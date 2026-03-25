Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Se recomiendan órdenes de protección para limitar pérdidas en estos valores, en función de cierres específicos de cada acción.

Se destaca la oportunidad de inversión en Meliá Hotels, Laboratorios Rovi, Naturgy y Elecnor, que atraviesan momentos técnicos importantes.

El mercado estadounidense mostró poco avance, salvo el Russell 2000, lo que refleja el temor de los inversores.

El selectivo español cerró ligeramente por encima de los 16.900 puntos y se prepara para atacar la resistencia de los 17.000.

El selectivo español sufrió para mantenerse a flote en el día de ayer para finalmente cerrar ligeramente por encima de los 16.900 puntos como paso previo para atacar la resistencia de la semana que se encuentra en los 17.000 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense tampoco pudo realizar grandes avances con la excepción del Russell 2000 lo que implica que hay mucho temor por parte de los inversores.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Meliá Hotels: Entramos en el valor al ver que confirma cierres por encima de los 9 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,90 euros en base cierres.

2) Laboratorios Rovi: Entraremos en este valor al ver un cierre por encima de los 82,60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 79,80 euros en base cierres.

3) Naturgy: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 26,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 25,85 euros en base cierres.

4) Elecnor: El valor confirma la ruptura de resistencias con un segundo cierre por encima de los 31 euros, por lo que hemos entrado colocando un stop de protección ante la pérdida de los 29,10 euros en base cierres.