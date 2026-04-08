Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+3,9%) supera los 18.100 puntos y el petróleo cae más de un 13% tras el alto el fuego

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 3,94% y avanza hasta los 18.132,3 puntos tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

- El selectivo español firma su mayor alza diaria en un año y recupera la cota psicológica de los 18.100 puntos, un nivel que no ha superado desde que empezó la guerra en Oriente Próximo.

- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada con importantes avances. El Dax alemán ha subido un 5,13%, el FTSE Mib italiano un 3,65%, el Cac 40 francés un 4,49% y el FTSE 100 británico un 2,57%.

- Wall Street mantiene la euforia que registraba en la apertura. El Dow Jones sube un 2,92%; el S&P 500 avanza un 2,53% y el Nasdaq repunta un 3,22%.

- En Asia, las subidas han sido aún más pronunciadas: el Nikkei japonés gana un 5,3%, el Kospi surcoreano un 6,7%, el índice de Shenzhen un 4,1% y la Bolsa de Hong Kong más de un 3%.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se desploma un 13,18% y se sitúa en los 94,89 dólares por barril.

- El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cae un 17,6% hasta los 93,04 dólares por barril.

- El gas europeo TTF se hunde un 18,23% hasta los 43,54 euros por megavatio hora, acercándose a los niveles previos al estallido del conflicto.

- Los mercados celebran la tregua de dos semanas entre Washington y Teherán, que en principio garantizaba la reapertura total y segura del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo y gas.

- Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz después de acusar a Israel de violar el alto el fuego con un bombardeo masivo en Líbano aunque Donald Trump ha asegurado que el país no fue incluido en el acuerdo.

- El presidente estadounidense asegura haber “cumplido todos los objetivos militares” y apunta que las negociaciones de paz con Irán están avanzadas, con mediación de Pakistán.

- Israel confirma su adhesión al alto el fuego, pero mantiene operaciones activas en el Líbano, lo que introduce cierta incertidumbre sobre la estabilidad regional.

- El euro reaccionó al alza ayer para superar la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 1,1675 dólares y hoy continúa por encima de ella. La moneda común se cambia por 1,1684 billetes verdes

- El oro marca máximos desde el 18 de marzo por encima de los 4.800 dólares por onza y ahora intenta mantenerse por encima de ellos.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pelea por hacerse con los 72.000 dólares.