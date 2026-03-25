Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,54%) supera los 17.100 puntos gracias a la tregua del petróleo (-3%)

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 1,54% con la que alcanza los 17.169,9 puntos. Esta ha sido la tercera jornada consecutiva de ascensos para el selectivo español.

- Las principales bolsas europeas terminan el día con subidas, celebrando la posibilidad de un alto el fuego en Irán. El Dax alemán suma un 1,46%; el Cac 40, un 1,33%; el FTSE 100 británico, un 1,58%, y el FTSE Mib italiano, un 1,63%.

- En Wall Street, el Dow Jones repunta un 0,81%; el S&P 500, un 0,76%, y el Nasdaq Composite, un 1,06%.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 3,18%, hasta los 101,17 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate estadounidense pierde un 2,4%, hasta los 90,13 dólares.

- Según The New York Times, Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio. Las fuentes anónimas citadas por el diario señalaron que el plan incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear.

- Según medios estadounidenses, el Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EEUU en Oriente Medio para ofrecer "nuevas posibilidades de acción" a Trump.

- En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las declaraciones de la Casa Blanca sobre negociaciones con la República Islámica son falsas.

- El euro continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,16 dólares tras varios intentos fallidos a lo largo de lo que llevamos de semana.

- El oro intenta estirar la reacción alcista tras las importantes caídas recientes, pero vemos problemas para superar la resistencia de los 4.600 dólares.

- El bitcoin logra mantenerse por encima de los 70.000 dólares como paso previo para intentar regresar a la zona de máximos en los entornos de los 76.000 dólares.