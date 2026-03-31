El Ibex 35 retrocede un 7,1% en marzo y firma su mayor caída mensual desde la guerra de Ucrania

Otros activos como el oro y el euro también se vieron afectados, registrando caídas del 11% y 2,4% respectivamente durante el mes.

El conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz dispararon el precio del petróleo, que subió un 55% en marzo.

El selectivo español perdió la racha de ocho meses consecutivos en positivo y descendió hasta los 17.049,6 puntos.

El Ibex 35 cayó un 7,1% en marzo, sufriendo su mayor retroceso mensual desde junio de 2022, debido al impacto de la guerra en Irán.

El Ibex 35 sufre de lleno las consecuencias de la guerra en Irán. Las tensiones geopolíticas han llevado al principal selectivo español a registrar en marzo su peor balance mensual desde junio de 2022, en plena guerra de Ucrania, cuando cedió un 8,5%.

El índice nacional se ha dejado en este primer mes de conflicto en Oriente Próximo un 7,14%. Un retroceso que le ha hecho descender hasta los 17.049,6 puntos, muy por debajo de la cota de los 18.000 enteros que ampliamente había conquistado la bolsa española en febrero.

El dato, además de suponer el mayor retroceso para el Ibex 35 desde hace casi cuatro años, también implica perder la racha de ocho meses consecutivos en positivo que acumulaba el selectivo.

Con la caída, el Ibex se aleja del rendimiento del inicio de 2026. Un año que venía marcado por varios registros históricos y cuyas perspectivas se han visto mermadas por la guerra.

En el balance trimestral, el selectivo nacional sí consigue amortiguar algo la caída y retrocede un 1,3%. El dato supone también el primer trimestre en rojo desde el último de 2024, cuando el descenso de los últimos tres meses del año fue del -2,4%.

La factura de Irán

El conflicto en Irán detonó el pasado sábado 28 de febrero. En consecuencia, el golpe bursátil comenzó a sentirse en los mercados recién estrenado marzo, por lo que, para las bolsas, este balance mensual es la representación más pura de las consecuencias bélicas.

Para el Ibex 35, la mayor parte del impacto se concentró en la primera semana de guerra en Oriente Próximo. En ese período, el selectivo retrocedió un 7%, un bache muy parecido al del comienzo de la guerra en Ucrania.

De hecho, el selectivo español no veía un retroceso semanal tan abultado desde la primera semana íntegra de dicha guerra, la del 27 de febrero. Un conflicto que ya disparó la inflación en 2022 e hizo temblar los mercados bajo la perspectiva de desaceleración económica.

Tras este primer impacto, el Ibex ha ido atenuando poco a poco las incertidumbres derivadas del conflicto. Los inversores se han ido adaptando a un cambio de narrativa casi diaria en la que el foco ha estado puesto en un activo concreto: el petróleo.

El estrecho de Ormuz ha sido el escenario principal del plano económico de la guerra. El bloqueo del enclave estratégico ha puesto en jaque el paso mundial de mercancías. También el transporte del crudo.

Por él pasa el 20% de todo el petróleo que se comercializa por mar en el mundo y esto ha marcado el doble perfil del conflicto. No es sólo una disputa geopolítica, sino también una guerra con un fuerte factor energético.

Ya con el shock energético en medio del tablero, la segunda semana de la guerra dejó casi en tablas el rendimiento del índice nacional. Un leve 0,09% tiñó de rojo el segundo balance mensual de marzo, en parte impulsado por las perspectivas de fin de conflicto tras las primeras palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este sentido.

De hecho, los mercados se han ido movimiento al son de las declaraciones del republicano. Cualquier indicio que acercara el fin de la guerra ha sido muy bien recibido en las bolsas mundiales, aunque con el paso de las semanas, el relato cortoplacista también ha ido perdiendo peso.

En un contexto de ataques intermitentes y con un alto el fuego aún muy incierto, la tercera semana de guerra empeoró las perspectivas económicas, sobre todo por el repunte del precio del crudo. El Ibex 35 se dejó un 2,02%.

El mercado descontó el golpe inflacionario de un petróleo más caro y empezó a poner sobre la mesa el enfriamiento de la economía. Con ambos factores de fondo, el selectivo nacional consiguió avanzar la semana pasada un 0,53%.

Antes de la guerra

El rendimiento del Ibex en este mes de marzo contrasta, y mucho, con la trayectoria alcista que venía firmando el índice antes de que estallase la guerra en Oriente Próximo.

La bolsa española había avanzado un 6% en los dos primeros meses del año y el Ibex había acostumbrado a registrar récords cada poco tiempo.

De hecho, en la última jornada bursátil antes de los ataques a Irán, el selectivo nacional fijó su récord en términos intradiarios en los 18,573,8 puntos. Un día antes, el índice había firmado su máximo a cierre de sesión. La barrera se quedó en los 18.496,6 enteros.

En Europa, los parqués de referencia han seguido la misma tendencia. El Dax alemán se ha dejado en marzo sobre un 10%; el Cac francés, en torno a un 9% y el FTSE Mib italiano y el FTSE 100 británico, alrededor de un 6%.

Resto de activos

En este contexto, el gran vencedor ha sido el petróleo. El Brent, la calidad europea, ha escalado un 55% en marzo y ha firmado la mayor subida mensual de su historia.

De su mano, el West Intermediate Texas. El crudo estadounidense ha avanzado un 53%, lo que le ha hecho superar los 100 dólares por barril, frontera que no alcanzaba desde 2020.

En el otro extremo, algunos de los activos a los que el conflicto no les ha sentado tan bien: los metales preciosos. El oro ha caído un 11% y se prepara para registrar su mayor descenso mensual desde 2008.

El metal amarillo también venía de firmar récords históricos y cuestionar sus propios límites. Ahora cotiza sobre los 4.700 dólares por onza y deja atrás sus máximos por encima de los 5.600 dólares que firmó en enero.

La plata, afectada por su valor industrial, se ha dejado sobre un 20% y cotiza en torno a los 73,95 dólares.

En el entorno de las divisas, el euro ha sido uno de los perdedores. La moneda común ha retrocedido un 2,4% en marzo y termina el mes cambiándose por 1,15 billetes verdes. Ha llegado a caer hasta los 1,1411 dólares este mes.

El dólar, por su parte, ha mantenido una retórica inversa. El índice que mide el rendimiento de la moneda estadounidense ha subido un 2,5% este mes y ha alcanzado los 100 puntos, cifra que no se veía desde noviembre.