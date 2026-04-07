Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,65%) pierde los 17.500 puntos pendiente del ultimátum de Trump a Irán
El republicano ha puesto como plazo las 20.00 hora de Washington, las 2.00 hora española, para que Teherán desbloquee el paso por el estrecho de Ormuz.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:40 Así abre Wall Street
- 14:16 El empleo privado en EE. UU. sorprende al alza según ADP
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de BBVA
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:36 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:34 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 07:33 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión del martes en negativo. El selectivo, que ha llegado a subir un 1,5%, termina el día con un descenso del 0,64%, hasta los 17.444,3 puntos.
- Todas las principales bolsas europeas se giran a la baja en el inicio de una semana que será más corta de lo habitual tras haber permanecido cerradas el lunes por la celebración del Lunes de Pascua.
- El Dax alemán cede un 1,03%; el Cac 40 francés, un 0,67%; el FTSE 100 británico, un 0,92%, y el FTSE Mib italiano, un 0,4%.
- La confianza de los inversores europeos se hunde en abril, coincidiendo con la guerra en Irán. El índice Sentix ha caído a -19,2 puntos, su peor nivel desde abril de 2025. El desplome refleja un fuerte deterioro tanto en la percepción actual (-22,8) como en las expectativas (-15,5) de los inversores europeos.
- Las caídas llegan a Wall Street. El Dow Jones baja un 0,85%; el S&P 500, un 0,89%, y el Nasdaq Composite, un 1,25%.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,32%, hasta los 110,12 dólares por barril.
- El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, repunta un 2,94%, hasta los 115,71 dólares.
- El precio del gas europeo TTF se dispara un 5% y alcanza los 52,6 euros por megavatio hora.
- El petróleo y el gas suben después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara el lunes su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2.00 horas de la madrugada de este martes hora española.
- El republicano exige al país centroasiático la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.
- Trump ha advertido a Irán de que si no reabre este paso estratégico, el país "puede ser arrasado en una noche", amenazando con volar puentes y atacar sus centrales eléctricas para llevar al país "a la Edad de Piedra".
- Este mismo martes ha insistido en que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán. "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", ha asegurado en un mensaje en su red Truth Social.
- Irán ha cortado la comunicación directa con Estados Unidos tras la amenaza del presidente Trump de destruir la "civilización" iraní el lunes por la mañana, aunque continúan las conversaciones con los mediadores del alto el fuego, según informaron funcionarios de Oriente Medio a The Wall Street Journal y ha confirmado Reuters.
- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol alerta de una “triple crisis” global —energética, alimentaria y de materias primas— más severa que las de 1973, 1979 y 2022 juntas. Advierte que el mundo entra en un “abril negro” y que solo la reapertura del estrecho de Ormuz podría frenar el impacto.
- El euro se encuentra estable ante la resistencia de los 1,1550 frente al dólar.
- El oro pelea por hacerse con la resistencia de los 4.675 dólares por onza para poder seguir escalando posiciones.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, retrocede posiciones tras no poder ayer consolidar la zona de los 70.000 dólares.
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El fondo de impacto de María Ángeles León invierte en la moda aragonesa de PARIS/64
Global Social Impact Investments, la gestora de impacto de María Ángeles León (la mujer de Francisco García Paramés, Cobas AM), ha invertido a través de su fondo GSIF España en la empresa de moda PARIS/64.
Concretamente, en una ampliación de capital con la que la compañía prevé impulsar su próxima fase de crecimiento y expansión internacional y alcanzar los 30 millones de euros de facturación en 2030.
Desde su fábrica de Illueca (Zaragoza, Aragón), PARIS/64 contribuye a preservar y proyectar la tradición artesanal local y a generar empleo en un territorio históricamente vinculado al calzado y al trabajo de la piel, que en los últimos años se ha visto afectado por la transformación del sector y la pérdida de actividad industrial.
Tras la reciente apertura de su flagship store en Nueva York y de sus corners en El Corte Inglés, PARIS/64 seguirá avanzando en su crecimiento en España y en mercados internacionales. París, Tokio, Londres, Lisboa y Seúl figuran entre las aperturas previstas hasta 2030.
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La banca andorrana cierra 2025 con un beneficio agregado de 176 millones de euros y 113.248M en activos gestionados
El sector bancario andorrano ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio agregado de 176 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior. Esta evolución refleja un entorno marcado por la normalización de los tipos de interés, que ha comportado cierta presión sobre los ingresos financieros, compensada por la capacidad de adaptación del modelo de negocio a las nuevas condiciones de mercado y a las necesidades de la clientela.
El total de recursos gestionados de clientes (depósitos, fondos de inversión y mandatos de clientes) por parte de las entidades bancarias ha alcanzado los 113.248 millones de euros, un 21% más que en 2024, con un aumento de los depósitos del 6%. "Esta dinámica pone de manifiesto la capacidad de atracción y retención de capital de la plaza financiera andorrana", señalan desde la patronal Andorran Banking.
La banca del Principado mantiene las principales ratios, como solvencia (CET1 promedio del 17,16%) y liquidez (LCR del 257%), por encima de la media de los bancos europeos, al mismo tiempo que reduce la ratio de morosidad a mínimos históricos, hasta el 1,5%.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
La jornada de este martes se ha desarrollado en dos frentes radicalmente opuestos. Durante la mañana, el optimismo permitió al Ibex 35 escalar hasta los 17.808 puntos. Sin embargo, el escenario ha dado un giro dramático tras las declaraciones de Donald Trump en Truth Social, donde lanzaba serias advertencias.
El mensaje desató un goteo incesante de ventas que ha perforado soportes clave, borrando todas las ganancias iniciales. El índice español encara el cierre con una vela de connotaciones bajistas muy peligrosas. La volatilidad se ha adueñado del parqué, dejando al selectivo en una situación de extrema vulnerabilidad técnica frente a la incertidumbre geopolítica.
Cuando faltan pocos minutos para que los índices europeos cierren sus puertas, el índice español cotiza en mínimos intradía cediendo un 0,85% en los 17.403 puntos.
El podio de valores con mejor comportamiento está formado por: Telefónica (+0,67%), Unicaja Banco (+0,58%) y Cellnex (+0,52%).
Las mayores caídas son para: Amadeus (-3,18%), Grifols (-2,49%) e IAG (-2,16%).
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El intento de recuperación queda en nada
El intento de recuperación desde los 17.440 puntos se ha desvanecido rápidamente, dejando al índice español sin fuelle frente al empuje de los vendedores.
Tras alcanzar de forma fugaz la zona de los 17.550 enteros, el selectivo ha girado bruscamente a la baja y cede ahora un 0,64%.
Esta nueva recaída sitúa al parqué por debajo de sus niveles mínimos de la jornada, confirmando el dominio de los bajistas en una sesión marcada por la debilidad técnica y el pesimismo creciente entre los operadores.
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UnitedHealth (+8,25%) lidera con autoridad en el Dow Jones. Apple (-4,27%)
UnitedHealth lidera con autoridad el Dow Jones tras subir un 8,2% y superar los 304 dólares. El rally responde al anuncio de la administración Trump de elevar un 2,48% los pagos a las aseguradoras de Medicare para el próximo año, una cifra que pulveriza las previsiones de los analistas.
Este sólido avance de la aseguradora de salud, junto al repunte de Chevron (+2,58%), permite al índice mitigar el desplome de Apple (-4,27%).
Sin embargo, la presión vendedora sobre las grandes tecnológicas mantiene el tono cauteloso en Wall Street mientras los inversores rotan capital hacia sectores defensivos.
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El euro recupera los 1,1560 dólares
La moneda única avanza un 0,16% y encadena su segunda sesión al alza tras reactivarse desde el soporte de los 1,15 dólares.
El euro mantiene su objetivo de medio plazo en los 1,16, apoyado en una secuencia técnica de mínimos crecientes. Sin embargo, el impulso alcista choca con un muro importante en los 1,1625 dólares, nivel que frena el avance en el corto plazo.
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El Ibex 35 pierde los 17.500 puntos ante la incesante presión bajista
El selectivo español acentúa su caída, perfora el soporte de los 17.500 enteros y marca nuevos mínimos de la sesión en un goteo constante de ventas.
Solo un puñado de valores resiste el giro negativo, con Cellnex (+2,02%), Telefónica (+1,84%) y Acerinox (+0,98%) liderando los escasos avances.
El sentimiento bajista domina el parqué mientras la lista de empresas en rojo no deja de crecer.
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El PMI de Ivey en Canadá se mantiene en zona expansiva
El PMI de Ivey (no desestacionalizado) se sitúa en 56,5 en marzo, ligeramente por encima de los 56,3 previstos, consolidándose por encima del nivel de expansión.
El dato apunta a una actividad económica sólida en Canadá, aunque sin grandes sorpresas, lo que sugiere continuidad en el ritmo de crecimiento en el corto plazo.
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Se instala el color rojo en el Ibex 35
El selectivo español ha perforado sus niveles de soporte intradía hasta situarse en los 17.542 puntos, borrando definitivamente las subidas iniciales.
Con un descenso del 0,09%, el índice se instala en el lado rojo a medida que aumenta la presión vendedora en el parqué.
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Gemini ha dicho Irán advierte con un apagón regional si EE. UU. ataca sus centrales
Teherán rechaza las negociaciones con Washington y asegura que solo mostrará flexibilidad ante gestos recíprocos. La Guardia Revolucionaria advierte que un ataque a sus infraestructuras eléctricas sumirá en la "oscuridad total" a toda la región, incluyendo a Arabia Saudí.
Esta declaración responde al ultimátum de Donald Trump sobre la destrucción de la red energética iraní. La tensión diplomática alcanza un punto crítico mientras los mediadores de Pakistán intentan evitar una escalada total.
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Así abre Wall Street
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El selectivo espera la apertrua americana con debilidad
El selectivo español ha perdido todo el impulso de la mañana y gira al terreno negativo con un ligero descenso del 0,01%.
Tras haber tanteado los 17.800 puntos, la presión vendedora se ha impuesto y sitúa al índice de nuevo en el entorno de los 17.550 enteros.
La debilidad de los futuros americanos y la incertidumbre geopolítica han terminado por agotar la fuerza de los alcistas que luchan por instalar al índice de nuevo en el lado positivo.
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Las ventas minoristas en EE. UU. aceleran su crecimiento
El Índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas ha registrado un sólido avance interanual del 7,6%, superando el 6,9% del dato anterior.
Esta aceleración refleja la resiliencia del consumo estadounidense pese al entorno de incertidumbre global y las presiones inflacionistas.
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El VIX escala a 25 puntos
El índice de volatilidad sube un 3,69% y se consolida en los 25,02 enteros, superando con fuerza el umbral crítico de la calma. Este repunte confirma que el mercado ha entrado en una fase de inestabilidad y miedo ante el riesgo geopolítico.
La superación de los 20 puntos marca un cambio de ciclo hacia un entorno de alta tensión para los operadores.
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El Ibex 35 defiende los 17.600 puntos
El selectivo español logra reaccionar desde mínimos de la jornada y recupera la cota de los 17.600 enteros gracias al empuje de Cellnex, que lidera las subidas con un avance cercano al 4%.
Valores como Fluidra e Indra también sostienen al índice con ganancias superiores al 2%, compensando la debilidad del sector energético y farmacéutico.
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Última hora: Trump lanza una advertencia apocalíptica
El presidente estadounidense ha publicado un mensaje incendiario asegurando que una civilización entera podría desaparecer esta misma noche.
Aunque afirma no desear este desenlace, Donald Trump señala que es un escenario probable, elevando la retórica bélica a niveles sin precedentes.
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El empleo privado en EE. UU. sorprende al alza según ADP
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Trump eleva la expectación sobre Irán con un mensaje enigmático
Donald Trump asegura que “quizá pueda ocurrir algo revolucionariamente maravilloso” en relación con Irán, sin ofrecer más detalles. El presidente añade que “lo sabremos esta noche”, dejando el foco en un posible anuncio inminente.
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Resumen a media sesión
El selectivo español sigue tanteando los 17.600 puntos tras dibujar una figura técnica de agotamiento que amenaza con un giro hacia el signo negativo.
La sesión refleja un mercado dividido donde el Brent cotiza con avances situándose por encima de los 110 dólares, con la escalada del crudo americano hasta los 115 dólares.
En las criptomonedas, el bitcóin cede el nivel de los 68.360 dólares mientras el euro logra avanzar frente al billete verde.
Con el índice de volatilidad VIX superando los 20 puntos, la incertidumbre se consolida como la nota dominante en las plazas europeas.