Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Se proponen estrategias de entrada y protección en estos valores, basadas en cierres por encima de niveles clave.

Wall Street recuperó posiciones a la espera de novedades sobre el Estrecho de Ormuz y el ultimátum de Donald Trump.

El selectivo español busca consolidarse sobre la media móvil de medio plazo en los 17.597 puntos tras la Semana Santa.

El selectivo español debería continuar con la pelea por hacerse con la media móvil de medio plazo que pasa por los 17.597 puntos en el inicio de la semana bursátil tras el parón por Semana Santa.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense, que sí tuvo contratación este lunes, recuperó posiciones perdidas en la última sesión de la semana pasada, a la espera de ver qué ocurre con el ultimátum de Donald Trump para que se abra el Estrecho de Ormuz.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,60 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entramos en el valor tras ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) PharmaMar: El valor confirma con dos cierres consecutivos por encima de los 88 euros, por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 87,50 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 33,10 euros en base cierres.