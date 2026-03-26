Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,29%) pierde los 17.000 puntos mientras el petróleo repunta más de un 6%
El Brent continúa tensionado y supera los 100 dólares por barril.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 14:39 Así abre Wall Street
- 13:30 EE. UU. registra ligeros descensos en subsidios por desempleo
- 10:00 Analizamos el comportamiento de las acciones de Merlin Properties
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:07 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 1,21%. Con retroceso, el principal selectivo español desciende hasta los 16.962,9 puntos.
- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada en negativo. Los descensos van desde el 0,81% hasta el 1,49%.
- La sesión continúa en Wall Street con tono negativo. El Dow Jones se deja un 0,49%; el S&P 500, un 0,83% y el Nasdaq, un 1,14%.
- Los inversores siguen muy atentos al contexto geopolítico y dudan de que el final del conflicto en Irán esté cerca.
- La guerra en Oriente Próximo alcanza su día número 27. Israel ha acelerado sus ataques contra objetivos prioritarios de los ayatolás por miedo a que Donald Trump ordene un alto el fuego el próximo sábado. Mientras, el presidente de EEUU asegura que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente".
- Ucrania ha atacado puertos y refinerías de Rusia en el mar Báltico. Su ofensiva ha paralizado el 40% de la exportación rusa de petróleo, lo que, según Reuters, se trataría de la interrupción más grave en la historia moderna del suministro de petróleo ruso.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, vuelve a tensionarse. El crudo repunta un 6,48%, hasta los 108,84 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, sube un 4,77%, hasta los 95,63 dólares por barril.
- En el mercado europeo, el gas holandés TTF avanza un 4,83%, hasta los 55,4 euros por megavatio/hora.
- En cuanto a las referencias macroeconómicas, hoy se ha conocido la revisión del PIB español del 2025. El INE ha confirmado que España creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024. En el último trimestre del año el avance fue del 0,8%, dos décimas más que en los tres meses anteriores.
- En Estados Unidos se harán públicas las nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo.
- El euro no puede hacerse con el nivel de los 1,16 dólares y volvió a girarse, aunque se mantiene cerca de la zona de resistencias.
- El oro falló en su intento por hacerse con los 4.600 dólares y parece que ahora se dirige hacia su soporte de los 4.400 dólares.
- El bitcoin logra mantenerse por encima de los 70.000 dólares, pero muestra problemas para seguir estirando la reacción alcista.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Los tres valores más alcistas son, a esta hora: Merlin Properties (+2,96%), Repsol (+1,75%) y Fluidra (+1,58%).
Los valores más penalizados son: Redeia (-3,05%), ArcelorMittal (-3,02%) y Grifols (-2,48%).
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Bessent anticipa menor inflación y estabilidad energética
Señala que los precios de la energía y la inflación serán más bajos con total seguridad y que el mercado del petróleo está bien abastecido.
Además, confía en que el tráfico marítimo seguirá aumentando y destaca que el dólar estadounidense mantiene su rol como activo refugio en los mercados globales.
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Merlin Properties completa aumento de capital y nuevas acciones comienzan a cotizar
Merlin Properties ha inscrito la ampliación de capital en el Registro Mercantil de Madrid y la CNMV ha verificado los requisitos para la admisión de 56.275.101 nuevas acciones.
Estas comenzarán a cotizar en las bolsas españolas mañana, 27 de marzo, y en Euronext Lisbon alrededor del 31 de marzo, elevando el capital social a 620 millones de euros dividido en 620 millones de acciones de un euro cada una.
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El Ibex 35 pierde de nuevo los 17.000 puntos
El índice español pierde fuerza y se sitúa en 16.977 puntos, con una caída del 1,12% y casi 100 puntos desde los máximos de la sesión.
La presión bajista aumenta la volatilidad y mantiene la incertidumbre sobre la dirección del mercado.
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Salesforce lidera las subidas del Dow Jones mientras Nvidia se desploma
En la sesión, Salesforce sube un 2,49% y encabeza los avances del Dow Jones, seguido por Apple con 1,40% y Verizon con 1,33%.
En contraste, Nvidia cae un 2,59%, acompañada de Boeing con -1,54% y Goldman Sachs con -1,51%, mostrando movimientos diferenciados entre tecnología y finanzas.
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Fuerte latigazo a la baja tras las palabras de Donald Trump
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Trump eleva el tono con Irán y lanza advertencias a la OTAN
El presidente de EE. UU. advierte de “medidas muy drásticas” si continúa el cierre y asegura que están destruyendo arsenales de Irán, mientras afirma que Teherán busca un acuerdo aunque duda en aceptarlo.
También expresa decepción con la OTAN y descarta arrastrar a EE. UU. a conflictos del Reino Unido.
Sus declaraciones endurecen el contexto geopolítico y elevan la incertidumbre en los mercados.
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EE. UU. registra fuerte caída en reservas de gas natural
Las reservas semanales de gas natural caen en 54.000 millones de pies cúbicos, por encima de la previsión de -49.000 millones y frente al dato previo de +35.000 millones. El descenso muestra una mayor extracción y añade presión al mercado energético.
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Ecoener se adjudica 200 MW en la mayor subasta eléctrica de Guatemala
Ecoener se ha adjudicado dos contratos de suministro (PPA, por sus siglas en inglés) con una duración de quince años dentro de la mayor subasta eléctrica de la historia de Guatemala, convocada por el Gobierno del país en el marco del Plan de Expansión de Generación, que harán posible la construcción de 200 megavatios (MW).
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El VIX repunta y confirma un mercado bajo tensión
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El Ibex 35 recupera los 17.000 puntos tras Wall Street
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Grenergy impulsa Central Oasis con la compra de 2,6 GWh en baterías a BYD
Grenergy ha firmado un acuerdo con BYD Energy Storage para el suministro de 2,6 GWh en sistemas de almacenamiento energético destinados a su plataforma Central Oasis, en el centro de Chile.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana por debajo de los 17.000 puntos
El selectivo español espera la apertura de Wall Street en mínimos de la sesión y por debajo de los 17.000 puntos. Merlin Properties y Puig Brands suben más del 1,5%, con apoyos de Repsol, Naturgy, Fluidra y Logista.
En rojo, ArcelorMittal cae un 3,73%, seguida de Unicaja Banco y Banco Santander.
El repunte del Brent, con alzas cercanas al 5% y por encima de los 100 dólares, mantiene la presión sobre la renta variable.
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Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado
Así viene Wall Street en preapertura:
Micron Technology: 371,00 dólares (-2,90%)
NVIDIA: 176,39 dólares (-1,28%)
Tesla: 380,77 dólares (-1,34%)
Meta Platforms: 583,76 dólares (-1,87%)
AMD: 216,10 dólares (-1,89%)
Amazon: 209,34 dólares (-1,12%)
Alphabet: 290,93 dólares (0,00%)
Microsoft: 369,22 dólares (-0,49%)
Palantir Technologies: 152,49 dólares (-1,59%)
AppLovin: 404,99 dólares (-7,26%)
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El bitcóin se estabiliza pero aún lejos de girar tendencia
La criptomoneda aguanta cerca de los 70.000 dólares y se mantiene por encima de su media móvil de corto plazo, mostrando cierta consolidación.
Sin embargo, el cambio de tendencia sigue distante y solo se confirmaría con una superación clara de los 75.000 dólares, nivel clave para el mercado. En estos instantes bitcóin se deja un 2,68% en los 69.425 dólares.
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El Euríbor diario vuelve a subir
Tras la nueva subida del Euríbor, la media mensual se sitúa en 2,514% en marzo, lo que supone un aumento de 0,293 puntos respecto al dato de febrero.
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EE. UU. registra ligeros descensos en subsidios por desempleo
Las nuevas solicitudes de subsidio bajan a 210.000 frente a 211.000 esperadas, mientras las renovaciones caen a 1.819.000 desde 1.851.000 previas.
Los datos muestran cierta mejora en el mercado laboral estadounidense, aunque la tendencia general sigue siendo estable.
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Los futuros americanos vienen con signo negativo
Los principales índices americanos adelantan una apertura en negativo para esta tarde en Wall Street.
Así cotizan:
Futuro del Dow Jones: -0,64% en 46.134 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,70% en 6.546 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -0,93% en 23.938 puntos.