Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde un 8,5% en el primer mes de guerra en Oriente Próximo
El principal selectivo español sí consigue salvar la semana, y cierra en verde después de tres balances negativos consecutivos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 0,95%. Con el retroceso, el índice desciende hasta los 16.802,5 puntos.
- En el conjunto de la semana, el principal selectivo español sí consigue avanzar, en concreto, un 0,53%. Así, el Ibex ve el verde después de tres semanas consecutivas en negativo, que coinciden con el inicio de la guerra en Irán.
- El conflicto en Oriente Próximo cumple este sábado su primer mes de guerra abierta. En este periodo, el índice nacional se ha dejado un 8,49%, aunque habrá que esperar a la semana que viene para saber el rendimiento del Ibex en marzo. Con las cifras actuales, se juega firmar el peor mes desde junio de 2022.
- Los títulos de Enagás se han disparado un 17% después de que la compañía haya anunciado la renovación de su presidente y de su CEO, así como un nuevo plan estratégico de cara a 2027.
- Las principales bolsas europeas también terminan la semana en rojo. Los descensos en la sesión de hoy han ido del 0,07% al 1,32%.
- Wall Street sigue la sesión en tono negativo. Las caídas superan el 1%.
- Donald Trump ha extendido diez días el ultimatum para que Irán abra el estrecho de Ormuz. Según el Wall Street Journal, el Pentágono se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Próximo.
- El ejército israelí continúa bombardeando Irán. Sus ataques han alcanzado esta madrugada centros de producción de misiles y sistemas de defensa antiaérea.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sigue tensionado. El crudo avanza un 3,3%, hasta los 111,57 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate repunta un 4,17%, hasta los 98,39 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas holandés TTF cae un 1,84%, hasta los 54,2 euros por megavatio/hora.
- En cuanto a las referencias macroeconómicas, hoy se ha conocido la inflación del mes de marzo en España. El dato del IPC empieza a reflejar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y la inflación se dispara hasta el 3,3% en el tercer mes del año, un punto porcentual más que en febrero.
- El euro continúa sin poder hacerse con los 1,16 dólares, aunque se mantiene la pauta de mínimos crecientes.
- El oro vuelve a acercarse a los 4.500 dólares, que lo utiliza como soporte para reaccionar al alza.
- El bitcoin no puede mantenerse por encima de los 70.000 dólares y ahora busca el apoyo de la media móvil de medio plazo para reaccionar al alza.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la jornada. Saldo semanal
Jornada de caídas para el Ibex 35, que encadena ya dos sesiones consecutivas en números rojos. El signo negativo dominó la sesión, aunque a media jornada, tras marcar mínimos intradiarios en los 16.696 puntos, los alcistas comenzaron a reaccionar para recuperar parte de la caída acumulada.
El índice logró subir hasta los 16.900 puntos en la segunda mitad de la sesión, pero no pudo mantenerlos. Enagás fue el protagonista de la jornada acumulando una subida importante superior al doble dígito desde primera hora.
A falta de pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español se deja un 0,77% en los 16.828 puntos. El saldo semanal es positivo con una subida de algo menos del 1%.
El podio de ganadores de la sesión, a esta hora, está formado por: Enagás (+16,35%), Fluidra (+1,26%) y Logista (+0,79%).
Las mayores caídas son para: Indra (-4,44%), Solaria (-3,78%) y Acciona Energía (-2,83%).
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Chevron lidera subidas en el Dow Jones mientras United Health cae
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El Ibex 35 sigue en plena fase de recuperación intradiaria
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El oro al contado sube un 3% y alcanza los 4.514,5 dólares por onza
El precio del oro al contado amplía sus ganancias hasta 4.514,5 dólares por onza, con un avance del 3%. El repunte refleja un movimiento alcista significativo en el mercado del metal precioso, impulsado por factores de demanda y aversión al riesgo.
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Barkin advierte sobre la incertidumbre económica por IA y energía
El miembro de la Reserva Federal, Barkin, señaló que los rápidos avances en inteligencia artificial y la guerra han oscurecido las perspectivas económicas.
Advirtió que el aumento del precio de la gasolina afecta la confianza del consumidor y limita otros gastos, mientras la inversión en IA y el comportamiento de los hogares más ricos mantienen la demanda contenida.
Además, afirmó que seguirá muy atento a los datos de inflación y expectativas.
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El mercado se instala en zona de miedo según el Fear & Greed
El índice Fear & Greed se sitúa en 40 sobre 100, indicando un claro predominio del miedo en el sentimiento del mercado. Este nivel sugiere cautela entre los participantes, en un contexto donde la volatilidad y la incertidumbre siguen marcando el pulso de las bolsas.
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Enagás sube más del 16% en el Ibex 35 que sigue rojo
El Ibex 35 logra reconquistar los 16.800 puntos y cotiza en 16.820, aunque mantiene un sesgo negativo al perder 142 puntos desde el cierre anterior. Enagás destaca dentro del selectivo con una subida cercana al 16%, en una sesión aún marcada por la volatilidad.
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La confianza del consumidor en EE. UU. cae con fuerza en marzo
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan baja a 53,3 desde 56,6 y queda por debajo de los 55,5 esperados. Las expectativas del consumidor también retroceden a 51,7 frente a 56,6 anteriores, alejándose del consenso de 54,1 y apuntando a un deterioro en la percepción económica.
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Las expectativas de inflación en EE. UU. repuntan en marzo
Las expectativas de inflación a corto plazo de la Universidad de Michigan suben al 3,8% en marzo, por encima del 3,4% esperado y del dato previo. A cinco años se sitúan en el 3,2%, en línea con lo previsto pero ligeramente por debajo del 3,3% anterior, mostrando un ajuste en las previsiones a largo plazo.
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Vodafone arrebata a Masorange el contrato mayorista de móvil con Avanza Fibra
Vodafone España ha iniciado el proceso de migración de los clientes móviles del grupo Avanza Fibra a su red.
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El Ibex 35 continúa intentando recuperar los 16.800 puntos
El Ibex 35 busca reconquistar la zona de los 16.800 puntos en un contexto de estabilización en las últimas horas. Pese a esta pausa, el sesgo continúa siendo bajista, con el selectivo cediendo algo más del 1% a esta hora.
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El CEO de Santander subraya la "situación sólida" del banco para afrontar 2026 pese a los riesgos
El consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, ha subrayado que la entidad parte de una "situación sólida" para afrontar 2026 pese a los retos y riesgos que se presentan por las incertidumbres globales.
"Hemos reforzado el seguimiento de los principales riesgos, evaluando escenarios adversos y asegurando que nuestra posición de capital y liquidez nos permita absorberlos holgadamente. Partimos de una situación sólida para afrontar el nuevo ejercicio", ha afirmado durante su intervención en la junta general de accionistas, que se celebra este viernes de forma exclusivamente 'online'.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 mantiene el rojo antes de la apertura americana. Enagás +16,35%
El Ibex 35 modera la volatilidad de la mañana y se mantiene estable en zona negativa, a la espera de la apertura estadounidense.
El selectivo cede un 1,34% hasta los 16.736 puntos, cerca de mínimos de la sesión, con Enagás disparándose un 16,35%. En la parte baja, Solaria cae un 4,37% y Acciona Energía un 3,68%, liderando los descensos.
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Novo Nordisk logra un hito con la primera insulina semanal
Novo Nordisk ha recibido la aprobación de la FDA para comercializar Awiqli, la primera y única insulina basal de administración semanal.
Este avance supone un cambio relevante en el tratamiento de la diabetes, al reducir la frecuencia de inyecciones y mejorar la adherencia de los pacientes, con potencial impacto en el mercado farmacéutico.
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Ysios Capital lanza InceptionBio, un fondo de 100 M€ para impulsar la creación de compañías biotecnológicas
Ysios Capital, gestora europea de venture capital en ciencias de la vida, ha lanzado InceptionBio, un nuevo fondo con un tamaño objetivo de 100 millones de euros para impulsar la creación de compañías biotecnológicas y el desarrollo de proyectos en fases tempranas, con especial foco en España.
El fondo ya ha completado un primer cierre, que ha contado con la participación del CDTI, a través de su SICC Innvierte, para apoyar la inversión en empresas innovadoras de alto potencial. Prevé impulsar la creación de, al menos, tres nuevas compañías biotecnológicas en 2026.
La iniciativa estará liderada por Joan Perelló, managing partner, y Arturo Urrios, partner, "reforzando la capacidad de Ysios de identificar, validar y estructurar nuevos proyectos desde etapas muy iniciales".
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Morabanc renombra BEF bajo su marca, le da el timón a Maté (Tressis) y empezará a operar como banco español en 2027
Grupo MoraBanc continúa avanzando en la ejecución de su plan estratégico en España y ha registrado oficialmente el cambio de denominación social de Banco Europeo de Finanzas (BEF), que pasa a operar bajo el nombre de MoraBanc con domicilio en la calle Jorge Manrique 12. El banco cuenta con un consejo de administración presidido por Juan María Nin, y el desarrollo del proyecto está liderado por José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis.
La hoja de ruta para el crecimiento y fortalecimiento del Grupo en España se extiende hasta 2027, cuando se prevé que, tras la integración de Tressis, MoraBanc empiece a operar como banco en España a todos los efectos. Además de estrenar denominación, MoraBanc en España está configurando la estructura de gobierno de su negocio mediante la incorporación de perfiles clave para el desarrollo de su actividad.
Manuel Aguilera, director general de BEF desde hace 13 años, mantiene su cargo como director general de MoraBanc en España. Junto a él, se incorporan Fernando Vallcanera, director de Riesgos, y Beatriz Herrero, directora Financiera. Completa el equipo Gustau Yubero, como responsable de Auditoría Interna, y Gregorio Aranda, como responsable de la plataforma bancaria.
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Así viene Wall Street
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Micron: 353,60 euros -0,52%
NVIDIA: 170,87 euros -0,22%
Tesla: 369,61 euros -0,67%
Meta Platforms: 540,70 euros -1,25%
Microsoft: 362,07 euros -1,07%
Palantir: 144,50 euros -2,07%
Alphabet A: 277,31 euros -1,29%
AMD: 201,24 euros -1,24%
Amazon.com: 205,99 euros -0,75%
CrowdStrike Holdings: 365,65 euros -6,87%
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Dombrovskis advierte que un conflicto prolongado podría frenar el crecimiento de la UE