Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,29%) pierde los 17.000 puntos mientras el petróleo repunta más de un 6%

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 1,21%. Con retroceso, el principal selectivo español desciende hasta los 16.962,9 puntos.

- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada en negativo. Los descensos van desde el 0,81% hasta el 1,49%.

- La sesión continúa en Wall Street con tono negativo. El Dow Jones se deja un 0,49%; el S&P 500, un 0,83% y el Nasdaq, un 1,14%.

- Los inversores siguen muy atentos al contexto geopolítico y dudan de que el final del conflicto en Irán esté cerca.

- La guerra en Oriente Próximo alcanza su día número 27. Israel ha acelerado sus ataques contra objetivos prioritarios de los ayatolás por miedo a que Donald Trump ordene un alto el fuego el próximo sábado. Mientras, el presidente de EEUU asegura que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente".

- Ucrania ha atacado puertos y refinerías de Rusia en el mar Báltico. Su ofensiva ha paralizado el 40% de la exportación rusa de petróleo, lo que, según Reuters, se trataría de la interrupción más grave en la historia moderna del suministro de petróleo ruso.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, vuelve a tensionarse. El crudo repunta un 6,48%, hasta los 108,84 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, sube un 4,77%, hasta los 95,63 dólares por barril.

- En el mercado europeo, el gas holandés TTF avanza un 4,83%, hasta los 55,4 euros por megavatio/hora.

- En cuanto a las referencias macroeconómicas, hoy se ha conocido la revisión del PIB español del 2025. El INE ha confirmado que España creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024. En el último trimestre del año el avance fue del 0,8%, dos décimas más que en los tres meses anteriores.

- En Estados Unidos se harán públicas las nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo.

- El euro no puede hacerse con el nivel de los 1,16 dólares y volvió a girarse, aunque se mantiene cerca de la zona de resistencias.

- El oro falló en su intento por hacerse con los 4.600 dólares y parece que ahora se dirige hacia su soporte de los 4.400 dólares.

- El bitcoin logra mantenerse por encima de los 70.000 dólares, pero muestra problemas para seguir estirando la reacción alcista.