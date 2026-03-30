Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1%) avista los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 110 dólares
Comienza la quinta semana de guerra en Irán sin señales de ver un final cercano.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 14:03 Alemania acelera la inflación con un fuerte repunte mensual
- 10:07 Analizamos el comportamiento de las acciones de Endesa
- 09:11 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:25 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:56 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,99%. Con el avance, el principal selectivo español se sitúa en los 16.969,2 puntos.
- Las principales bolsas europeas también cierran en verde tras iniciar el día con leves caídas. El Dax alemán suma un 1,11%; el Cac 40 francés, un 0,92%; el FTSE 100 británico, un 1,66%, y el FTSE Mib italiano, un 1,06%.
- La jornada avanza con signo positivo en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,96%; el S&P 500, un 0,56%, y el Nasdaq Composite, un 0,35%.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua. El crudo cae un 0,25%, hasta los 112,29 dólares por barril. Antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel, cotizaba en torno a los 72 dólares.
- El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarece un 2,38%, hasta los 102,02 dólares por barril.
- El precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, avanza un 1,33%, hasta los 54,9 euros por megavatio hora.
- Mientras continúan los ataques en Oriente Próximo y Pakistán parece que albergará en los próximos días conversaciones entre los países implicados en el conflicto, el foco sigue centrado en el estrecho de Ormuz.
- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha subrayado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz.
- Por su parte, la Marina iraní anunció este domingo que ha extendido su control sobre el estrecho de Ormuz al golfo de Omán, su puerta de entrada, y avisado a Estados Unidos de que abrirá fuego contra el portaaviones 'Abraham Lincoln' en el momento en que se encuentre a distancia de disparo.
- El euro pelea por pierde la zona de los 1,15 dólares, aunque se mantiene la pauta de mínimos crecientes.
- El oro vuelve a colocarse por encima de los 4.500 dólares, intentando estirar la reacción alcista.
- El bitcoin se mantiene por encima de los 65.000 dólares y ahora consolida precios por encima de los 67.500 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Sesión de alta volatilidad para el Ibex 35, que no logró superar la zona de los 17.000 puntos, al menos por el momento. Durante toda la jornada mantuvo una intensa lucha entre alcistas y bajistas en torno a los 16.900 puntos.
A poco más de media hora para el cierre de la sesión en Europa, los alcistas protagonizaron un latigazo que llevó al índice a la zona de máximos intradía. Cotizó entre los 16.983 y los 16.762 puntos.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,67% en los 16.951 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Acciona (+3,05%), Acciona Energía (+3,04%) e Iberdrola (+2,72%).
Las mayores caídas son para: Acerinox (-2,12%), IAG (-1,73%) y ArcelorMittal (-1,56%).
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Fuerte reacción alcista en el selectivo español
El Ibex 35 acaba de protagonizar un giro al alza que lo ha catapultado hasta la zona de máximos de la sesión. Faltará ver si de cara al cierre logra rebasarlos o no.
El tirón al alza está siendo importante y suma ya un 0,80% de subida hasta los 16.072 puntos.
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The Travelers, Walt Disney y Microsoft son los más alcistas del Dow Jones
The Travelers encabeza los avances del Dow Jones con un repunte del 2,47%, seguida de Walt Disney con un 2,16% y Microsoft con un 2,02%.
En el lado negativo, Caterpillar pierde un 2,87%, Cisco Systems un 1,96% y Apple retrocede un 0,90%.
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Última hora: FNMA y FMCC se disparan un 20% tras comentarios de Ackman
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El euro se debilita y cae por debajo de 1,15 dólares
El cruce del euro frente al dólar pierde un 0,40% hasta situarse en 1,1462 dólares, acumulando cuatro sesiones consecutivas a la baja y mostrando presión continuada sobre la moneda única frente al billete verde.
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El selectivo español incrementa la volatilidad
El Ibex 35 recupera fuerza tras tocar los 16.847 puntos y sube un 0,26%, situándose en 16.882.
La presión bajista persiste cerca de los 16.900 puntos, mientras la posible reactivación del tránsito de buques chinos por el estrecho de Ormuz alivia tensiones geopolíticas y aporta cierto respiro al mercado.
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Wall Street avanza con fuerza moderada y la tecnología se queda atrás
Los principales índices americanos cotizan al alza, con el S&P 500 subiendo un 0,25% hasta los 6.385 puntos, el Dow Jones de industriales un 0,48% en 45.383 puntos y el Nasdaq 100 ganando apenas un 0,13% en 23.165 puntos, mostrando un sesgo más débil en el sector tecnológico.
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Ibex 35 pierde fuerza y se aleja de los 16.900 puntos
El Ibex 35 modera su avance hasta un 0,10%, situándose en 16.858 puntos tras subir apenas 21 puntos. La presión bajista aumenta y crecen las probabilidades de un giro negativo en el selectivo.
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Última hora: cientos de fuerzas especiales de EE. UU. se despliegan en Oriente Medio
Fuentes citadas por CBS indican que cientos de militares estadounidenses, entre SEALs de la Armada, Rangers del Ejército, Marines y paracaidistas, se encuentran actualmente desplegados en Oriente Medio, en una operación que refuerza la presencia estratégica de EE. UU. en la región.
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La guerra de Irán consolidará el estatus de superpotencia de China
La destreza industrial de Pekín lo sitúa en una buena posición para extraer beneficios económicos y diplomáticos.
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Resumen de la sesión antes de la apertura americana
El Ibex 35 sigue sin poder superar los 17.000 puntos en una jornada con una volatilidad bastante elevada y se mantiene alrededor de los 16.900, mientras los futuros americanos anticipan subidas.
El Brent supera los 107 dólares por barril y el crudo estadounidense alcanza los 100 dólares.
El oro supera los 4.560 dólares, la plata sube un 2%, el euro consolida frente al dólar y el bitcóin suma casi un 3%, mostrando fuerza en los activos refugio y en el criptoactivo.
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Ibex 35 supera con claridad los 16.900 puntos
Una nueva reacción alcista impulsa al Ibex 35 hasta los 16.930 puntos, con ganancias del 0,55%. El selectivo encara ahora la zona de resistencia intradía en 16.960 puntos, nivel clave para confirmar la continuidad del impulso positivo.
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EE. UU. ve oportunidad en Irán y apuesta por más suministro de petróleo
El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, advierte que el mercado petrolero enfrenta un déficit de 10-12 millones de barriles diarios y señala que el petróleo ruso e iraní no sancionado está “en el agua”.
Destaca el aumento de barcos en el estrecho de Ormuz y la progresiva oferta gracias a acuerdos con Irán, asegurando que EE. UU. retomará el control estratégico de la zona.
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Nueva Pescanova vuelve a la senda de los beneficios y supera los 1.000 millones en ventas
El grupo pesquero ha cerrado 2025 con un resultado neto consolidado de 1,1 millones de euros.
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El Euríbor se despide de marzo con una subida por encima del 2,9%
Tras la subida del Euríbor, la media mensual se sitúa en 2,551% en marzo, lo que supone un aumento de 0,000 puntos respecto al día anterior.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
NVIDIA: 169,07 dólares, +0,93%
Micron: 365,50 dólares, +2,36%
Tesla: 364,35 dólares, +0,70%
Meta Platforms: 533,50 dólares, +1,48%
Microsoft: 359,99 dólares, +0,90%
Amazon.com: 201,31 dólares, +0,99%
AbbVie: 210,00 dólares, +0,29%
Palantir: 143,95 dólares, +0,62%
AMD: 205,00 dólares, +1,49%
Alphabet A: 275,31 dólares, +0,35%
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Bitcoin rebota con fuerza desde los 65.000 dólares
El precio del bitcóin sube un 2,85% hasta los 67.820 dólares tras tocar suelo cerca de los 65.000, recuperando parte de las pérdidas del último tramo bajista y mostrando renovado impulso comprador en el mercado.
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Alemania acelera la inflación con un fuerte repunte mensual
El IPC de Alemania sube un 1,1% en marzo, muy por encima del 0,2% anterior y en línea con lo esperado. En tasa interanual, avanza hasta el 2,7% desde el 1,9%.
El dato confirma una aceleración de los precios que vuelve a poner el foco en la presión inflacionista.
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El Ibex 35 sigue intentándolo
El Ibex 35 se mantiene atascado bajo los 16.900 puntos, incapaz de consolidar la ruptura pese al tono positivo general. Acciona y Acciona Energía destacan con subidas cercanas al 3%, pero la falta de continuidad compradora mantiene la presión en esta zona clave y deja dudas a corto plazo.