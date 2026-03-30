Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Valores recomendados para aprovechar una reacción alcista: Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, PharmaMar y Elecnor, todos con señales técnicas positivas y puntos de protección definidos.

El mercado estadounidense sufre caídas por la incertidumbre ante una posible incursión terrestre en Irán por parte de EE. UU.

El Ibex 35 no logró cerrar la semana sobre los 17.000 puntos y ahora lucha por no perder los 16.700.

El selectivo español fracasó en su intento de cerrar la semana por encima de los 17.000 puntos y ahora hay que luchar por no frenar la caída sin ceder los 16.700.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufrió un fuerte varapalo del que habrá que ver si en el comienzo de esta nueva semana logra reaccionar o continúa cayendo por una posible incursión terrestre en Irán por parte de EE. UU.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,17 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) PharmaMar: El valor confirma con dos cierres consecutivos por encima de los 88 euros, por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 86,45 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 31,35 euros en base cierres.