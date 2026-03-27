Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde un 8,5% en el primer mes de guerra en Oriente Próximo

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,95%. Con el retroceso, el índice desciende hasta los 16.802,5 puntos.

- En el conjunto de la semana, el principal selectivo español sí consigue avanzar, en concreto, un 0,53%. Así, el Ibex ve el verde después de tres semanas consecutivas en negativo, que coinciden con el inicio de la guerra en Irán.

- El conflicto en Oriente Próximo cumple este sábado su primer mes de guerra abierta. En este periodo, el índice nacional se ha dejado un 8,49%, aunque habrá que esperar a la semana que viene para saber el rendimiento del Ibex en marzo. Con las cifras actuales, se juega firmar el peor mes desde junio de 2022.

- Los títulos de Enagás se han disparado un 17% después de que la compañía haya anunciado la renovación de su presidente y de su CEO, así como un nuevo plan estratégico de cara a 2027.

- Las principales bolsas europeas también terminan la semana en rojo. Los descensos en la sesión de hoy han ido del 0,07% al 1,32%.

- Wall Street sigue la sesión en tono negativo. Las caídas superan el 1%.

- Donald Trump ha extendido diez días el ultimatum para que Irán abra el estrecho de Ormuz. Según el Wall Street Journal, el Pentágono se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Próximo.

- El ejército israelí continúa bombardeando Irán. Sus ataques han alcanzado esta madrugada centros de producción de misiles y sistemas de defensa antiaérea.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sigue tensionado. El crudo avanza un 3,3%, hasta los 111,57 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate repunta un 4,17%, hasta los 98,39 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas holandés TTF cae un 1,84%, hasta los 54,2 euros por megavatio/hora.

- En cuanto a las referencias macroeconómicas, hoy se ha conocido la inflación del mes de marzo en España. El dato del IPC empieza a reflejar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y la inflación se dispara hasta el 3,3% en el tercer mes del año, un punto porcentual más que en febrero.

- El euro continúa sin poder hacerse con los 1,16 dólares, aunque se mantiene la pauta de mínimos crecientes.

- El oro vuelve a acercarse a los 4.500 dólares, que lo utiliza como soporte para reaccionar al alza.

- El bitcoin no puede mantenerse por encima de los 70.000 dólares y ahora busca el apoyo de la media móvil de medio plazo para reaccionar al alza.