Telefónica encara el reto de superar los 3,80 euros y prolongar el rebote alcista

Superar los 3,79 euros abriría la puerta a nuevos avances, con objetivos en 3,86 y 3,92 euros por acción.

El plan estratégico "Transform & Grow" de Telefónica apuesta por rentabilidad, eficiencia y competitividad, con metas para 2030 y 2035.

La compañía ha perdido más del 31% de su capitalización desde agosto, pero ha iniciado una recuperación técnica relevante.

Las Bolsas europeas encaran la apertura de este martes con tono positivo, mientras el petróleo se estabiliza tras conocerse que el presidente de EE. UU., Donald Trump, estaría dispuesto a cesar la campaña militar contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue prácticamente bloqueado.

Un eventual repliegue estadounidense contribuiría a rebajar la tensión en la región y abriría la puerta a la reapertura de este enclave estratégico, cuya alteración ha sido determinante en el reciente repunte del crudo.

Por su parte, el Ibex 35, que terminó con un alza del 0,99%, buscará reconquistar y, sobre todo, mantenerse por encima de los 17.000 puntos, nivel clave de referencia que permitiría reducir la presión bajista. Si examinamos los valores de su composición, destacamos hoy martes el comportamiento de las acciones de Telefónica.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha presentado a los accionistas un plan para transformar la compañía con el objetivo de situarla entre las mejores telecos de Europa en 2030 y del mundo en 2035. La estrategia apuesta por más disciplina, rentabilidad, eficiencia y competitividad, con foco en los mercados más rentables.

Murtra ha subrayado que la hoja de ruta es clara y que el plan estratégico “Transform & Grow” ya está en marcha, con un desempeño operativo que evidencia la fortaleza del negocio. “Telefónica cumple y cumplirá”, ha asegurado.

Si analizamos los títulos de Telefónica bajo el punto de vista técnico, observamos que la compañía ha protagonizado un intenso y fuerte ajuste correctivo iniciado desde los máximos del pasado mes de agosto, cerca de la zona de los 4,69 euros por acción.

Este declive en bolsa ha llevado al valor a perder más del 31% de su capitalización bursátil desde agosto hasta el pasado mes de enero, cuando tocó la zona de los 3,23 euros, marcando mínimos interanuales. Además, por el camino el valor ha abierto un importante hueco a la baja con origen en los 4,11 euros que todavía no ha sido capaz de cerrar.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches TradingView

A partir de ahí, Telefónica está protagonizando un rebote con cierta virulencia que le ha llevado a recuperar la zona de los 3,57 euros por acción, que era su primera resistencia intermedia, y hoy busca superar un nuevo nivel de retroceso proporcional de Fibonacci, como es el 38,20% de toda la caída mencionada, es decir, la zona de los 3,79 euros.

Este movimiento se produce tras la formación de una banda lateral en la que ha oscilado el valor, comprendida aproximadamente entre los 3,48 y los 3,70 euros por acción. Además, la media móvil de corto plazo ha logrado contener la presión bajista en las últimas semanas, algo que, junto con el soporte de los 3,57 euros, ha permitido a la teleco rearmarse.

En su gráfico también se observa un incremento en el volumen de negociación en la zona de los 3,50 euros y su entorno, donde parece que los alcistas han estado acumulando títulos, lo que podría permitir a la operadora sostenerse en ese nivel y dar continuidad al rebote técnico.

En cuanto a zonas de interés relevantes, destaca el gap bajista de comienzos de noviembre, que viene condicionando la evolución de la operadora y que se sitúa en los 3,86 euros por acción, nivel que consideramos ahora mismo como su principal objetivo.

Así, con este escenario técnico sobre la mesa, podemos anticipar que Telefónica es uno de los valores que actualmente se encuentran en disposición de protagonizar nuevos avances que, en el caso de la teleco, tiendan a superar la resistencia más inmediata situada por encima de los 3,79 euros.

Este movimiento daría paso a la apertura de un nuevo tramo alcista con objetivos en los 3,86 euros y, posteriormente, en los 3,92 euros, nivel por donde pasa la media móvil de 200 periodos, una resistencia dinámica bastante crítica. A más medio plazo, el siguiente objetivo se sitúa en el origen del último hueco bajista aún por cerrar, en la zona de los 4,11 euros.

Así pues, la consecución de estos objetivos quedará condicionada a la superación del nivel de los 3,79 euros, lo que permitiría plantear una orden de compra tras dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal por encima de dicha cota.

En ese momento, Telefónica generaría una señal de entrada, a la que podríamos asociar una orden de protección situada por debajo de los mínimos de la jornada precedente, es decir, por debajo de los 3,67 euros en base cierres. De este modo, se podría aprovechar un posible nuevo tramo alcista de la operadora limitando el riesgo.