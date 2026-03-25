Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,54%) supera los 17.100 puntos gracias a la tregua del petróleo (-3%)
La esperanza de un alto el fuego en Irán anima a las bolsas y lastra los precios del crudo.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 15:32 Aumentan con fuerza los inventarios de crudo en EE. UU.
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de Grifols
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:38 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:13 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:41 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 1,54% con la que alcanza los 17.169,9 puntos. Esta ha sido la tercera jornada consecutiva de ascensos para el selectivo español.
- Las principales bolsas europeas terminan el día con subidas, celebrando la posibilidad de un alto el fuego en Irán. El Dax alemán suma un 1,46%; el Cac 40, un 1,33%; el FTSE 100 británico, un 1,58%, y el FTSE Mib italiano, un 1,63%.
- En Wall Street, el Dow Jones repunta un 0,81%; el S&P 500, un 0,76%, y el Nasdaq Composite, un 1,06%.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 3,18%, hasta los 101,17 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate estadounidense pierde un 2,4%, hasta los 90,13 dólares.
- Según The New York Times, Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio. Las fuentes anónimas citadas por el diario señalaron que el plan incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear.
- Según medios estadounidenses, el Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EEUU en Oriente Medio para ofrecer "nuevas posibilidades de acción" a Trump.
- En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las declaraciones de la Casa Blanca sobre negociaciones con la República Islámica son falsas.
- El euro continúa peleando por romper al alza la resistencia en la zona de los 1,16 dólares tras varios intentos fallidos a lo largo de lo que llevamos de semana.
- El oro intenta estirar la reacción alcista tras las importantes caídas recientes, pero vemos problemas para superar la resistencia de los 4.600 dólares.
- El bitcoin logra mantenerse por encima de los 70.000 dólares como paso previo para intentar regresar a la zona de máximos en los entornos de los 76.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,44% en los 17.154 puntos.
Los tres valores más alcistas a esta hora son: Merlin Properties (+2,90%), Acciona (+2,76%) y Solaria (+2,70%).
El signo negativo es para: Puig Brands (-2,10%) y Cellnex (-0,49%).
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Wall Street mantiene los avances aunque más moderados
Wall Street mantiene los avances, aunque cada vez más moderados, con subidas que en la apertura superaban el 1% y que ahora se reducen a un 0,60% de media para el Dow Jones Industriales, el S&P 500 y el Nasdaq 100.
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Merck&Co y Salesforce, la cara y la cruz del índice Dow Jones
En estos momentos, en el Dow Jones Industriales, Merck & Co. lidera las subidas con un 2,66%, seguida de Johnson & Johnson con un 2,42% y Nvidia con un 2,36%.
En la parte baja destacan descensos de 1,45% en Salesforce, 1,18% en American Express y 1,16% en Nike.
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El selectivo español se va a mínmos de la sesión
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Rango lateralizado y escaso movimiento en el Ibex 35
El Ibex 35 sube un 1,72%, cerca de 300 puntos desde el cierre anterior, situándose en los 17.200 puntos, en una jornada de escaso movimiento tendencial y lateralidad.
Lideran la tabla Merlin Properties, Acerinox y Banco Santander con subidas entre el 2,76% y el 2,90%, mientras Puig Brands y Cellnex destacan en negativo con caídas del 1,5%.
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Meliá entra en Túnez con cinco hoteles y un plan de expansión de 3.000 habitaciones
Meliá Hotels ha anunciado este miércoles su entrada oficial en Túnez, donde operará, a través de una alianza estratégica con Management Hospitality Group (MHG), cinco nuevos establecimientos que se incorporarán a su portfolio de forma progresiva.
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Aumentan con fuerza los inventarios de crudo en EE. UU.
Los inventarios de petróleo crudo en EE. UU. suben en 6,926 millones de barriles frente a una previsión de caída de 1,300 millones, mientras en Cushing aumentan en 3,421 millones frente a los 0,944 millones anteriores, apuntando a un incremento significativo de la oferta en el corto plazo.
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Clínica Baviera nombra CEO a Luis Grávalos Soria
La clínica oftalmológica Clínica Baviera ha nombrado CEO a Luis Grávalos Soria, en sustitución de Eduardo Baviera, que continuará como vicepresidente del grupo y mantendrá sus funciones ejecutivas.
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De nuevo contra la resistencia clave
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El bitcóin acelera la recuperación y mira a los 75.000 dólares
El bitcóin se sitúa por encima de los 70.000 dólares y cotiza en 71.641 dólares con una subida del 1,58%, manteniendo un sesgo positivo.
No obstante, el verdadero cambio de tendencia quedaría confirmado con la superación de los 75.000 dólares, nivel clave en el corto plazo cuya superación permitirá un cambio de tendencia.
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El petróleo de Omán se desploma un 46% en nueve días
Los precios del crudo de Omán amplían sus pérdidas hasta el 46% desde máximos, con una caída cercana a 80 dólares por barril en apenas nueve días, mientras el mercado empieza a descontar un posible fin del conflicto con Irán y una rápida normalización del suministro.
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Así abre Wall Street
Sesión alcista en Wall Street, tal y como adelantaban los futuros, con subidas en el entorno del 1% en sus principales índices. Tanto Dow Jones Industriales, S&P 500 como Nasdaq 100 mantienen un tono claramente positivo desde el inicio.
En los primeros compases destacan AMD con un alza del 4,13%, Intel con un 4,82%, Amazon en torno al 2,5% y PayPal un 3,80%. También avanzan Tesla con un 2,23%, Home Depot y Adobe cerca del 1,5%.
La tecnología lidera la jornada, concentrando el flujo comprador, mientras que en el lado de las caídas destacan Micron con un descenso del 5,12%, ASML un 1,18% y Applied Materials pierde un 2,41%, en una sesión de claros contrastes dentro del sector.
En el lado de las subidas, también destaca el comportamiento de ARM Holding, que suma un 12,20% y se sitúa entre los valores más alcistas y relevantes de la jornada, reforzando el fuerte tono positivo del sector tecnológico. Robinhood Markets, por su parte se hace con alzas del 7,09%.
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SLB y NVIDIA amplían su colaboración tecnológica
SLB ha anunciado una ampliación de su colaboración tecnológica con NVIDIA con el fin de diseñar e implementar infraestructuras y modelos de IA críticos para el sector energético. El proyecto se centra en tres ejes estratégicos: SLB actuará como socio de diseño modular para las factorías de IA NVIDIA DSX.
Este enfoque modular, en el que los componentes se fabrican fuera de las instalaciones, permitirá incrementar la calidad y la fiabilidad, al tiempo que se reducen los costes, las limitaciones de mano de obra y los plazos de entrega.
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El Ibex 35 no puede con los 17.200 puntos
El Ibex 35 se mantiene en un rango estrecho entre los 17.070 y 17.235 puntos, con la zona de 17.200, donde pasa la media móvil de medio plazo, frenando los avances.
En la parte alta, Indra, Merlin Properties y Acciona lideran con subidas cercanas al 3%, mientras Cellnex y Puig Brands destacan en negativo con caídas superiores al 1%, manteniendo el tono de consolidación.
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Última hora: Irán rechaza el alto el fuego propuesto por EE. UU.
Irán ha rechazado formalmente la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos, calificando las negociaciones de “ilógicas” y asegurando que, en las condiciones actuales, cualquier diálogo no es viable, según ha informado la agencia Fars, lo que eleva la tensión en el escenario geopolítico.
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Precios de importación y exportación en EE. UU. suben con fuerza
El índice de precios de importación en EE. UU. sube un 1,3% en febrero frente al 0,6% esperado, mientras el índice de precios de exportación avanza un 1,5% frente a un pronóstico del 0,5%, mostrando un incremento notable en la presión inflacionaria tanto en compras como en ventas internacionales.
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Elon Musk aspira a recaudar la cifra récord de 75.000 millones de dólares con la OPV de SpaceX
El magnate tecnológico tiene previsto presentar el folleto de salida a Bolsa ante los reguladores esta semana o la que viene.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Micron: 397,35 euros, +0,46%
NVIDIA: 177,05 euros, +1,06%
Tesla: 391,13 euros, +2,12%
Microsoft: 377,32 euros, +1,23%
Intel: 45,86 euros, +4,09%
AMD: 210,27 euros, +2,39%
Palantir: 157,70 euros, +1,89%
Alphabet A: 294,50 euros, +1,40%
Amazon.com: 210,84 euros, +1,74%
Meta Platforms: 601,61 euros, +1,47%
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El Ibex 35 amplía ganancias y se dirige a los 17.200 puntos
El Ibex 35 incrementa los avances al 1,67% y ataca los máximos de la sesión, acercándose a la zona de los 17.200 puntos, con prácticamente todo el índice español en positivo, salvo Puig Brands y Cellnex, que permanecen en terreno negativo.