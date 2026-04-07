Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,65%) pierde los 17.500 puntos pendiente del ultimátum de Trump a Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión del martes en negativo. El selectivo, que ha llegado a subir un 1,5%, termina el día con un descenso del 0,64%, hasta los 17.444,3 puntos.

- Todas las principales bolsas europeas se giran a la baja en el inicio de una semana que será más corta de lo habitual tras haber permanecido cerradas el lunes por la celebración del Lunes de Pascua.

- El Dax alemán cede un 1,03%; el Cac 40 francés, un 0,67%; el FTSE 100 británico, un 0,92%, y el FTSE Mib italiano, un 0,4%.

- La confianza de los inversores europeos se hunde en abril, coincidiendo con la guerra en Irán. El índice Sentix ha caído a -19,2 puntos, su peor nivel desde abril de 2025. El desplome refleja un fuerte deterioro tanto en la percepción actual (-22,8) como en las expectativas (-15,5) de los inversores europeos.

- Las caídas llegan a Wall Street. El Dow Jones baja un 0,85%; el S&P 500, un 0,89%, y el Nasdaq Composite, un 1,25%.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,32%, hasta los 110,12 dólares por barril.

- El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, repunta un 2,94%, hasta los 115,71 dólares.

- El precio del gas europeo TTF se dispara un 5% y alcanza los 52,6 euros por megavatio hora.

- El petróleo y el gas suben después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara el lunes su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2.00 horas de la madrugada de este martes hora española.

- El republicano exige al país centroasiático la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

- Trump ha advertido a Irán de que si no reabre este paso estratégico, el país "puede ser arrasado en una noche", amenazando con volar puentes y atacar sus centrales eléctricas para llevar al país "a la Edad de Piedra".

- Este mismo martes ha insistido en que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán. "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", ha asegurado en un mensaje en su red Truth Social.

- Irán ha cortado la comunicación directa con Estados Unidos tras la amenaza del presidente Trump de destruir la "civilización" iraní el lunes por la mañana, aunque continúan las conversaciones con los mediadores del alto el fuego, según informaron funcionarios de Oriente Medio a The Wall Street Journal y ha confirmado Reuters.

- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol alerta de una “triple crisis” global —energética, alimentaria y de materias primas— más severa que las de 1973, 1979 y 2022 juntas. Advierte que el mundo entra en un “abril negro” y que solo la reapertura del estrecho de Ormuz podría frenar el impacto.

- El euro se encuentra estable ante la resistencia de los 1,1550 frente al dólar.

- El oro pelea por hacerse con la resistencia de los 4.675 dólares por onza para poder seguir escalando posiciones.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, retrocede posiciones tras no poder ayer consolidar la zona de los 70.000 dólares.