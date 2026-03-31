Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Elecnor confirma fortaleza técnica tras romper resistencias y se recomienda entrada con protección ante la pérdida de los 31,35 euros.

Laboratorios Rovi y PharmaMar son opciones interesantes, con entradas recomendadas tras superar los 82,60 y 88 euros respectivamente, y stops de protección definidos.

Entre los valores destacados para invertir están Meliá Hotels, con cierres por encima de 9 euros como señal positiva y protección ante la pérdida de 9,17 euros.

El selectivo español preparó el ataque a la importante cota de los 17.000 puntos para la sesión de hoy con el riesgo de ver primero una recogida de beneficios por el giro bajista de anoche en Wall Street.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufrió una importante recogida de beneficios de la que solo se salvó el Dow Jones por lo que nos deja ahora una sesión de incertidumbre para cerrar el primer trimestre del año.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,17 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) PharmaMar: El valor confirma con dos cierres consecutivos por encima de los 88 euros, por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 86,45 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 31,35 euros en base cierres.