguen bajo presión
El selectivo español recupera 30 puntos en un último impulso alcista que, sin embargo, no logra llevarlo al terreno positivo.
La cautela persiste y el índice cede un 0,38%, situándose en los 18.008 puntos. Los alcistas luchan por defender el soporte psicológico de los 18.000 mientras la presión bajista marca el ritmo de la sesión.
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Bruselas advierte que la UE aún sufrirá un 'shock estanflacionario'
La Comisión Europea se prepara para recortar las previsiones de crecimiento de la región a pesar del alto el fuego de dos semanas en la guerra en Irán.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 pierde los 18.000 puntos y acelera su caída ante la apertura americana
La presión vendedora se intensifica en el selectivo español, que acaba de perforar el soporte psicológico de los 18.000 puntos al marcar nuevos mínimos de la sesión.
A escasos minutos de que comience la actividad en la bolsa estadounidense, el índice acelera sus pérdidas hasta el 0,52 por ciento.
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Los futuros americanos se mantienen en negativo
Con caídas del 0,25% de media, los futuros americanos siguen adelantando un comportamiento a la baja para esta tarde en Wall Street.
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El Ibex 35 mantiene la calma tras los últimos datos macro de EE.UU.
El selectivo español ha reaccionado con estabilidad a la batería de indicadores macroeconómicos publicados al otro lado del Atlántico.
Sin movimientos bruscos que alteren el rumbo de la sesión, el índice conserva su descenso del 0,25 por ciento y logra mantenerse por encima del soporte psicológico de los 18.000 puntos.
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El índice de precios PCE en EE.UU. se mantiene estable
La inflación medida por el gasto en consumo personal cumplió con exactitud las previsiones del mercado al situarse en el 2,8 por ciento anual durante el mes de febrero.
Este dato no muestra variaciones respecto a la cifra del mes anterior ni frente a lo esperado por el consenso de los analistas.
La estabilidad del PCE confirma que las presiones sobre los precios mantienen una trayectoria constante, ofreciendo un respiro de previsibilidad para la Reserva Federal en su monitoreo de la economía estadounidense.
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Las peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. suben más de lo previsto
El mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento tras publicarse un repunte en las solicitudes semanales de ayuda por desempleo.
El dato alcanzó las 219.000 peticiones, superando tanto las 210.000 esperadas por los analistas como las 203.000 registradas en la lectura anterior.
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El crecimiento de EE.UU. se frena bruscamente
La economía estadounidense muestra señales de agotamiento tras publicarse un dato de PIB muy inferior al crecimiento del 4,4 por ciento registrado anteriormente.
La expansión trimestral se situó en el 0,5 por ciento, quedando incluso por debajo del 0,7 por ciento que vaticinaba el consenso de los analistas
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El PCE subyacente de Estados Unidos cumple las previsiones
Los últimos datos del gasto en consumo personal confirman que la inflación subyacente en Estados Unidos se mantiene en línea con lo esperado por el mercado.
El indicador mensual registró un avance del 0,4 por ciento en febrero, mientras que la tasa interanual se moderó ligeramente hasta alcanzar el 3 por ciento.
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La inflación en México supera las expectativas
Los datos del índice de precios al consumidor de marzo revelan una presión inflacionaria mayor de la prevista por el mercado.
El indicador mensual se situó en el 0,86 por ciento, mientras que la tasa anual alcanzó el 4,59 por ciento frente al 4,02 por ciento del periodo anterior.
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Irán condiciona su presencia en la cumbre de Islamabad a un alto el fuego inmediato en el Líbano
El viceministro de Asuntos Exteriores iraní ha lanzado un ultimátum al exigir que Israel detenga sus ataques en las próximas horas para garantizar su asistencia a las negociaciones del sábado.
Teherán sostiene que cualquier acuerdo de paz debe integrar necesariamente la situación libanesa y asegura haber frenado represalias previas bajo mediación estadounidense.
Esta postura eleva la tensión diplomática a las puertas de la cumbre mientras la comunidad internacional observa con cautela los movimientos en la región.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Tesla: 342,60 dólares (-0,19%)
Micron: 404,88 dólares (-0,45%)
NVIDIA: 181,28 dólares (-0,44%)
Meta Platforms: 623,80 dólares (+1,86%)
Amazon.com: 224,40 dólares (+1,42%)
Intel: 57,85 dólares (-1,87%)
Microsoft: 374,75 dólares (+0,11%)
Alphabet A: 315,72 dólares (-0,50%)
Palantir: 141,25 dólares (+0,35%)
Broadcom: 348,75 dólares (-0,54%)