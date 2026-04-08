Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+3,9%) supera los 18.100 puntos y el petróleo cae más de un 13% tras el alto el fuego
Wall Street arrastra la euforia de las bolsas europeas y sube más de un 2% en la sesión de este miércoles.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 3,94% y avanza hasta los 18.132,3 puntos tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
- El selectivo español firma su mayor alza diaria en un año y recupera la cota psicológica de los 18.100 puntos, un nivel que no ha superado desde que empezó la guerra en Oriente Próximo.
- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada con importantes avances. El Dax alemán ha subido un 5,13%, el FTSE Mib italiano un 3,65%, el Cac 40 francés un 4,49% y el FTSE 100 británico un 2,57%.
- Wall Street mantiene la euforia que registraba en la apertura. El Dow Jones sube un 2,92%; el S&P 500 avanza un 2,53% y el Nasdaq repunta un 3,22%.
- En Asia, las subidas han sido aún más pronunciadas: el Nikkei japonés gana un 5,3%, el Kospi surcoreano un 6,7%, el índice de Shenzhen un 4,1% y la Bolsa de Hong Kong más de un 3%.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se desploma un 13,18% y se sitúa en los 94,89 dólares por barril.
- El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cae un 17,6% hasta los 93,04 dólares por barril.
- El gas europeo TTF se hunde un 18,23% hasta los 43,54 euros por megavatio hora, acercándose a los niveles previos al estallido del conflicto.
- Los mercados celebran la tregua de dos semanas entre Washington y Teherán, que en principio garantizaba la reapertura total y segura del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo y gas.
- Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz después de acusar a Israel de violar el alto el fuego con un bombardeo masivo en Líbano aunque Donald Trump ha asegurado que el país no fue incluido en el acuerdo.
- El presidente estadounidense asegura haber “cumplido todos los objetivos militares” y apunta que las negociaciones de paz con Irán están avanzadas, con mediación de Pakistán.
- Israel confirma su adhesión al alto el fuego, pero mantiene operaciones activas en el Líbano, lo que introduce cierta incertidumbre sobre la estabilidad regional.
- El euro reaccionó al alza ayer para superar la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 1,1675 dólares y hoy continúa por encima de ella. La moneda común se cambia por 1,1684 billetes verdes
- El oro marca máximos desde el 18 de marzo por encima de los 4.800 dólares por onza y ahora intenta mantenerse por encima de ellos.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pelea por hacerse con los 72.000 dólares.
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Santander Alternative Investment incorpora a Damien Granger para reforzar su plataforma de financiación de activos tangibles
Santander Alternative Investments (SAI) ha incorporado a Damien Granger para liderar la actividad de inversión en financiación de activos tangibles (hard assets).
Su fichaje se produce en un momento en el que la gestora de alternativos de Banco Santander continúa ampliando sus capacidades y prepara el primer cierre de un nuevo fondo de financiación de activos tangibles que tiene como objetivo alcanzar compromisos de inversión de entre 400 y 500 millones de euros. El primer cierre está previsto para mediados de abril, con compromisos superiores a 150 millones por parte de inversores institucionales, entre ellos compañías aseguradoras, el Fondo Europeo de Inversiones y el propio Banco Santander.
Granger procede de Flexam – Kartesia Asset Finance, donde era socio y responsable del equipo de inversión.
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GVC Gaesco ficha a Xavier Fàbregas (ex Caja Ingenieros) como director de Productos y Servicios de Inversión
GVC Gaesco ha incorporado a Xavier Fàbregas como nuevo director de Productos y Servicios de Inversión con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de este área, ha informado la compañía.
Fàbregas cuenta con cerca de dos décadas de experiencia en Caja Ingenieros Gestión, donde fue director general entre 2012 y 2023 tras ocupar el puesto de director de Inversiones.
Posteriormente, ejerció como corporate finance director en ALSTP Advice Services y como socio empresarial en AInvestor Technologies.
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Crescenta cierra una ronda de financiación de 5 millones e incorpora a Endeavor como nuevo inversor
La gestora digital para la inversión en fondos de capital privado Crescenta ha cerrado una ronda de financiación de cinco millones de euros con Endeavor Catalyst -vehículo de coinversión de Endeavor- como nuevo inversor.
En esta ocasión, los fondos se destinarán a acelerar el crecimiento de la firma que, tal y como reconoce en un comunicado, se marca dos objetivos clave para el próximo 2027: alcanzar los 1.000 millones de euros en activos gestionados y llegar a los 20.000 clientes.
La ronda ha sido liderada de nuevo por Kfund, que participa en la operación junto con su fondo de growth -Leadwind- de 250 millones de dólares. Leadwind cuenta con el respaldo de Telefónica como inversor ancla y la participación de BBVA y Catalana Occidente, entre otras corporaciones.
De su lado, Acurio Ventures (anteriormente All Iron Ventures) y el mencionado fondo estadounidense también han participado en la operación.
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Revolut lleva su sede de Europa occidental al corazón financiero de París
Revolut ha firmado un contrato de arrendamiento por diez años para situar su sede de Europa occidental en el corazón financiero de París, según ha anunciado este miércoles la fintech.
El inmueble alquilado por Revolut se sitúa en la intersección del distrito de la Bolsa, corazón histórico de las finanzas francesas, y el barrio de Sentier, uno de los núcleos tecnológicos de la ciudad.
Según ha explicado Revolut, que cuenta con más de 25 millones de clientes en Europa occidental, la apertura de esta nueva oficina está prevista para principios de 2027 y complementará a la sede global de Londres y a las operaciones bancarias actuales en Europa.
La compañía ocupará una superficie de 2.417 metros cuadrados distribuidos en seis plantas de un edificio de finales del siglo XIX íntegramente rehabilitado.
La sede de París actuará como centro neurálgico para las operaciones de Revolut en Europa occidental, impulsando la expansión en mercados clave como Francia, donde cuenta con más de siete millones de clientes; España (más de seis millones de clientes); Italia (más de 4,5 millones de clientes); Alemania (más de tres millones de clientes); Irlanda (más de tres millones de clientes) y Portugal, con más de dos millones de clientes.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Jornada de euforia en las principales plazas europeas y también en el mercado americano. El Ibex 35, que alcanzó un máximo de sesión en los 18.253 puntos, cedió más de doscientos puntos desde esos máximos intradía; no obstante, el hueco de apertura se mantuvo y en estos momentos sigue dibujando una potente vela alcista en temporalidad diaria.
A media mañana, los inversores mostraron ciertas dudas, pero los alcistas retomaron la senda hasta alcanzar nuevos máximos de la sesión. Sin embargo, por la tarde, la incertidumbre que vuelve a suscitar el estrecho de Ormuz provocó que el índice español perdiera incluso la zona de los 18.100 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español sigue alejándose de máximos intradía aunque suma un 3,37% en los 18.036 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+11,80%), IAG (+7,99%) y Acerinox (+7,41%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-6,49%), Naturgy (-1,11%) y Enagás (-1,07%).
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Cuidado que el Estrecho de Ormuz sigue cerrado
El paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido, según la Agencia de Noticias Fars de Irán.
Irán dice que se retirará del alto el fuego si Israel continúa con los ataques en Líbano y está preparando posibles respuestas.
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El Ibex 35 se desinfla y tantea los 18.100 puntos
Giro bajista en la recta final de la sesión. El selectivo español flaquea ante la presión de las ventas, reduciendo su avance al 3,75% y abandonando la zona de los 18.200 enteros.
El índice tantea ahora el soporte de los 18.100 puntos en un cierre que se prevé tenso.
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Delta Air Lines vuela en Wall Street
Las acciones de Delta Air Lines vuelan un 12% en Wall Street después de que la aerolínea haya presentado sus resultados del primer trimestre de 2026, donde ha anunciado que "reducirá significativamente" sus planes de crecimiento de capacidad a corto plazo.
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Sherwin-Williams lidera el Dow Jones industriales
Sherwin-Williams (+6,35%), Home Depot (+5,38%) y Caterpillar (+4,54%) lideran un Dow Jones con solo cinco valores en rojo.
El sector industrial ignora la presión bajista que sufre Chevron, que se desploma un 5,40% arrastrada por el crudo, mientras Verizon y Johnson & Johnson completan las escasas pérdidas del índice. Rotación cíclica total en Wall Street.
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Aumento en la volatilidad del selectivo español
El selectivo español entra en fase de digestión y comienza a dibujar un movimiento lateral tras no poder consolidar los máximos del día.
La presión vendedora aparece en la franja de los 18.235 enteros, provocando un aumento de la volatilidad intradía que devuelve al índice hacia el soporte de los 18.150 puntos.
Pese a que el avance acumulado sigue siendo sólido, el mercado muestra señales de cansancio.
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Encrucijada técnica para el euro: el cruce se la juega en la barrera de los 1,17
La divisa europea encadena su segundo día de avances y se sitúa en pleno epicentro operativo. El nivel actual no es solo una cifra redonda, sino el punto donde convergen las medias móviles de corto, medio y largo plazo, actuando como un tapón técnico fundamental.
Tras el avance del 1,26% previo, el mercado vigila si el residual 0,12% de hoy es suficiente para romper esa triple resistencia y validar un cambio de ciclo frente al dólar.
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El Ibex 35 sigue en su afán por asaltar los 18.200 puntos
El selectivo español mantiene la presión alcista y lucha por consolidar el nivel de los 18.200 enteros tras sumar 744 puntos desde el último cierre.
La bolsa española ignora las nuevas amenazas geopolíticas y se apoya en la inercia compradora para intentar blindar esta zona clave.
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Atención: Irán amenaza con romper la tregua y se advierte de ataques inminentes
Máxima tensión tras el anuncio de alto el fuego: Irán sopesa represalias contra Israel por lo que considera una violación de la tregua en Líbano.
Mientras Pakistán y Teherán aseguran que el pacto es global, el Gobierno de Netanyahu afirma que Líbano queda fuera del acuerdo y mantiene su ofensiva.
Las Guardias Revolucionarias (IRGC) elevan el tono y advierten que cualquier entrada de aeronaves extranjeras será tratada como una ruptura definitiva de las hostilidades, poniendo en jaque la estabilidad alcanzada hace apenas unas horas.
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Así abre Wall Street
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Subidas importantes para los futuros americanos
Los futuros americanos calientan motores con subidas verticales ante la desescalada de tensiones geopolíticas.
El sector tecnológico encabeza las ganancias mientras el S&P 500 y el Dow Jones se anotan un 2,71% en una apertura que apunta a ser muy interesante.
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El Euríbor diario se sitúa hoy en 2,860%
Con el último descenso del Euríbor, la media mensual se sitúa en 2,844% en abril, lo que supone un aumento de 0,279 puntos respecto al día anterior.
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El Ibex 35 se aferra a máximos intradiarios
La bolsa española mantiene el pulso en la zona alta de la jornada con el bloque alcista dominando el parqué de forma casi unánime.
ArcelorMittal e IAG se consolidan como los motores del rally con ganancias que superan el 10%, compensando con creces el fuerte castigo de Repsol. La petrolera se deja un 8% arrastrada por el desplome vertical del crudo.
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Última hora: Trump amenaza con aranceles del 50%
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 50% a los países que suministren armas a Irán, después de que ambos países hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.
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Cirsa no realiza "ninguna operación de estabilización" tras la colocación de Blackstone
Cirsa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no ha llevado a cabo "ninguna operación de estabilización" tras la colocación acelerada de LHMC Midco, una entidad controlada por Blackstone.