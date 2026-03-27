Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

El mercado estadounidense sigue sin reaccionar al alza tras la extensión del ultimátum de Trump a Irán sobre el Estrecho de Ormuz.

El selectivo español pierde el nivel de los 17.000 puntos pero tiene otra oportunidad en el cierre semanal.

El selectivo español fracasa en su intento por defender los 17.000 puntos, aunque tiene una nueva oportunidad con el cierre semanal.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense no logra girarse al alza tras conocer que Trump vuelve a extender el ultimátum a Irán para abrir el Estrecho de Ormuz hasta el próximo 6 de abril.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,17 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) PharmaMar: El valor confirma con dos cierres consecutivos por encima de los 88 euros, por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 86,45 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 31,35 euros en base cierres.