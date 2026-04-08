El crudo baja un 13% y las bolsas asiáticas suben hasta un 5% tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Irán permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante las dos semanas que dura el alto el fuego.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la suspensión de ataques a infraestructuras iraníes y el inicio de negociaciones, con mediación paquistaní.

Las principales bolsas asiáticas, como Tokio y Seúl, registraron subidas de hasta un 5% tras conocerse el acuerdo.

El precio del petróleo cayó más de un 13% tras el anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, situándose por debajo de los 100 dólares.

El precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares. Las principales bolsas asiáticas abrieron al alza este miércoles, impulsadas por el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

En concreto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 14,19% tras el anuncio, hasta los 96,92 dólares, mientras que el barril de brent, de referencia en Europa, bajaba un 13,3% hasta los 94,74 dólares.

Los principales índices de Tokio y Seúl se dispararon a la apertura.

El Nikkei japonés subió más de un 4% en los primeros minutos de la negociación.

Por su parte, el Kospi surcoreano crecía más del 5% en la apertura y el operador del parqué activó un 'sidecar' de compra, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas.

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, avanzaba poco después del arranque de la sesión un 2,51% (629,19 puntos), hasta situarse en 25.745,72 enteros.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái subía un 1,03% (40,09 puntos), hasta los 3.930,25, mientras que el de Shenzhen ganaba un 2,51% (336,73 puntos) y se situaba en 13.737,14 unidades.

Alto al fuego

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la suspensión durante dos semanas de un ataque previsto contra infraestructuras iraníes y el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo, en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes.

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con EEUU.