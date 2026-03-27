Enagás se dispara en bolsa y desafía sus máximos históricos en los 15,99 euros

El aplazamiento adicional de una posible ofensiva contra Irán, decidido por el presidente de EE. UU., Donald Trump, ofrece cierto respiro a las Bolsas, aunque el temor a un conflicto duradero sigue pesando sobre los inversores.

En este contexto, el Ibex 35, que en la última sesión cedió un 1,21%, buscará preservar el balance semanal positivo y, especialmente, consolidarse por encima de los 17.000 puntos. Entre los valores de su composición, destacamos hoy viernes el comportamiento de las acciones de Enagás, que experimentan subidas de doble dígito en los primeros compases de la sesión.

Existen varios motivos que están impulsando la subida de hoy. Por una parte, la junta general de Enagás ha aprobado la continuidad de su cúpula directiva, renovando los mandatos de Antonio Llardén y Arturo Gonzalo, según comunicó la compañía.

Tanto el presidente como el consejero delegado ratificaron su intención de sostener un dividendo de 1 euro por acción más allá de 2026, en línea con su política de retribución al accionista. Asimismo, la empresa avanzó que dará a conocer un nuevo plan estratégico en 2027.

Pero el factor que realmente está detrás de la subida de hoy de la gasista es la decisión de la CNMC de someter a audiencia pública la nueva metodología de retribución de las redes gasistas, un planteamiento que incorpora cambios significativos y favorables para su actividad de transporte, impulsando el interés del mercado.

El impacto para Enagás apunta a ser claramente positivo. El banco calcula un aumento de ingresos cercano a 50 millones de euros al año, al que se añadirían unos 20 millones adicionales ligados al impulso de los gases renovables. En conjunto, estos ajustes refuerzan la visibilidad operativa del grupo y respaldan la sostenibilidad de su dividendo, fijado en 1 euro por acción, con una rentabilidad próxima al 6,8% desde 2026.

Si analizamos los títulos de Enagás desde el punto de vista técnico, debemos centrarnos en lo ocurrido desde diciembre de 2024 si tratamos de evaluar el medio y largo plazo. Desde la zona de los 10,75 euros por acción, el valor ha dibujado una estructura de mínimos y máximos relativos crecientes que ha ido impulsando el precio a medida que avanzaban los meses.

Evolución de las acciones de Enagás Eduardo Bolinches TradingView

Este comportamiento positivo en Bolsa ha llevado a Enagás, durante las últimas semanas, a marcar máximos anuales en formato intradía en los 15,46 euros por acción, tras acelerar el impulso alcista desde comienzos de este ejercicio.

Posteriormente a esta zona de máximos anuales, el valor ha desarrollado una fase de consolidación desplegando un amplio lateral entre el soporte de los 14,35 euros y la resistencia de los 15,35 euros por acción. En el corto plazo, la presencia de la media móvil ha servido como apoyo dinámico, permitiendo a los alcistas sostener la última fase correctiva.

Sin embargo, lo más relevante para el valor es lo ocurrido en la sesión de hoy, donde, con alzas de doble dígito, Enagás ha puesto en jaque y ha superado los máximos históricos alcanzados en enero de 2020, situados en la zona de los 15,98 euros por acción. Faltaría la confirmación en precios de cierre.

Con un conjunto de tres medias móviles en clara pendiente alcista, un fondo de mercado favorable y un gráfico técnico que ha mejorado de forma significativa tras la subida de hoy, Enagás se sitúa como uno de los valores con mayor atractivo técnico en estos momentos.

De cara a trazar una estrategia sobre el valor, conviene esperar al cierre semanal de la sesión de hoy o a los dos próximos cierres diarios. Si Enagás logra cerrar por encima de sus anteriores máximos históricos, es decir, por encima de los 16 euros, la gasista confirmará una señal de fortaleza, descartando que el movimiento actual sea puntual.

Si se cumplen estas premisas, se podría plantear una entrada con un primer objetivo en la zona de los 17 euros. No obstante, es clave que el valor no pierda los mínimos de la sesión de hoy, situados en torno a los 15,60 euros por título, nivel que actuaría como referencia para colocar una orden de protección.

Por debajo de ese nivel se neutralizaría el impulso alcista actual. En un entorno de elevada volatilidad como el actual, resulta aconsejable ajustar el tamaño de la posición, dado que la distancia entre el punto de entrada y el nivel de protección es relativamente amplia.

En cambio, si ya se tienen títulos de la gasista en cartera, lo más recomendable sería mantener.