Acciona mantendrá viva su tendencia si logra permanecer por encima de los 225 euros

La compañía se beneficia de la rotación hacia activos refugio en un contexto de alta volatilidad geopolítica.

La acción de Acciona mantiene una tendencia alcista desde abril, superando la resistencia clave de los 225 euros.

Acciona lidera un consorcio para modernizar la depuradora de Nápoles Este con un contrato de 111 millones de euros.

Las Bolsas afrontan este jueves con mayor tranquilidad, con movimientos muy moderados en los futuros europeos y estadounidenses tras el fuerte rebote vivido el miércoles, aunque persiste la incertidumbre por la debilidad del alto el fuego en Oriente Próximo.

Después del intenso impulso de la jornada anterior, en la que el Ibex subió un 4% y firmó su mejor sesión en un año tras la decisión del presidente Donald Trump de frenar los ataques a Irán para abrir la vía diplomática, los índices europeos se mueven ahora sin una dirección clara.

En este contexto, el Ibex 35, que llegó a tocar los 18.200 puntos en la sesión previa, afronta el reto de consolidarse por encima de los 18.000 puntos, una cota clave a nivel psicológico para el corto plazo. Dentro del selectivo, destaca la evolución de los títulos de Acciona.

La constructora impulsa su negocio de agua en Italia con la adjudicación de uno de sus contratos más relevantes en el país. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales encabeza el consorcio encargado de modernizar la depuradora de Nápoles Este, en la región de Campania. El proyecto cuenta con un presupuesto de 111 millones de euros.

Las constructoras españolas cerraron 2025 con un elevado nivel de actividad, en un ejercicio en el que Acciona y ACS volvieron a situarse al frente del ránking de obra pública. Las Administraciones Públicas adjudicaron proyectos por valor de 13.800 millones de euros, manteniendo la tendencia al alza iniciada en años anteriores.

Si analizamos los títulos de Acciona desde el punto de vista técnico y nos centramos en lo ocurrido desde el pasado mes de abril, cuando el valor cotizaba en la zona próxima a los 102 euros por título, observamos una progresión alcista y la formación de mínimos crecientes, sostenidos por una directriz alcista extendida desde los mínimos del pasado 8 de abril.

Este comportamiento en bolsa ha permitido a los títulos de Acciona avanzar de forma decidida a pesar del traspié que se produjo durante el pasado mes de noviembre, con una intensa fase de ajuste correctivo desde la zona de los 203 hasta los 166 euros por acción, perdiendo en pocas sesiones casi el 19% de su capitalización bursátil.

No obstante, los alcistas reaccionaron a tiempo y llevaron al valor en pocos meses por encima de esa cota de referencia, que consideraremos como su principal resistencia de corto y medio plazo.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

Acciona ha sido uno de los pocos valores que ha logrado escapar del contexto de volatilidad extrema propio de una tensión geopolítica muy elevada. Incluso ha conseguido mantener esa secuencia de mínimos crecientes.

Si nos centramos en su evolución a corto y medio plazo, Acciona dejó unos máximos históricos en formato intradiario en la sesión del pasado 27 de febrero, donde llegó a alcanzar los 260 euros por acción. Tras la consecución de esos máximos, los bajistas se impusieron y testearon de nuevo el soporte de los 200 euros por acción, desde donde el valor ha vuelto a reaccionar al alza.

Con el conjunto de sus tres medias móviles de corto, medio y largo plazo con pendiente positiva, y una directriz también alcista, Acciona ha reaccionado desde la zona de los 200 euros superando la resistencia situada en los 225 euros, una cota que ahora pasa a actuar como soporte y que debería permitir al valor seguir avanzando en el muy corto plazo.

Hay que tener presente también que, ante los incrementos de volatilidad como consecuencia de la situación geopolítica actual, se está produciendo una rotación de activos desde los más arriesgados hacia los considerados como refugio, donde Acciona podría ser una clara beneficiada.

Con este escenario sobre la mesa, y como primera estrategia a plantear, es muy probable que Acciona continúe en su intento por alcanzar la zona de los 250 euros.

Por tanto, en el momento actual, y para tratar de afinar la entrada, deberíamos esperar que el valor efectuara una formación de throwback tendente a buscar la zona de los 225 euros, ya que cuanto más cerca de ese nivel se produzca la entrada, más próximo estará el nivel de protección.

Este debería situarse en la pérdida del 50% del cuerpo de la vela desplegada el pasado 30 de marzo, es decir, en la pérdida de los 216 euros. El objetivo se situaría en los 250 euros.

En caso contrario, y si Acciona finalmente no efectúa ese retroceso esperado, en la medida en que veamos a los títulos cerrar en dos sesiones diarias consecutivas o una semanal por encima de los máximos que nos dejó ayer, es decir, por encima de los 241 euros, también se generaría una señal de compra, buscando un primer objetivo en 246 euros y un nuevo objetivo en máximos históricos.

La orden de protección, en este caso, no debería ir más allá del 3% desde el nivel de entrada. Para las dos estrategias planteadas, se tomará la que primero se active y la exposición no debería superar el tercio de lo que normalmente se destina a un valor de estas características.