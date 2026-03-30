Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1%) avista los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 110 dólares

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,99%. Con el avance, el principal selectivo español se sitúa en los 16.969,2 puntos.

- Las principales bolsas europeas también cierran en verde tras iniciar el día con leves caídas. El Dax alemán suma un 1,11%; el Cac 40 francés, un 0,92%; el FTSE 100 británico, un 1,66%, y el FTSE Mib italiano, un 1,06%.

- La jornada avanza con signo positivo en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,96%; el S&P 500, un 0,56%, y el Nasdaq Composite, un 0,35%.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua. El crudo cae un 0,25%, hasta los 112,29 dólares por barril. Antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel, cotizaba en torno a los 72 dólares.

- El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarece un 2,38%, hasta los 102,02 dólares por barril.

- El precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, avanza un 1,33%, hasta los 54,9 euros por megavatio hora.

- Mientras continúan los ataques en Oriente Próximo y Pakistán parece que albergará en los próximos días conversaciones entre los países implicados en el conflicto, el foco sigue centrado en el estrecho de Ormuz.

- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha subrayado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz.

- Por su parte, la Marina iraní anunció este domingo que ha extendido su control sobre el estrecho de Ormuz al golfo de Omán, su puerta de entrada, y avisado a Estados Unidos de que abrirá fuego contra el portaaviones 'Abraham Lincoln' en el momento en que se encuentre a distancia de disparo.

- El euro pelea por pierde la zona de los 1,15 dólares, aunque se mantiene la pauta de mínimos crecientes.

- El oro vuelve a colocarse por encima de los 4.500 dólares, intentando estirar la reacción alcista.

- El bitcoin se mantiene por encima de los 65.000 dólares y ahora consolida precios por encima de los 67.500 dólares.