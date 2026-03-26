Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Se sugieren puntos de entrada y protección para cada valor, basados en cierres diarios y rupturas de resistencias clave.

El selectivo español se hace sin problemas con los 17.000 puntos cosechando un buen colchón de seguridad por si viene ahora una recogida de beneficios.

Por otro lado, elmercado de valores estadounidense no logró firmar ganancias, aunque volvimos a ver la excepción del Russell 2000, que se presenta un poco más fuerte que el resto de indicadores.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,09 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) PharmaMar: El valor marca un nuevo máximo por lo que vamos a entrar si vemos que de cara al cierre va a hacerse con los 88 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 84,90 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 30,90 euros en base cierres.