BBVA se aproxima al nivel clave de los 19,27 euros que marcará su evolución a corto plazo

Tras una fuerte corrección desde máximos históricos, BBVA ha recuperado cerca del 9% desde mínimos, con el soporte clave en los 17,5 euros por acción.

BBVA abonará un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción, destinando más de 5.200 millones de euros al dividendo ordinario de 2025.

La entidad ha ejecutado casi el 50% de su programa de recompra de acciones, valorado en 1.000 millones de euros en esta fase.

BBVA se acerca a la resistencia clave de los 19,27 euros, nivel que marcará su evolución a corto plazo según el análisis técnico.

La cautela domina a los inversores ante la cercanía del plazo fijado por Donald Trump para que Irán alcance un acuerdo. El petróleo vuelve a subir mientras el mercado oscila entre la esperanza de reabrir el estrecho de Ormuz y el temor a un bloqueo que eleve la tensión.

Los mercados siguen de cerca un conflicto que ya suma seis semanas, con la mirada puesta en el ultimátum a Teherán para reactivar este paso clave para el 20% del crudo mundial. Trump advirtió que, sin acuerdo antes del martes por la noche en Washington, podría atacar infraestructuras energéticas y puentes.

Por su parte, el Ibex 35 se encuentra ante el reto de consolidar la zona de los 17.500 puntos, aunque no parece que vaya a ser una tarea sencilla. Si examinamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de BBVA, que suben con determinación, al menos en los primeros compases de la sesión.

BBVA ha ejecutado en su segunda semana casi la mitad del segundo tramo de su programa de recompra de acciones, que tiene un importe de 1.000 millones de euros y que alcanzaría los 3.960 millones sumando todos los tramos, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En concreto, la entidad presidida por Carlos Torres Vila ha alcanzado el 49,49% del total del plan.

Además, BBVA abona este viernes, 10 de abril, un dividendo complementario de 60 céntimos de euro brutos por acción en efectivo. Sumado al pago de 32 céntimos de euro brutos por acción del pasado noviembre, la entidad destinará un récord de más de 5.200 millones de euros al dividendo ordinario correspondiente a los resultados de 2025, equivalente al 50% del beneficio del ejercicio.

Por tanto, hoy martes 7 de abril es el último día para adquirir acciones con derecho a este dividendo, ya que mañana, miércoles, cotizarán exdividendo.

Si analizamos los títulos del BBVA desde el punto de vista técnico, se observa que, en el medio y largo plazo, el valor mantenía una estructura alcista, con una formación de mínimos crecientes y máximos ascendentes iniciada en septiembre de 2024 cerca de los 8 euros. Esta tendencia impulsó al banco hasta alcanzar máximos históricos el pasado 3 de febrero en formato intradiario, en la zona de los 22,33 euros.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Este desarrollo tendencial permitió avances muy importantes, pero fue tras alcanzar la zona cercana a los 22,30 euros cuando comenzó una fase de ajuste relevante para el banco. En este proceso, perdió más del 22% de su capitalización bursátil en una sucesión de caídas que lo llevó a situarse a finales de marzo en la zona de los 17,5 euros.

Tras este ajuste correctivo, BBVA ha formado una estructura lateral de la que trata de salir por la parte alta en el momento actual. El soporte en la zona de los 17,5 euros por acción coincide además con la proximidad de la media móvil de 200 períodos, que ha servido de base para frenar la presión bajista. A tenor del gráfico técnico, el valor parece intentar recuperar parte del último tramo de caídas.

Teniendo en cuenta este soporte en los 17,50 euros y su cotización actual, BBVA ya ha recuperado cerca del 9% desde mínimos. Para evitar entrar en niveles de sobrecompra y correr detrás del precio, conviene establecer los niveles técnicos clave que puedan ofrecer señales de entrada minimizando riesgos.

Si trazamos los niveles de retroceso de Fibonacci al último tramo bajista, se observa que en la zona de los 19,27 euros aparece una resistencia clave, correspondiente al 38,20% de esta proporcionalidad. Algo por encima, en torno a los 19,45 euros, confluyen la media móvil de corto y medio plazo que podrían frenar el precio a muy corto plazo.

Por tanto, desde el punto de vista técnico, BBVA es un valor para mantener en observación hasta que supere la zona de los 19,45 euros por acción. En ese punto generaría una señal de entrada para trading que podría proyectar el precio hacia los 19,85 euros como primer objetivo y, en un horizonte de medio plazo, hacia los 20,24 euros, niveles correspondientes al 50% y al 61,8% de retroceso de Fibonacci.

Además, la superación de los 19,45 euros en BBVA coincidiría con un Ibex 35 por encima de los 17.700 puntos, que constituye también un nivel clave de retroceso proporcional del último tramo bajista. Esto reforzaría el escenario de continuidad alcista en el muy corto plazo.

En cualquier caso, si se dan las condiciones para esa señal de entrada, que se encuentra a una distancia cercana al 2% desde los niveles actuales, convendría situar una orden de protección por debajo de los 19 euros por acción. La pérdida de este nivel implicaría la ruptura de un soporte relevante y marcaría el punto adecuado para proteger la estrategia planteada.