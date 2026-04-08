IAG se enfrenta a una gran prueba en los 4,60 euros tras un fuerte impulso alcista

El valor se enfrenta a una resistencia clave en los 4,60 euros, tras un hueco alcista desde los 4,23 euros.

El alto el fuego entre Irán y EE. UU. provoca una fuerte caída del precio del petróleo, beneficiando a IAG.

Alivio en los mercados europeos tras el alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán, acordado entre Teherán y Washington, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara la propuesta de Pakistán para facilitar las negociaciones. El petróleo cae con fuerza y el oro avanza con cierta determinación. La deuda estadounidense repunta y el dólar baja frente al euro.

Para que los mercados de renta variable se sientan del todo aliviados, este alto el fuego deberá traducirse en una paz duradera. Por su parte, el Ibex 35, que en la víspera experimentó un importante rechazo desde la zona de los 17.800 puntos, parte superando los 18.200 puntos y habrá que ver qué da la sesión de sí.

Entre los valores que integran nuestro principal índice, destaca el comportamiento de las acciones de IAG, que suben a razón de doble dígito en los primeros intercambios.

Esta tregua ha provocado una fortísima caída del precio del petróleo, que pierde entre el 13% y el 14% en pocas horas, beneficiando claramente a compañías como IAG, que utilizan esta materia prima como combustible para sus aviones. La aerolínea ha estado inhibida de cotización durante los primeros minutos de la sesión y se situó en la parte alta de la tabla.

En un contexto como el actual, y para tratar de analizar las acciones de IAG, en una situación normal tendríamos en cuenta su última presentación de resultados, costes operativos y previsiones, pero dada la volatilidad que sufre la renta variable en estos momentos, nos fijaremos en su comportamiento técnico de forma exclusiva, ya que nos aportará mayores pistas sobre hacia dónde se dirige el precio de su cotización.

Si analizamos el valor bajo el punto de vista técnico, debemos fijarnos en lo ocurrido desde el pasado mes de abril, es decir, hace exactamente 12 meses, cuando el precio rondaba los 2,40 euros por acción.

A partir de ahí, los títulos de IAG iniciaron una proyección alcista en forma de mínimos y máximos ascendentes que impulsaron paulatinamente el precio hasta alcanzar la zona próxima a los 5,30 euros por acción a finales de febrero. Esta zona constituyó los máximos históricos en formato intradiario del valor y siempre estuvo apoyada por su directriz, también alcista.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

Fue a partir de ese momento cuando comenzó un importante ajuste correctivo en los títulos de IAG, acompañado de un aumento significativo en el volumen de contratación, que llevó al valor a abrir incluso un hueco a la baja con origen en la zona de los 5,22 euros y que terminó por situar el precio en los 3,82 euros a finales de marzo.

Este nivel de soporte no es una zona cualquiera, sino que coincide con el 50% de su nivel de retorno proporcional al último tramo de subidas. Desde ahí, el valor trata de rehacerse. Tras varias semanas de consolidación, IAG elevó drásticamente la volatilidad y dejó abiertos varios huecos, tanto al alza como a la baja, fruto de la incertidumbre inversora.

En la sesión de hoy, sus acciones se han disparado, abriendo un gran hueco alcista con origen en la zona de los 4,23 euros, frenando el avance exactamente en la zona por donde transcurren las medias móviles de corto, medio y largo plazo. La última media móvil pasa ahora mismo por la zona de los 4,60 euros, que consideraremos como una resistencia dinámica clave.

En situaciones como la actual es importante no perseguir al precio, puesto que el escenario de alto el fuego y de caídas del petróleo podría estar ya en gran parte descontado.

Por tanto, una entrada en el valor en estos momentos elevaría el binomio rentabilidad-riesgo de manera excesiva, por lo que deberemos esperar a que el valor efectúe una formación de throwback hacia niveles de soporte relevantes que puedan generar alguna señal de entrada, al menos de forma parcial.

De esta manera, en la medida en que veamos a IAG ceder hacia la zona de los 4,39 euros por acción, que es su principal soporte de corto plazo, equivalente al 38,20% de Fibonacci a todo el proceso bajista anterior, podría ofrecer una oportunidad de entrada parcial buscando un rebote técnico hacia la zona de los 4,60 euros, que consideraremos como su principal objetivo.

Acometer compras cerca de este soporte implica tener que establecer una orden de protección todavía algo alejada, por debajo de los 4,29 euros en base cierres, por lo que será necesario adaptar el tamaño de la posición a como mucho un tercio del capital habitual por esta circunstancia.

Solamente con la superación de los 4,60 euros, con el filtro de dos sesiones diarias consecutivas o una semanal, se impulsaría el precio hacia los 4,74 euros, donde se sitúa su siguiente resistencia. No obstante, ese potencial cercano al 3% debería considerarse únicamente para perfiles que puedan asumir un elevado nivel de riesgo.