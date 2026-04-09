Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,15%) salva los 18.100 puntos pese al repunte del petróleo

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,15% con la que alcanza los 18.104,9 puntos. El selectivo español firmó el miércoles su mayor alza diaria en un año y recuperó la cota de los 18.100 enteros.

- Las principales bolsas europeas se tiñen de rojo de forma mayoritaria. El Dax alemán cede un 0,78%; el Cac 40 francés, un 0,22%, y el FTSE 100 británico, un 0,04%. La única excepción es el FTSE Mib italiano, que suma un 0,60%.

- Los principales índices de Wall Street registran subidas contenidas. El Dow Jones suma un 0,16%; el S&P 500, un 0,26%, y el Nasdaq Composite, un 0,33%.

- Las bolsas mundiales celebraron en la víspera el alto el fuego pactado entre EEUU e Irán a cambio de una apertura segura del estrecho de Ormuz.

- El acuerdo de paz se tambalea. Israel sigue atacando Líbano mientras Donald Trump sostiene que el país queda fuera del alto el fuego. Teherán, por su parte, ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz tras la ofensiva israelí en Líbano.

- El presidente de EEUU ha amenazado a Teherán con una ofensiva "más grande y más fuerte" si no se cumple el alto el fuego. Por el momento, ni el Ejército estadounidense ha bombardeado Irán desde el anuncio de la tregua ni Teherán ha lanzado ataques de represalia contra los activos de Washington en la región.

- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que su Gobierno iniciará negociaciones directas con el Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas" entre ambos países.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, reacciona al alza y sube un 2,58%, hasta los 97,23 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, también sube. Avanza un 5,68%, hasta los 99,75 dólares por barril.

- En el mercado holandés, el gas natural TTF cede un 1,45%, hasta los 44,64 euros por megavatio/hora.

- El deflactor de consumo privado PCE en Estados Unidos se ha mantenido en febrero en el 2,8% interanual.

- Estados Unidos ha recortado todavía más el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de 2025, hasta dejarlo en un 0,5% interanual, desde el 0,7% de la segunda lectura y el 1,4% de la primera. Se trata de una fuerte desaceleración frente al 4,4% del tercer trimestre.

- El euro avanza frente al dólar y se cambia a 1,198 billetes verdes.

- El oro suma un 1,43% y alcanza los 4.789,08 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, repunta un 1,26% y supera los 72.200 dólares.