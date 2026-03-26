Merlin Properties necesita cerrar por encima de 14,30 euros para relanzar el rebote

Si el precio retrocede a 13,45 euros, podría ser una oportunidad de entrada, mientras que el soporte clave se sitúa en los 13 euros.

El valor técnico de Merlin muestra una tendencia alcista, pero necesita cerrar por encima de 14,30 euros para confirmar un nuevo tramo alcista.

Banco Santander y Nortia, principales accionistas, se comprometen a acudir a la operación, suscribiendo más de 18 millones de acciones entre ambos.

Merlin Properties lanza una ampliación de capital acelerada de hasta el 10% para reforzar inversiones en centros de datos.

La inestabilidad persistente en Oriente Próximo, junto a los mensajes dispares lanzados por EE. UU. e Irán sobre un posible alto el fuego, está frenando el apetito por el riesgo en los mercados. Este jueves, los inversores se mueven con prudencia ante la rapidez de los acontecimientos en la región.

En este contexto, el Ibex 35, que ayer cerró ligeramente por debajo de los 17.200 puntos, tratará de defender la cota de los 17.000, un nivel clave desde el punto de vista técnico y psicológico. Mirando hacia los valores de su composición, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Merlin Properties, favorecidas por una ampliación de capital.

Merlin ha activado una ampliación de capital acelerada de hasta el 10% de su capital con el fin de reforzar su inversión en centros de datos, una de sus principales líneas estratégicas. La operación contempla la emisión de hasta 56,27 millones de nuevas acciones ordinarias, con un valor de mercado cercano a los 768 millones de euros, a través de una colocación privada dirigida únicamente a inversores institucionales.

Los dos principales accionistas de la socimi, Banco Santander y Nortia, se han comprometido a acudir a la operación. Concretamente, Santander, titular del 24,71% del capital, suscribirá 13.904.917 acciones, mientras que Nortia, con el 8,17% del capital social, suscribirá 4.599.460 acciones.

Si analizamos los títulos de Merlin Properties bajo el punto de vista técnico y nos centramos en el medio y largo plazo, observamos un valor alcista que forma una pauta de mínimos y máximos relativos crecientes iniciada durante el pasado mes de abril en la zona próxima a los 8,35 euros.

Merlin Properties ha venido mostrando fortaleza durante todo ese tiempo, lo que le ha permitido incluso dibujar una directriz alcista o zona de mínimos crecientes que ha respetado en todo momento, apoyándose en ella para alcanzar nuevos objetivos. Esta estructura técnica refuerza la confianza en la continuidad de la tendencia mientras no se produzcan rupturas relevantes.

Evolución de las acciones de Merlin Properties Eduardo Bolinches TradingView

La socimi, fruto de esa tendencia alcista continuada, llegó a alcanzar en la jornada del pasado 27 de febrero unos máximos históricos en formato intradía en la zona de los 15,36 euros, produciéndose un rechazo del precio justo en ese nivel, donde los alcistas no tuvieron argumentos para seguir avanzando.

La pérdida de la zona de los 15 euros ha derivado en un ajuste correctivo que, tras un incremento notable de la volatilidad, llevó al valor a buscar la zona cercana a los 13 euros durante esta misma semana. Esta área no es menor, ya que actúa como soporte técnico clave donde confluyen tanto la directriz alcista de medio plazo como la media móvil de ese mismo periodo, facilitando una nueva reacción alcista.

Este rebote ha situado a los títulos de Merlin Properties de nuevo en una zona de incertidumbre y, para determinar niveles de entrada con potencial de rentabilidad, será necesario identificar con claridad los soportes y resistencias relevantes. Solo así se podrán acotar los riesgos y optimizar el timing de entrada en el valor.

En cuanto a los indicadores técnicos más relevantes, se observa que dos de sus tres medias móviles, la de corto y la de largo plazo, mantienen una estructura alcista, mientras que la de medio plazo presenta un comportamiento neutral. Además, se aprecia un incremento en el volumen de contratación durante las últimas sesiones que podría anticipar un posible proceso de acumulación en niveles actuales.

Con este escenario y teniendo en cuenta que la volatilidad se mantiene elevada, será necesario exigir mayor confirmación en cualquier operación. En este sentido, para plantear compras, será clave que Merlin Properties supere los 14,30 euros, que es donde encontramos su principal resistencia, con dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima, lo que abriría la puerta a un nuevo tramo alcista con objetivo inicial en la zona de los 15 euros.

Por el contrario, si el movimiento actual pierde fuerza y el valor retrocede hacia los 13,45 euros, podría interpretarse también como una oportunidad de entrada dentro de su estructura alcista. En ese caso, la orden de protección se situaría por debajo de los 13 euros en base cierres, con un objetivo en los 14,30 euros.